Παρέμβαση Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας με αφορμή τους ελέγχους και στα Χανιά

Νομοθετική ρύθμιση για το καθεστώς λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης στη Ψυχοθεραπεία ζητά η Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας (ΕΕΨΕ) με ανακοίνωσή της.

Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για «έλεγχο σε εκπαιδευτήρια στους νομούς Αττικής, Χανίων και Ιωαννίνων, που παρείχαν υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων εκδίδοντας βεβαιώσεις–πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών, η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας».

Σε δελτίο Τύπου η ΕΕΨΕ αναφέρει:

«Τους τελευταίους μήνες και ενώ έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας η θεσμοθέτηση του Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας, με αρμοδιότητα να θεσπίσει τα κριτήρια για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών κέντρων στην ψυχοθεραπεία, πάγιο αίτημα δεκαετιών για τον κλάδο μας, παρακολουθούμε μια κλιμακούμενη και στοχευμένη επίθεση προς τον κλάδο της ψυχοθεραπείας.

Για όσους είναι ενήμεροι για τα τεκταινόμενα στον χώρο της ψυχικής υγείας, είναι προφανές ότι στόχος αυτής της επίθεσης είναι να υπονομευθεί η διαδικασία της θεσμοθέτησης της ψυχοθεραπείας από το Υπουργείο Υγείας, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά με σύγκλιση απόψεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων με την ψυχοθεραπεία, και αποσκοπεί να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και την αξιόλογη ψυχοθεραπευτική παράδοση που έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας επί δεκαετίες.

Μετά από «ανώνυμες» καταγγελίες ο οικονομικός εισαγγελέας διέταξε έρευνα σε πολυάριθμους εκπαιδευτικούς φορείς ελέγχοντας τίτλους σπουδών, φορολογικά, ποινικά, διοικητικά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά διερεύνησε και το καθεστώς λειτουργίας των κέντρων εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία. Εξηγήσαμε ότι δεν υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση ακόμη, και ότι για δεκαετίες λαμβάνουμε άδεια και λειτουργούμε ως εταιρίες με διάφορες εταιρικές μορφές και αποδίδουμε φόρους, και ότι ως προς τα επιστημονικά κριτήρια έχουμε υιοθετήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα αξιολόγησης, καθώς δεν υφίστανται ακόμη στην χώρα μας τέτοια κριτήρια.

Εντούτοις, την Παρασκευή 20.3.26 το ΔΟΕ (πρώην ΣΔΟΕ) έκανε προσαγωγές των υπευθύνων ή συνεργατών ή γραμματέων στην ΑΑΔΕ για 24 ώρες με κατηγορίες που δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη σε έξι εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Αθήνα, στα Χανιά και στα Ιωάννινα.

Ακολούθησαν δημοσιεύματα που καθώς συμπεριλαμβάνουν αδιακρίτως περιπτώσεις πλαστών πτυχίων, οικονομικών ατασθαλιών και φορολογικής απάτης με το καθεστώς λειτουργίας των εκπαιδευτικών κέντρων στην ψυχοθεραπεία, παρουσιάζουν ως απατεώνες και εγκληματίες του κοινού Ποινικού Δικαίου, επιστήμονες που έχουν υποστηρίξει με το έργο τους την ψυχική υγεία στη χώρα μας παρέχοντας ψυχοθεραπεία και εκπαιδεύοντας στην ψυχοθεραπεία χιλιάδες ειδικούς που έχουν στελεχώσει όλους τους οργανισμούς στην χώρα.

Επειδή λοιπόν αναφέρονται πολλές ανακρίβειες σχετικά με το θέμα, ως ΕΕΨΕ σας ενημερώνουμε ότι:

1) Έχουμε απευθυνθεί πολλάκις στους αρμόδιους φορείς για να μας διευκρινίσουν το καθεστώς λειτουργίας μας, αλλά ακόμη δεν έχουμε πάρει σαφείς απαντήσεις. Μόλις καθοριστούν κριτήρια για τη λειτουργία μας, σκοπεύουμε να εναρμονιστούμε άμεσα.

2) Το υπουργείο Παιδείας έχει απαντήσει σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις μας ότι τα κέντρα ψυχοθεραπείας δεν εμπίπτουν στον νόμο περί ΚΔΒΜ. Σε επίσημη κοινοβουλευτική απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη (25/6/2024) επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4999/2022 (Α’ 225) η Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία και η άσκησή της λειτουργούν στο πεδίο της υγείας/ψυχικής υγείας και υπάγονται, ως προς το αντικείμενο και την επιστημονική τους φύση, στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

3) Από όλες τις χώρες της Ευρώπης, την αρμοδιότητα για την ρύθμιση της ψυχοθεραπείας και της εκπαίδευσης σε αυτή, σε 21 χώρες την έχει αποκλειστικά το Υπουργείο Υγείας, και σε 6 χώρες το Υπουργείο Υγείας σε συνδυασμό με το Υπουργείο Παιδείας και αναγνωρισμένα Ψυχοθεραπευτικά Ινστιτούτα.

4) Στον ισχύοντα νόμο Ν. 2716/1999 προβλέπεται ότι όλες οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, δημόσιες και ιδιωτικές πρέπει να στελεχώνονται με κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους επαγγελματίες, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Η υπουργική απόφαση Γ3α,β/Γ.Π. οικ. 49291/2019 του Υπουργείου Υγείας, που καθορίζει λεπτομερώς τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό των ειδικών ψυχικής υγείας αναφέρει μεταξύ άλλων «Ψυχολόγοι με πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακή ή ισοδύναμη εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία από αναγνωρισμένο φορέα και καθορίζει ότι όλοι οι επαγγελματίες οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιημένη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εποπτεία από ειδικευμένο επόπτη.»

5) Καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών ψυχοθεραπείας, το κενό κάλυψαν επί δεκαετίες κέντρα εκπαίδευσης σε πολλές προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία, τα οποία δημιουργήθηκαν από έμπειρους ψυχοθεραπευτές με σαφή επιστημονικά κριτήρια, συνεργασίες με αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς και όχι μόνο επιστημονικούς φορείς, σημαντικό ερευνητικό/θεραπευτικό υπόβαθρο και αυστηρό κώδικα δεοντολογίας. Όλα αυτά τα χρόνια η αξιοπιστία των κέντρων και η σύνδεση τους με αναγνωρισμένους στην Ευρώπη επιστημονικούς φορείς διασφαλίζει το επίπεδο εκπαίδευσης των ψυχοθεραπευτών.

6) Πραγματικά χιλιάδες απόφοιτοι μας, όλες αυτές τις δεκαετίες, έχουν καλύψει ανάγκες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και υπάρχουν προκηρύξεις στον δημόσιο τομέα που ζητούν την πιστοποίηση εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία ή τα κριτήρια της ΕΕΨΕ. Πώς λοιπόν ξαφνικά βρίσκεται υπόλογη μια πολυάριθμη και πολύτιμη για τον τόπο επιστημονική κοινότητα;

Γι’ αυτό ζητάμε:

1. Να συμπεριληφθεί και η άποψη των επιστημονικών φορέων ψυχοθεραπείας, όπως η ΕΕΨΕ.

2. Να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των ΚΔΒΜ (όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας), των εκπαιδευτικών κέντρων που δεν πληρούν υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας ή εκπαίδευσης, δίνουν παραπλανητικές υποσχέσεις, π.χ. πτυχίο, και των Κέντρων στην Ψυχοθεραπεία που λειτουργούν με σοβαρότητα και επιστημονικές αρχές και περιμένουν να εναρμονιστούν με τα κριτήρια λειτουργίας που θα θεσπίσει το Υπουργείο Υγείας.

3. Να επιταχυνθεί η νομοθέτηση θεσμικού πλαισίου, ώστε να προστατευτούν το κοινό και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, να διασφαλιστεί η ποιότητα εκπαίδευσης και να αποφευχθούν επικίνδυνες και παραπλανητικές γενικεύσεις που δημιουργούν σύγχυση και ενισχύουν ένα κλίμα εκφοβισμού.

4. Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας να τοποθετηθούν άμεσα σε σχέση με το θέμα, προκειμένου να τερματισθεί αυτή η κακόβουλη επιθετικότητα εναντίον των επαγγελματιών και φορέων του κλάδου της ψυχοθεραπείας στη χώρα μας.

5. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές, τους επιστημονικούς φορείς και τα μέσα ενημέρωσης να αντιμετωπίσουν με υπευθυνότητα το θέμα, αποφεύγοντας αδιακρίτως ταυτίσεις που βλάπτουν χιλιάδες εργαζόμενους, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους στον χώρο της ψυχοθεραπείας».

Την ανακοίνωση υπογράφει το ΔΣ της ΕΕΨΕ:

Η Πρόεδρος: Δρ. Τσαμπίκα Μπαφίτη

Η Αντιπρόεδρος Α’: Δέσποινα Μπάλλιου

Ο Αντιπρόεδρος Β’: Δρ. Στέλιος Κρασανάκης

Το Μέλος – Ειδ. Αντιπρόσωπος διασύνδεσης με EAP: Δρ. Πάνος Ασημάκης

Η Γραμματέας: Βιργινία Ιωαννίδου

Η Ταμίας: Τριανταφυλλιά Ηλιοπούλου

Το Μέλος: Δρ. Ιωάννα Κουστένη