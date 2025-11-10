menu
Παρέμβαση Μαρκογιαννάκη για την ενίσχυση ΕΛΑΣ στην Κρήτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την ενίσχυση ΕΛΑΣ στην Κρήτη κατέθεσε και γνωστοποίησε ο βουλευτής Χανίων Αλ. Μαρκογιαννάκης.

Όπως αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση – ερώτηση:

«Κύριε Υπουργέ,

Η ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων και ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στην Κρήτη είναι κοινή διαπίστωση μετά και τα τραγικά γεγονότα των Βοριζίων. Υπό αυτό το πρίσμα, οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έρχονται να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τον δέοντα τρόπο. Η πλήρης αξιοποίηση των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας – και ειδικά της υπηρεσιακής τους εμπειρίας – είναι από τους πυλώνες της στρατηγικής που εξαγγέλθηκε. Η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για τις ανάγκες των νέων δομών στην Κρήτη είναι σίγουρα θετική, ωστόσο υπάρχει και το ζήτημα της αξιοποίησης έμπειρων στελεχών μέσα από την ενεργοποίηση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων. Η επιλογή του συστήματος μεταθέσεων είναι μια διαδικασία άμεση η οποία αξιοποιεί την ήδη υπάρχουσα εμπειρία στελεχών της ΕΛΑΣ.

Με βάση τα ανωτέρω,
ΕΡΩΤΑΣΘΕ:
Πώς προτίθεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να αξιοποιήσει τις δυνατότητες μεταθέσεων για την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στην Κρήτη στο πλαίσιο των νέων δομών που εξαγγέλθηκαν;».

