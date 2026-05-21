menu
24.4 C
Chania
Πέμπτη, 21 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτική
Πολιτική

Παρέμβαση για το κόστος των λιπασμάτων από τη ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Παρέμβαση στη συζήτηση για το αντιλαϊκό σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα λιπάσματα πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Κώστας Παπαδάκης σημείωσε στην ομιλία του:
«Με τις νέες εκρηκτικές αυξήσεις 30% – 50% στα κατά βάση εισαγόμενα λιπάσματα, μέσα σε λίγους μήνες, εξαιτίας του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, -σχεδόν τριπλάσια από το 2022-, η Κομισιόν με τις κυβερνήσεις πουλούν φύκια για μεταξωτές κορδέλες, παρουσιάζοντας ένα ακόμα αντιλαϊκό «σχέδιο δράσης».
Κρύβουν σκόπιμα ότι κάνουν «πλάτες» σε ΗΠΑ – Ισραήλ στο πολεμικό σφαγείο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία. Η πολιτική της ΕΕ επέβαλε εξοντωτικούς δασμούς στα ρωσικά λιπάσματα και πρώτες ύλες, για να γεμίσουν μετά τα ταμεία των αμερικανικών μονοπωλίων με το πανάκριβο αμερικανικό LNG.
Είναι η ΚΑΠ της ΕΕ που σφίγγει σαν θηλιά τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους με πανάκριβο κόστος παραγωγής και εξευτελιστικές τιμές στα προϊόντα τους, για να θησαυρίζουν τα μονοπώλια και να στραγγίζεται ο λαός.
Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών που οδηγούν σε εκτόξευση τιμών και υπολίπανση αγρών. Οι αγρότες με τον αγώνα τους απαιτούν κατάργηση ΦΠΑ, πλαφόν στις τιμές και επίταξη αγροεφοδίων, αφορολόγητο πετρέλαιο και εγγυημένες τιμές.»»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum