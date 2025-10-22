Παρέμβαση Κ. Κεφαλογιάννη για την ενίσχυση του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς

Την άμεση ενίσχυση σε προσωπικό του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Μεσαράς ζήτησε ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με ερώτησή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Μεσαράς αποτελεί μια από τις πλέον επιχειρησιακά ενεργές υπηρεσίες της Π.Ε. Ηρακλείου, αφού έχει αναλάβει μεγάλο μέρος των περιπολιών και της αστυνόμευσης της ιδιαίτερης αυτής περιοχής.

Η συμβολή των αστυνομικών που το στελεχώνουν είναι καθοριστική για την πάταξη της εγκληματικότητας, καθώς, όπως γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί καίρια και επιτυχημένα χτυπήματα σε βάρος παραβατικών ομάδων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Ηρακλειώτης Βουλευτής μετέφερε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη το ζήτημα της υποστελέχωσης αφού, μέσα σε διάστημα περίπου ενάμιση έτους, η δύναμη του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς έχει μειωθεί από 62 σε μόλις 35 αστυνομικούς και ζήτησε να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στελεχιακή ενίσχυση της συγκεκριμένης αστυνομικής υπηρεσίας, ώστε στη συνέχεια να ενισχυθεί και με τα ανάλογα οχήματα.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που έθεσε στον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου και αφορά τόσο στην ασφάλεια και προστασία των συμπολιτών μας όσο και στη διατήρηση του αξιόμαχου των επιχειρησιακών στελεχών Τ.Α.Ε. Μεσσαράς.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

Θέμα: Αυτονόητη η άμεση στελεχιακή ενίσχυση του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς

Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Μεσαράς αποτελεί μια από τις πλέον επιχειρησιακά ενεργές υπηρεσίες της Π.Ε. Ηρακλείου.

Η συγκεκριμένη αστυνομική υπηρεσία, έχει αναλάβει μεγάλο μέρος των περιπολιών και της αστυνόμευσης της ιδιαίτερης αυτής περιοχής.

Η συμβολή των αστυνομικών που το στελεχώνουν είναι καθοριστική για την πάταξη της εγκληματικότητας, καθώς, όπως γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί καίρια και επιτυχημένα χτυπήματα σε βάρος παραβατικών ομάδων.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της εν λόγω Υπηρεσίας, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας ένα ζήτημα που μου τέθηκε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, όπως μου έχει μεταφερθεί από τους εκπροσώπους των αστυνομικών υπαλλήλων, υπάρχει έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης αφού, μέσα σε διάστημα περίπου ενάμιση έτους, η δύναμη του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς έχει μειωθεί από 62 σε μόλις 35 αστυνομικούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την ασφάλεια των υπηρετούντων αστυνομικών και την αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης στην ευρύτερη περιοχή.

Επειδή, είναι αυτονόητη η άμεση ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου, στο μέτρο που αυτή απαιτείται, και ειδικότερα για την εξασφάλιση της προστασίας των συμπολιτών μας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος στην περιοχή της Μεσαράς.

Ερωτάστε:

Σκοπεύετε να προβείτε σε άμεση ενίσχυση με προσωπικό του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς; Αν όχι, γιατί; Αν ναι με ποιο χρονοδιάγραμμα;».