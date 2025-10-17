Παρέλαση χωρίς τη φιλαρµονική της 5ης Ταξιαρχίας;

∆ίχως τη φιλαρµονική της 5ης Ταξιαρχίας Πεζικού θα πραγµατοποιηθεί όπως όλα δείχνουν η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στα Χανιά. Η φιλαρµονική που τα τελευταία χρόνια έχει υπαχθεί στη ΣΕΑΠ (Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού) θα µετακινηθεί στο Ηράκλειο. Βέβαια το ότι η έδρα της Φιλαρµονικής είναι στα Χανιά, το ότι δεν υφίσταται πλέον η Φιλαρµονική του Ναυτικού στο Ναύσταθµο Κρήτης και το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των µάχιµων µονάδων βρίσκεται στη ∆υτ. Κρήτη δεν παίζει κανένα… ρόλο για τους ιθύνοντες. Ούτε ότι θα πρέπει να µετακινηθούν 150 χλµ. τόσοι άνθρωποι όταν στο Ηράκλειο υπάρχει ∆ηµοτική Φιλαρµονική!

Με αυτά και µε αυτά, θα κληθεί η Φιλαρµονική του ∆ήµου Χανίων να σηκώσει όλο το βάρος της παρέλασης, την ίδια στιγµή που αυτή του στρατού θα µετακινείται από Νοµό σε Νοµό άνευ ουσιαστικού λόγου και αιτίας.