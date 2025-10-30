Παρέμβαση ΚΚΕ για τα προβλήματα των φοιτητών στα Χανιά

Παρέμβαση για τα ζητήματα της φοιτητικής στέγης στα Χανιά από τους βουλευτές του ΚΚΕ Συντυχάκης Μανώλης, Δελής Γιάννης, Κτενά Αφροδίτη, οι οποίοι χαρακτηρίζουν απαράδεκτες τις συνθήκες που επικρατούν όχι μόνο στο νησί αλλά σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν «την ώρα που οι τιμές ενοικίων έχουν εκτοξευθεί περισσότερο από +60% τα τελευταία χρόνια, ενώ το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ελάχιστο και για ελάχιστους, οι φοιτητικές εστίες δεν καλύπτουν ούτε στο απειροελάχιστο τις ανάγκες των φοιτητών. Κι αυτό σε μια πόλη όπως τα Χανιά, με πολύ ακριβά ενοίκια και κόστος ζωής (400-500 ευρώ το μήνα), μια πόλη που οι φοιτητές πετιούνται εκτός των σπιτιών τους κατά τη διάρκεια της σεζόν, αφού το σπίτι που νοικιάζουν μετατρέπεται σε Airbnb.

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά. Οι φοιτητικές εστίες, με 303 θέσεις, καλύπτουν λιγότερο από το 6% των φοιτητών του ιδρύματος, ενώ από αυτές τις ελάχιστες θέσεις η πρυτανεία δεσμεύει 9 δωμάτια (12 θέσεις) και 1 δωμάτιο έχει δοθεί για γραφείο της επόπτριας των εστιών.

Παράλληλα, εφαρμόζονται μια σειρά από ακαδημαϊκά (30 ects περασμένα μαθήματα ανά έτος) και οικονομικά κριτήρια, που στόχο έχουν να «ρυθμίζουν» το πόσοι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν στέγαση. Έτσι, παρουσιάζεται μια επίπλαστη εικόνα πως με τις νέες εστίες λύθηκε το πρόβλημα της φοιτητικής στέγασης στα Χανιά.

Κι ενώ η κατάσταση αυτή επιβάλλει την άμεση κρατική χρηματοδότηση για την ανέγερση νέων εστιών στην Πολυτεχνειούπολη και εκμετάλλευση αναξιοποίητων κτηρίων, τόσο του ιδρύματος όσο και άλλων δημόσιων κτιρίων (πχ παλιό Ψυχιατρείο) για τη στέγαση φοιτητών, η κυβέρνηση, όπως και όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, δεν έχει πάρει κανένα μέτρο.

Επιπλέον, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα, οι φοιτητές χρυσοπληρώνουν τις μετακινήσεις τους. Αυτό σημαίνει πως αντί να πληρώνει ένας φοιτητής 15 ευρώ, αναγκάζεται να δώσει από 40€ για να έχει μηνιαία κάρτα, έως και 108 ευρώ σε εισιτήρια στο αστικό ΚΤΕΛ αν πηγαινοέρχεται 2 φορές τη μέρα για να σιτιστεί στη λέσχη και να παρακολουθεί τα μαθήματά του. Αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργείται στη μετακίνηση των φοιτητών, συνολικά στη φοιτητική μέριμνα, όταν παραχωρείται σε ιδιώτες οι οποίοι την αντιμετωπίζουν με λογική κόστους – οφέλους, με στόχο τη μέγιστη κερδοφορία τους, αντί η μετακίνηση, η σίτιση και η στέγαση των φοιτητών να εξασφαλίζονται με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους.

Τα παραπάνω προβλήματα είναι πτυχή της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, στα χνάρια των προηγούμενων, για την περαιτέρω προώθηση ενός πανεπιστημίου που λειτουργεί με όρους Α.Ε., κοιτώντας τους φοιτητές του στην τσέπη και προκαλώντας σοβαρά εμπόδια στις σπουδές των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Η κυβέρνηση και όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, δεν έχουν πάρει μέτρα ώστε να μειωθεί συνολικά το κόστος διαβίωσης όσων σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, τη στιγμή που δίνονται εκατομμύρια ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους και στους Νατοϊκούς εξοπλισμούς ενώ, με αυτά τα δεδομένα, τα παιδιά των εργατικών – λαϊκών οικογενειών εξωθούνται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, συχνά πριν καν τις αρχίσουν.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κα. Υπουργός τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να ληφθούν μέτρα ανακούφισης από το κόστος της φοιτητικής στέγης και της μεταφοράς, στα Χανιά και συγκεκριμένα:

Άμεσα να ολοκληρωθούν οι νέες εστίες και να δοθούν προς χρήση οι ανακαινισμένες παλιές εστίες.

Αξιοποίηση των φοιτητικών εστιών αποκλειστικά για τις ανάγκες των φοιτητών.

Κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων, του 50ευρου χαρατσιού για την εισδοχή φοιτητών στην εστία. Να εξασφαλιστούν δωρεάν δωμάτια για όσους φοιτητές κάνουν αίτηση για δωρεάν στέγαση.

Άμεση χρηματοδότηση για την ανέγερση νέων εστιών στην Πολυτεχνειούπολη και εκμετάλλευση αναξιοποίητων κτηρίων τόσο του ιδρύματος όσο και του κράτους (πχ παλιό Ψυχιατρείο) για τη στέγαση φοιτητών.

Να αυξηθεί το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα με βάση τις αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων. Να διευρυνθούν οι δικαιούχοι. Να καταβάλλεται μηνιαία και όχι στο τέλος του χρόνου.

Επαναφορά της μειωμένης μηνιαίας κάρτας αστικών μεταφορών στα 15 ευρώ.

Δωρεάν μετακίνηση, σίτιση και internet για όλους τους φοιτητές. Μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη της φοιτητικής στέγης στο κοινωνικό τιμολόγιο. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.

Δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη. Αντιστοίχιση όλων των ομοειδών τμημάτων, διεύρυνση των οικονομικών – κοινωνικών κριτηρίων, να καταργηθούν οι απαράδεκτοι “κόφτες”».