Παρέμβαση Μαλανδράκη για στελέχωση του ΕΚΑΒ Κολυμπαρίου

Την άμεση και πλήρη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό του Τομέα ΕΚΑΒ Κολυμπαρίου ζητά ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, με επιστολή του προς τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μαλανδράκης «προβαίνει σε ξεκάθαρη και κατηγορηματική παρέμβαση, εκφράζοντας την έντονη και απολύτως δικαιολογημένη ανησυχία του για τη διατήρηση και τη σταθερότητα του υφιστάμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού λειτουργίας του ΕΚΑΒ στον Δήμο Πλατανιά και ειδικότερα του Τομέα ΕΚΑΒ Κολυμπαρίου.

Όπως τονίζεται, ο Τομέας ΕΚΑΒ Κολυμπαρίου δεν αποτελεί συγκυριακή επιλογή, αλλά αποτέλεσμα πολυετούς, επίμονης και τεκμηριωμένης διεκδίκησης της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας, η οποία βασίστηκε στη μεγάλη γεωγραφική έκταση του Δήμου, στις αυξημένες αποστάσεις μεταξύ των οικισμών και στην επιτακτική ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι, κατά την τουριστική περίοδο, ο πληθυσμός της περιοχής πολλαπλασιάζεται λόγω της έντονης τουριστικής δραστηριότητας, γεγονός που αυξάνει δραματικά τις ανάγκες υγειονομικής κάλυψης. Υπό αυτές τις συνθήκες, οποιαδήποτε υποβάθμιση, αποδυνάμωση ή μεταβολή στη λειτουργία του Τομέα ΕΚΑΒ Κολυμπαρίου συνιστά άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και τη Δημόσια Υγεία.

Επίσης ο παραπάνω Τομέας καλύπτει υγειονομικά και το Δήμο Κισσάμου και τον Δήμο Κανδάνου Σελίνου, δηλαδή περίπου το μισό Νομό Χανίων!

Ο Δήμος Πλατανιά απαιτεί την άμεση και πλήρη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό του Τομέα ΕΚΑΒ Κολυμπαρίου, για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και καθημερινής λειτουργίας του χωρίς περιορισμούς, καθώς και τη ρητή δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον υφιστάμενο επιχειρησιακό σχεδιασμό, ο οποίος βασίζεται σε αντικειμενικά, πληθυσμιακά και επιχειρησιακά δεδομένα και έχει αποδειχθεί στην πράξη απολύτως αναγκαίος.

Τέλος, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης δηλώνει με σαφήνεια ότι “…αναμένει άμεσες και συγκεκριμένες ενέργειες από τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και εύρυθμη λειτουργία της Δομής, όπως αυτή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε έπειτα από χρόνιο και τεκμηριωμένο αίτημα του Δήμου Πλατανιά, με μοναδικό και αδιαπραγμάτευτο γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής…”».