Παρέμβαση Κ. Κεφαλογιάννη για παράταση στη Δράση Σχεδίων Βελτίωσης

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα ζητάει να χορηγηθεί παράταση στην υποβολή των αιτημάτων πληρωμής και εκκαθάριση αυτών στο πλαίσιο της πρόσκλησης έτους 2023 των σχεδίων βελτίωσης (Δράση 4.1.5) του ΠΑΑ 2014-2020.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Τα σχέδια βελτίωσης αποτελούν διαχρονικά το βασικό επενδυτικό εργαλείο των στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα.

Η σημασία τους στην οικονομική στήριξη των παραγωγών και στον εκσυγχρονισμό της γεωργικής παραγωγής είναι καθοριστική.

Η πρόσκληση του έτους 2023 για τα σχέδια βελτίωσης αφορούσε τη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.», προέβλεπε ολοκλήρωση μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2025.

Ο Ηρακλειώτης Βουλευτής έθεσε υπόψιν του αρμοδίου Υπουργού ότι, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και λόγω της ως άνω καταληπτικής ημερομηνίας έχει ενταθεί ο ρυθμός της υποβολής των αιτημάτων πληρωμής, με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων τροποποίησης και πληρωμής καθώς και την έγκαιρη παραλαβή και εκκαθάριση των αιτημάτων πληρωμής.

Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένο ότι για τα σχέδια βελτίωσης του ΠΑΑ 2014–2022, η επιλεξιμότητα πληρωμών εκπνέει στο τέλος του 2025 και δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των έργων στο ΣΣ ΚΑΠ με την ιδιότητα των ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης μετέφερε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την ανησυχία των ενδιαφερόμενων φορέων ότι υπάρχει κίνδυνος μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της υλοποίησης των επενδύσεων της παραπάνω Δράσης, οπότε το πλήγμα για την αγροτική οικονομία της χώρας και τις περιφερειακές οικονομίες θα είναι καίριο.

Ζήτησε λοιπόν από τον αρμόδιο Υπουργό την αναγκαία χρονική παράταση, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες ομαλά και αποτελεσματικά με στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, αλλά και τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού της Περιφέρειας.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα

Θέμα: Αναγκαία η χορήγηση παράτασης στην υποβολή των αιτημάτων πληρωμής και εκκαθάριση αυτών στο πλαίσιο της πρόσκλησης έτους 2023 των σχεδίων βελτίωσης (Δράση 4.1.5) του ΠΑΑ 2014-2020

Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, η πρόσκληση του έτους 2023 για τα σχέδια βελτίωσης αφορούσε τη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.».

Κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης πρόσκλησης αποτελούσε η στόχευση στη καινοτομία και το μεγάλο στοίχημα ήταν για πρώτη φορά ο στενός χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης τους, μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2025.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και λόγω της ως άνω καταληπτικής ημερομηνίας έχει ενταθεί ο ρυθμός της υποβολής των αιτημάτων πληρωμής, με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων τροποποίησης και πληρωμής καθώς και την έγκαιρη παραλαβή και εκκαθάριση των αιτημάτων πληρωμής.

Παρ΄όλ΄αυτά, όπως επισημαίνουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς, υπάρχει κίνδυνος μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της υλοποίησης των επενδύσεων της εν θέματι Δράσης ή υποβολής των αιτημάτων πληρωμής με ελλιπή δικαιολογητικά.

Με δεδομένο ότι, για τα σχέδια βελτίωσης του ΠΑΑ 2014–2022, η επιλεξιμότητα πληρωμών εκπνέει στο τέλος του 2025 και δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των έργων στο ΣΣ ΚΑΠ με την ιδιότητα των ανειλημμένων υποχρεώσεων, η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών της εν θέματι Δράσης θα είχε ως αποτέλεσμα :

(α) Πολλά έργα να παραμείνουν ημιτελή στο τέλος της περιόδου, χωρίς τη δυνατότητα

ολοκλήρωσής τους, με ενδεχόμενη συνέπεια την επιστροφή κονδυλίων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

(β) Να μην καταβληθεί η αναλογούσα δημόσια δαπάνη για το σύνολο των αιτημάτων έως τις 31.12.2025. και να απαιτηθεί να την καλύψει από το Ελληνικό Δημόσιο.

(γ) Απώλεια ενωσιακών πόρων για την Περιφέρεια Κρήτης.

Επειδή, τα σχέδια βελτίωσης αποτελούν τη σημαντικότερη επενδυτική διέξοδο των αγροτών και κτηνοτρόφων μας.

Επειδή, το πλήγμα για την αγροτική οικονομία της χώρας και τις περιφερειακές οικονομίες θα είναι καίριο σε περίπτωση μη έγκαιρης υλοποίησης.

Επειδή, κρίνεται αναγκαίο, όπως χορηγηθεί παράταση τόσο στην υποβολή όσο και την εκκαθάριση των πληρωμών.

Επειδή, σας έχει, ήδη, ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς η χορήγηση παράτασης γι την εν θέματι Δράση.

Ερωτάσθε:

Προτίθεστε να χορηγήσετε παράταση στην υποβολή των αιτημάτων πληρωμής και εκκαθάριση αυτών στο πλαίσιο της πρόσκλησης έτους 2023 των σχεδίων βελτίωσης (Δράση 4.1.5) του ΠΑΑ 2014-2020;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κωνσταντίνος Β. Κεφαλογιάννης

Βουλευτής Ηρακλείου Ν.Δ.».