Παρέμβαση για την ΕΤΑΝΑΠ από την παράταξη Κουκλινού

«Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ΕΤΑΝΑΠ δεν μπορεί να αφήνουν τον Δήμο Αποκόρωνα απλό θεατή», τονίζει η παράταξη του Ανδρέα Κουκλινού.

«Η ΕΤΑΝΑΠ δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Είναι συνδεδεμένη με τον Στύλο, με τον Αποκόρωνα, με τους εργαζόμενους, τους μικρομετόχους και με την ίδια την ιστορία του τόπου μας. Αξιοποιεί έναν φυσικό πόρο του Αποκόρωνα, το νερό και γι’ αυτό η υπόθεση αυτή δεν είναι μόνο επιχειρηματική αλλά αποτελεία μια βαθιά τοπική υπόθεση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΕΤΑΝΑΠ δημιουργήθηκε μέσα από ένα όραμα τοπικής ανάπτυξης, συμμετοχής και αξιοποίησης των δυνατοτήτων του τόπου. Συνδέθηκε με την παρακαταθήκη του μακαριστού Ειρηναίου Γαλανάκη, ο οποίος πίστεψε στην ανάγκη ο τόπος να στέκεται στα πόδια του, να αξιοποιεί τον πλούτο του και να δημιουργεί προοπτική για τους ανθρώπους του.

Γι’ αυτό ο Δήμος Αποκόρωνα πρέπει άμεσα να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξετάσει σοβαρά κάθε νόμιμη και ρεαλιστική δυνατότητα παρέμβασης.

Μία από αυτές τις δυνατότητες είναι να διερευνηθεί αν ο Δήμος Αποκόρωνα, είτε απευθείας είτε μέσω της Αναπτυξιακής Αποκόρωνα Α.Ε. ΟΤΑ, μπορεί να αποκτήσει μέρος των μετοχών της ΕΤΑΝΑΠ. Δεν μιλάμε για αγορά του συνόλου των μετοχών. Μιλάμε για τη δυνατότητα συμμετοχής του Δήμου με ένα μετοχικό ποσοστό, ώστε ο τόπος να έχει θεσμική παρουσία και φωνή σε μια εταιρεία που γεννήθηκε και λειτουργεί στον Αποκόρωνα».

Η παράταξη Κουκλινού προσθέτει:

«Αυτό πρέπει να γίνει με σοβαρότητα: με νομική γνωμοδότηση, οικονομική εκτίμηση, πλήρη ενημέρωση και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι με πρόχειρες κινήσεις, αλλά ούτε και με αδράνεια. Ο Δήμος δεν μπορεί να περιορίζεται σε γενικόλογες δηλώσεις. Οφείλει να εξετάσει αν υπάρχει τρόπος να προστατευθεί ο δεσμός της ΕΤΑΝΑΠ με τον Αποκόρωνα, να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, να στηριχθούν οι μικρομέτοχοι και να παραμείνει η παραγωγική δραστηριότητα στον Στύλο. Σε τόσο σοβαρά ζητήματα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι παρούσα. Με σχέδιο, με ευθύνη και με πράξεις. Η ΕΤΑΝΑΠ είναι κομμάτι της ιστορίας και της αναπτυξιακής πορείας του Αποκόρωνα. Και όταν ένα τέτοιο κεφάλαιο για τον τόπο βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, ο Δήμος έχει υποχρέωση να εξετάσει κάθε νόμιμη και ρεαλιστική δυνατότητα ώστε ο Αποκόρωνας να μη μείνει χωρίς φωνή. Σε τόσο σοβαρά ζητήματα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι παρούσα. Με σχέδιο, με ευθύνη και με πράξεις».

Την ανακοίνωση υπογράφουν τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα»

Ανδρέας Κουκλινός – Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης, Ελένη Καντεράκη, Πέτρος Μπενάκης, Γεώργιος Ξηρουχάκης, Αθηνά Ορφανουδάκη.