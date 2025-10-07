Παρέμβαση Αρβανίτη στη συζήτηση της Ολομέλειας για τον ρόλο της ΕΕ στις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Γάζα

Στη συζήτηση της Ολομέλειας για τον ρόλο της ΕΕ στις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Γάζα παρενέβη ο αντιπροέδρος της Αριστεράς (LEFT) και ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «με αιχμηρό και καταδικαστικό τρόπο για τη αφωνία – συνενοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γενοκτονία που εκτυλίσσεται στη Μέση Ανατολή παρενέβη ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της Αριστεράς (Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στη συζήτηση για τη συμπλήρωση δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς και τη συνεχιζόμενη σφαγή στη Λωρίδα της Γάζας.

Από το βήμα της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, ο Κώστας Αρβανίτης επέκρινε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα όσα συμβαίνουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Απαίτησε την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων ζητώντας ταυτόχρονα την απελευθέρωση του παλαιστινιακού λαού από τον στρατό κατοχής του Ισραήλ, θυμίζοντας ότι η καταπίεση των Παλαιστινίων και ο πόλεμος δεν κρατούν μόνο δύο, αλλά εβδομήντα χρόνια.

Η σιωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά στη σφαγή που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη και η απουσία πρωτοβουλιών για το τέλος αυτού του εγκλήματος που διαπράττει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής του.

“Βέβαια, όταν έχεις αποδεχθεί ως δεδομένο τον στρατό κατοχής στην Κύπρο, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ εύκολα μπορείς να αποδεχτείς τον στρατό κατοχής και στην Παλαιστίνη, ενδεχομένως αύριο και στην Ουκρανία. Deal είναι για σας”, είπε ο Κώστας Αρβανίτης δείχνοντας προς τη δεξιά πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η διπλωματική απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνει χώρο σε “ειρηνευτικά σχέδια”, όπως του Τραμπ, που είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του Νετανιάχου, αγνοώντας τους Παλαιστινίους και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. “Θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή ο κύριος Μπλερ;” ρωτά ο Κ. Αρβανίτης, 20 και πλέον χρόνια μετά την εμπλοκή του τότε πρωθυπουργού της Βρετανίας στον βασισμένο σε ψεύδη πόλεμο για τα ανύπαρκτα όπλα μαζικής καταστροφής του Ιράκ.

Ο αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς κάλεσε τις δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης να αναλάβουν επιτέλους το βάρος της ιστορικής ευθύνης και ηγηθούν της προσπάθειας για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Ακολουθεί ολόκληρη η παρέμβαση του Κώστα Αρβανίτη:

Κύριοι συνάδελφοι,

Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, μια δύσκολη επέτειος. Αλλά, πραγματικά, όλα ξεκίνησαν πριν από 2 χρόνια; Ή πριν από 70 χρόνια;

Συμφωνούμε όλοι εδώ ότι πρέπει να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι. Συμφωνούμε; Όλοι; Γιατί εμείς απαιτούμε.

Όπως απαιτούμε και την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτών της ειρήνης, που συνελήφθησαν από την πειρατεία του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου. Όπως απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του Παλαιστινιακού λαού από τον στρατό κατοχής του Ισραήλ. Βέβαια, όταν έχεις αποδεχθεί ως δεδομένο τον στρατό κατοχής στην Κύπρο, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ εύκολα μπορείς να αποδεχτείς τον στρατό κατοχής και στην Παλαιστίνη, ενδεχομένως αύριο και στην Ουκρανία. Deal είναι για σας όλα αυτά.

Οπότε είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, όπως και αρνητικοί για το σχέδιο του κυρίου Τραμπ στη Γάζα. Ο Τραμπ θα φέρει την ειρήνη στην Γάζα; Πού είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών; Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δική της πρόταση για ειρηνευτικό σχέδιο; Ο κύριος Μπλερ, άλλος εγκληματίας πολέμου, θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή;

Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει άμεση ανάγκη συστράτευσης όλων των δημοκρατικών δυνάμεων σε αυτήν την κατεύθυνση»