Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, 2025
Πολιτική

Παρέμβαση Νίκου Παππά για την προάσπιση των ψηφιακών κανόνων της ΕΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Την ανάγκη να προστατευτεί το ευρωπαϊκό μοντέλο κανόνων για την ψηφιακή οικονομία, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών πιέσεων τόνισε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς.
«Πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας να θέτουμε τους δικούς μας κανόνες και τα δικά μας πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αξιοποιήσει πλήρως όλα της τα εργαλεία, ώστε να διασφαλίσει υψηλά πρότυπα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και να ενισχύσει τις επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές».
Ο Νίκος Παππάς επεσήμανε πως χρειαζόμαστε έλεγχο της ψηφιακής μας πορείας με διαφάνεια και κοινωνικό προσανατολισμό — όχι μια Ευρώπη φοβική απέναντι στην τεχνολογική πρόοδο και εξαρτημένη από τεχνολογικούς κολοσσούς εκτός των συνόρων της.
Η ψηφιακή ανάπτυξη, όπως είπε, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς προστασία των δικαιωμάτων και διάφανη χρήση των αλγορίθμων.
«Ζητάμε επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές και ανοιχτές τεχνολογίες, στήριξη των μικρομεσαίων και καινοτόμων επιχειρήσεων, ώστε η ψηφιακή μετάβαση να γίνεται δίκαια και χωρίς αποκλεισμούς.»
Κλείνοντας, ο ευρωβουλευτής τόνισε πως η τεχνολογία οφείλει να υπηρετεί τους ανθρώπους και να δημιουργεί ευκαιρίες — όχι να τους παρακολουθεί.
Δείτε ολόκληρο το βίντεο εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=yXdkkKDXYkQ

