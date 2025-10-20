Παρέμβαση Αποστολάκη για τις δομές ψυχικής υγείας στην Κρήτη

Την υποβάθμιση και “κατάρρευση” των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αναδεικνύει ο ανεξάρτητος Βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας.

Οπως αναφέρει μέσω σχετικής ανακοίνωσης ο κ. Αποστολάκης «οι πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης περί “ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης”, έχουν οδηγήσει στην αποσάθρωση των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας μέσω της συστηματικής αποδυνάμωσης των δημόσιων νοσοκομείων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο βουλευτής σημειώνει ότι τα στοιχεία για τις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, από τη μία άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, είναι αποκαρδιωτικά:

Η Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ υπολειτουργεί

Η Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ έχει απομείνει με ένα παιδοψυχίατρο για περισσότερα από 2.500 παιδιά.

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου έχει αποδυναμωθεί.

Οι δομές στα Χανιά, ανάμεσα σε άλλα ζητήματα, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στέγασης.

Το Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Ρεθύμνου είναι κλειστό λόγω έλλειψης παιδοψυχιάτρου.

Η ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας εστιάζει στα εξής κρίσιμα σημεία:

Καταγραφή των κενών στελεχιακού δυναμικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας της Κρήτης.

Αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και των υλικοτεχνικών ελλείψεων.

Μόνιμες προσλήψεις ψυχιάτρων, παιδοψυχιάτρων, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών και λοιπού προσωπικού.

Ένταξη όλων των δομών, όπως η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, στο δημόσιο σύστημα με σταθερή χρηματοδότηση.

Ανάγκη σχεδιασμού της ενίσχυσης και αναβάθμισης των δομών για ανθρώπινες συνθήκες περίθαλψης και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

Οι αρνητικές συνέπειες των πολιτικών επιλογών της Κυβέρνησης περί «ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» αποτυπώνονται με χαρακτηριστικό τρόπο και στην κατάσταση των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας της Κρήτης. Η προώθηση της ανάθεσης των εν λόγω υπηρεσιών σε ΜΚΟ και ιδιώτες, έρχεται ως άμεση συνέπεια της συστηματικής αποδυνάμωσης των δημόσιων νοσοκομείων και δομών υγείας καθώς και της εργασιακής επισφάλειας του στελεχιακού δυναμικού τους. Τα στοιχεία που έχουν έλθει στη δημοσιότητα καταδεικνύουν την πλήρη αποσάθρωση του δημοσίου συστήματος ψυχικής υγείας.

Ενδεικτικά, και σύμφωνα και με τα στοιχεία που οι ίδιοι οι γιατροί έδωσαν προ ημερών στη δημοσιότητα, η εικόνα στην Κρήτη αποτυπώνεται ως εξής:

Η Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ λειτουργεί ανεπαρκώς λόγω έλλειψης κλινών, γιατρών και νοσηλευτών και χωρίς κοινωνικούς λειτουργούς. Για την εξυπηρέτηση δε των ασθενών χρησιμοποιούνται ράντζα.

Η Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ λειτουργεί με έναν παιδοψυχίατρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για περισσότερα από 2.500 παιδιά, με ελάχιστο βοηθητικό προσωπικό και μετακινήσεις εργαζομένων για την κάλυψη των εφημεριών.

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου έχει αποδυναμωθεί λόγω των μετακινήσεων του προσωπικού. Μάλιστα, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για δημιουργία τοπικής κλινικής.

Οι δομές στα Χανιά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στέγασης, ενώ την ίδια ώρα ΜΚΟ αναλαμβάνουν ρόλους που ανήκουν στο δημόσιο σύστημα.

Οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Ημέρας Alzheimer παραμένουν απλήρωτοι για μήνες.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας δεν εντάσσεται οργανικά στο νοσοκομείο, λειτουργεί χωρίς σταθερή χρηματοδότηση και με εργαζόμενους σε διαρκή εργασιακή ανασφάλεια.

Το Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Ρεθύμνου παραμένει κλειστό, καθώς σε ολόκληρο τον Νομό, μετά την εξαναγκαστική παραίτηση της μοναδικής ειδικού λόγω εργασιακής εξουθένωσης, δεν υπάρχει παιδοψυχίατρος. Υπάρχει δε σχεδιασμός η παιδοψυχιατρική φροντίδα να ανατεθεί σε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ).

Επειδή οι εξελίξεις αυτές αποδεικνύουν την αποσάθρωση των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας και την υποκατάστασή τους από ιδιωτικούς φορείς, με αρνητικές επιπτώσεις για τους ασθενείς, τους εργαζόμενους και τις οικογένειές και συνολικά τη κρητική κοινωνία

Επειδή οι πολίτες έχουν αναφαίρετο δικαίωμα και απαιτούν ψυχική υγεία δημόσια, δωρεάν και καθολική, με επαρκές μόνιμο προσωπικό και ουσιαστική στήριξη από το κράτος.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)Ποια είναι τα κενά στελεχιακού δυναμικού των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη;

2)Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε την υποστελέχωση καθώς και τις υλικοτεχνικές και άλλες ελλείψεις στις δημόσιες ψυχιατρικές δομές της Κρήτης;

3)Προτίθεστε να προχωρήσετε σε μόνιμες προσλήψεις ψυχιάτρων, παιδοψυχιάτρων, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών και λοιπού προσωπικού και εάν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προσλήψεων;

4)Προτίθεστε να διασφαλίσετε την ένταξη όλων των δομών (όπως η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας) στο δημόσιο σύστημα με σταθερή χρηματοδότηση;

5). Θα υπάρξει πρόγραμμα ενίσχυσης και αναβάθμισης των δομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη, ώστε να διασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες περίθαλψης και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας;».