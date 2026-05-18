Παρέµβαση ΛΑ.ΣΥ. για το Ιτζεδίν και στον Πλατανιά

Ψήφισµα για την κατάρρευση τµήµατος του Φρουρίου Ιτζεδίν καταθέτει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πλατανιά η «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά», ζητώντας να συζητηθεί στην επόµενη συνεδρίαση του Σώµατος.

Στο κείµενο του ψηφίσµατος γίνεται λόγος για «τραγική επιβεβαίωση της διαχρονικής εγκατάλειψης» του ιστορικού µνηµείου, µετά την πρόσφατη κατάρρευση µεγάλου τµήµατος του δυτικού εξωτερικού τοίχου στο Καλάµι Χανίων.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» τονίζει ότι το Ιτζεδίν «δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό κτίσµα», αλλά «τόπο µαρτυρίου και αγώνα» για αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, πολιτικούς κρατούµενους και κοµµουνιστές που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν εκεί.

Παράλληλα, αποδίδει την εικόνα εγκατάλειψης στη «χρόνια αδιαφορία» και στην πολιτική που -όπως αναφέρει- αντιµετωπίζει ακόµη και µνηµεία ιστορικής σηµασίας «µε όρους κόστους και εµπορευµατοποίησης», κάνοντας ειδική αναφορά στην ένταξη του µνηµείου στην ΕΤΑ∆ και το Υπερταµείο.

Μεταξύ άλλων, ζητείται:

η άµεση λήψη µέτρων στήριξης και διάσωσης του µνηµείου,

η προώθηση των αναγκαίων µελετών και έργων αποκατάστασης,

η εξασφάλιση χρηµατοδότησης για την προστασία και ανάδειξή του,

η απόδοσή του ως ελεύθερα επισκέψιµου χώρου ιστορικής µνήµης και πολιτισµού χωρίς εισιτήριο,

καθώς και η αποµάκρυνσή του από το Υπερταµείο και «κάθε λογική εµπορευµατοποίησης».