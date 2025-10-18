Παρέµβαση για τον Σταυρό από την ΙΛΑΕΚ

» Έκκληση προστασίας και χαρακτηρισµού της περιοχής ως Natura

Την ανάγκη προστασίας του Σταυρού τονίζει η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Κρήτης (ΙΛΑΕΚ) και καλεί τους αρµόδιους να προχωρήσουν τις διαδικασίες για ένταξή του στις περιοχές Natura.

«Το βουνό και οι πεδινές εκτάσεις του πρέπει να µείνουν αλώβητες, όπως είναι σήµερα, όπως παραδόθηκαν από τους προγόνους για αγροτοκτηνοτροφική χρήση. Οικοδοµές, ξενοδοχειακές µονάδες και διαφόρων ειδών συγκροτήµατα δεν έχουν λόγο στον χώρο αυτό», αναφέρει η ΙΛΑΕΚ.

Αφορµή για την ανακοίνωση αποτέλεσε η εξόρµηση που πραγµατοποίησαν την Κυριακή 12 Οκτωβρίου τα µέλη και οι φίλοι της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, οι πληροφορίες για την περιοχή, δόθηκαν από την αρχαιολόγο και πρόεδρο της ΙΛΑΕΚ κ. Μαρία Βλαζάκη και τον γεωλόγο και καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μ. Μανούτσογλου, και συµπληρώθηκαν από τους παρευρισκοµένους.

ΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Αρχικά, η Μαρία Βλαζάκη µίλησε για τις κηρυγµένες αρχαιότητες της περιοχής, οι οποίες εξαπλώνονται σε όλο τον ορεινό όγκο, από τις Τρεις Βάρδιες και ανατολικά, µε το πλήθος των σπηλαίων (όπως Λερά, Νερόσπηλιος, Χαυγιαρές, Φονές, σπήλαιο Αρκούδας, Κουµαρόσπηλιος, Αχυρόσπηλιος, Αγ. Γεωργίου Απιδιώτη), τα ονοµαστά µοναστήρια της Αγίας Τριάδας και της Κυρίας των Αγγέλων Γουβερνέτου, το Καθολικό, το σπήλαιο του Αγ. Ιωάννη του Ερηµίτη, το Αυλάκι του Αγίου και το πλήθος των σκητών. ∆ικαιολογηµένα έχουν κηρυχθεί και συµπεριληφθεί συνοπτικά από τον κόσµο στην επωνυµία «Το Άγιον Όρος της Κρήτης». Στα παραπάνω πρόσθεσε την ύπαρξη στον χώρο συνάντησης των εντυπωσιακών λατοµείων εξόρυξης αιολιανίτη λίθου για την κατασκευή των ενετικών οχυρώσεων των Χανίων, αλλά και των βυθισµένων σήµερα χώρων λατόµευσης για τα µινωικά και κλασικά οικοδοµήµατα της Κυδωνίας. Αναφέρθηκε περισσότερο στο σπήλαιο του Λερά (από το όνοµα του οπλαρχηγού και µάρτυρα της Επανάστασης του 1821 Στέφανου Λερά), που ορθώνεται ψηλά, απέναντι στο βουνό, κάτω από το πέτρινο κορµί της ξαπλωµένης νύµφης Ακακκαλίδας και για τα ευρήµατά του τα αφιερωµένα στον Πάνα και τη Νύµφη, που σε µεγάλο βαθµό συλήθηκαν κατά το παρελθόν. Μίλησε και για τα άλλα σηµαντικά σπήλαια του ορεινού όγκου, µε κυριότερο αυτό της Αρκούδας, κοντά στο Γουβερνέτο, αφιερωµένο στη θεά ∆ίκτυννα-Αρτέµιδα, το οποίο έδωσε το εξαίρετο πήλινο πλακίδιο που εικονίζει τον Απόλλωνα και την Αρτέµιδα και κοσµεί την έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. Τόνισε τη σπουδαιότητα του συγκροτήµατος του Καθολικού και όλης της γύρω περιοχής και κατέληξε στην επιτακτική ανάγκη προστασίας και περιφρούρησης όλης της µοναστηριακής έκτασης από οποιαδήποτε αλλοίωση και δόµηση στους επικίνδυνους καιρούς που ζούµε».

Στην ανακοίνωση προστίθενται ότι «αυτό όµως που πραγµατικά εντυπωσίασε τον κόσµο και πλούτισε κυριολεκτικά τις γνώσεις του ήταν η παρουσίαση από τον Μανώλη Μανούτσογλου των υπολειµµάτων του απολιθωµένου δάσους του Σταυρού και η ξενάγηση σε αυτά, ανάµεσα στα αποµεινάρια του αρχαίου λατοµείου. Σε αντίθεση µε τα περισσότερα απολιθωµένα δάση που διατηρούν κορµούς, ο γεώτοπος του Σταυρού χαρακτηρίζεται κυρίως από ριζόλιθους, που ποικίλλουν από µικρές µορφές χιλιοστών έως µεγαριζόλιθους, οι οποίοι ξεπερνούν το ένα µέτρο. Η περιοχή διαθέτει επίσης απολιθωµένους κορµούς θάµνων και δέντρων, καθώς και απολιθωµένα κλαδιά. Το απολιθωµένο δάσος των Χανίων είναι µοναδικό στην Ελλάδα γιατί η απολίθωση έγινε µε ασβεστίτη αντί για πυρίτιο, διαδικασία πολύ σπανιότερη. Η εξαιρετική διατήρηση των απολιθωµάτων προσφέρει σηµαντικά στοιχεία για τις κλιµατικές συνθήκες και τη βλάστηση της περιοχής κατά το Τεταρτογενές, συνδυάζοντας πολιτιστική και επιστηµονική αξία».

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, ο κόσµος της ΙΛΑΕΚ «έχοντας διαπιστώσει τη σπουδαιότητα του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του Σταυρού και όλου του ορεινού όγκου στα ανατολικά του και έχοντας συνειδητοποιήσει την υποχρέωση διαφύλαξης και προστασίας του, επιβεβαίωσε και συναίνεσε στην αδήριτη ανάγκη αποφυγής κάθε έργου που προσβάλλει το µοναδικό και πανέµορφο φυσικό τοπίο. Η ύπαρξη του Συλλόγου προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού, µε την ευαισθησία του για την πανίδα, την χλωρίδα και την τοπική πολιτιστική κληρονοµιά, στην οποία προστίθεται και η σύνδεση µε την ταινία του Κακογιάννη «Αλέξης Ζορµπάς», προσδίδει ελπίδα σε µια αποτελεσµατική δραστηριότητα της κοινωνίας των πολιτών στα χαλεπά και σκανδαλώδη χρόνια που διανύουµε».

«ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΛΩΒΗΤΕΣ»

Καταλήγοντας, η ΙΛΑΕΚ αναφέρει ότι «η διατήρηση ανέπαφου του θαυµάσιου περιβάλλοντος του Σταυρού, που προσφέρει απόλαυση σωµατική και πνευµατική στον χανιώτικο κόσµο και όχι µόνο, είναι ασφαλώς υποχρέωση της Πολιτείας και της Εκκλησίας, προς τους οποίους απευθύνεται η ΙΛΑΕΚ, αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης κατά τις επιταγές του Συντάγµατος. Το βουνό και οι πεδινές εκτάσεις του πρέπει να µείνουν αλώβητες, όπως είναι σήµερα, όπως παραδόθηκαν από τους προγόνους για αγροτοκτηνοτροφική χρήση. Οικοδοµές, ξενοδοχειακές µονάδες και διαφόρων ειδών συγκροτήµατα δεν έχουν λόγο στον χώρο αυτό, δεν προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη στον απλό κάτοικο και πολίτη, αντίθετα επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής του. Είναι πολύ κρίµα που όλος αυτός ο θησαυρός δεν εντάχθηκε στις περιοχές Natura Χανίων για τις οποίες, όπως πληροφορηθήκαµε εγκρίθηκαν επιτέλους οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες προστασίας τους. ∆εν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσει άµεσα από τους ιθύνοντες µια τέτοια διαδικασία, για να µην είναι πολύ αργά στο µέλλον, αφού θα έχει καταστραφεί το µοναδικό τοπίο του Σταυρού και όλου του ορεινού όγκου στη συνέχεια, αν ισχύουν όσα τελευταία όλοι µας, άναυδοι, πληροφορηθήκαµε από τον Τύπο».