Παρέμβαση Μαρκογιαννάκη για τη στήριξη του Τοπικού Τύπου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το ζήτημα της στήριξης των επιχειρήσεων Τύπου, ειδικά μέσα στις συνθήκες της διεθνούς κρίσης, έθεσε με ερώτησή του προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Μαρινάκη ο βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης.

Ο βουλευτής Χανίων  επισημαίνει τη σημασία που έχει για τους πολίτες η ύπαρξη ενός εκτεταμένου και πολυφωνικού συστήματος ενημέρωσης και επομένως πόσο σημαντική είναι η στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης επισημαίνει στην ερώτησή του ότι μετά το 2022 η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει σχετικά μέτρα, με χαρακτηριστικό την επιστροφή ως επιδότηση των ποσών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις τύπου προς τον ΕΔΟΕΑΠ, ίσο με το 2% του τζίρου τους, το γνωστό “χαράτσι” που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Στην ερώτησή του ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης ζητά να γίνουν βήματα, ώστε να δοθεί η επιδότηση που αντιστοιχεί στην κάλυψη του τέλους 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ το οποίο καταβάλλουν οι επιχειρήσεις τύπου, ως στήριξή τους.

Αναλυτικά η ερώτηση έχει ως εξής: 

«Κύριε Υπουργέ,

Η στήριξη των επιχειρήσεων Τύπου και ειδικά των ΜΜΕ της ελληνικής περιφέρειας είναι κρίσιμη για τη διατήρηση ενός πολυφωνικού περιβάλλοντος ενημέρωσης για τους πολίτες. Ειδικά στην εποχή της επέλασης των social media, η διατήρηση των βασικών αρχών και του πιστοποιημένου επαγγελματισμού στην ενημέρωση αποτελεί αναγκαιότητα για την αξιοπιστία των πληροφοριών που διατίθενται στο κοινό. Σε αυτό το πλαίσιο, η υποστηρικτική στάση της πολιτείας είναι απαραίτητη και σχετικά μέτρα έχουν αναληφθεί από την κυβέρνηση, ειδικά μέσα το πλαίσιο των εντεινόμενων διεθνών κρίσεων των τελευταίων ετών.

Πιο συγκεκριμένα, για το έτος 2022 επιστράφηκαν, με ειδική επιδότηση, τα ποσά που είχαν καταβληθεί από τις επιχειρήσει τύπου υπέρ ΕΟΔΕΑΠ ( 2% επί του τζίρου τους). Έκτοτε όμως, δεν έχει υπάρξει ανάλογη συνέχεια, παρά το ότι υπάρχει το σχετικό πλαίσιο, είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα ποσά και επιπλέον οι συνθήκες κρίσης παραμένουν παρούσες.

Με βάση τα ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΣΘΕ

-Ποια βήματα προτίθεστε να κάνετε ώστε να επαναληφθεί η επιδότηση που αντιστοιχεί στην κάλυψη του τέλους 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ το οποίο καταβάλλουν οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις τύπου;

Ο ερωτών βουλευτής

Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

