Παρέμβαση για το κόστος των λιπασμάτων από τη ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ

Παρέμβαση στη συζήτηση για το αντιλαϊκό σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα λιπάσματα πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Κώστας Παπαδάκης σημείωσε στην ομιλία του:

«Με τις νέες εκρηκτικές αυξήσεις 30% – 50% στα κατά βάση εισαγόμενα λιπάσματα, μέσα σε λίγους μήνες, εξαιτίας του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, -σχεδόν τριπλάσια από το 2022-, η Κομισιόν με τις κυβερνήσεις πουλούν φύκια για μεταξωτές κορδέλες, παρουσιάζοντας ένα ακόμα αντιλαϊκό «σχέδιο δράσης».

Κρύβουν σκόπιμα ότι κάνουν «πλάτες» σε ΗΠΑ – Ισραήλ στο πολεμικό σφαγείο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία. Η πολιτική της ΕΕ επέβαλε εξοντωτικούς δασμούς στα ρωσικά λιπάσματα και πρώτες ύλες, για να γεμίσουν μετά τα ταμεία των αμερικανικών μονοπωλίων με το πανάκριβο αμερικανικό LNG.

Είναι η ΚΑΠ της ΕΕ που σφίγγει σαν θηλιά τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους με πανάκριβο κόστος παραγωγής και εξευτελιστικές τιμές στα προϊόντα τους, για να θησαυρίζουν τα μονοπώλια και να στραγγίζεται ο λαός.

Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών που οδηγούν σε εκτόξευση τιμών και υπολίπανση αγρών. Οι αγρότες με τον αγώνα τους απαιτούν κατάργηση ΦΠΑ, πλαφόν στις τιμές και επίταξη αγροεφοδίων, αφορολόγητο πετρέλαιο και εγγυημένες τιμές.»»