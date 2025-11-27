Παρέµβαση για το µνηµείο της Αγιάς από την Ενωση Δημάρχων Κρήτης

■ Ζητούν άµεσες παρεµβάσεις για να αλλάξει η ντροπιαστική κατάσταση

«Να δοθεί τέρµα στην υποβάθµιση του Μνηµειακού συγκροτήµατος της Μάχης της Κρήτης, άµεσα να χρησιµοποιείται πάλι σε εκδηλώσεις και να προχωρήσουν οι χρηµατοδοτήσεις για την ολοκλήρωση του».

Αυτό µεταξύ άλλων συζητήθηκε χθες στη συνάντηση της “ Ένωσης ∆ηµάρχων Κρήτης” που αποτελείται από πρώην κυρίως αυτοδιοικητικούς. Το ∆.Σ. της Ένωσης συνεδρίασε στα Χανιά χθες συζητώντας διάφορα ζητήµατα της αυτοδιοίκησης.

Το ζήτηµα του Μνηµειακού συγκροτήµατος έθιξε ο πρώην δήµαρχος Καντάνου, αντιδήµαρχος και νοµαρχιακός σύµβουλος Χανίων κ. Ευτύχης ∆ασκαλάκης µέλος του ∆.Σ. της “Ενωσης ∆ηµάρχων Κρήτης”. «Το θέµα µας έχει απασχολήσει διαχρονικά και στη Πρωτοβάθµια και στη ∆ευτεροβάθµια Αυτοδιοίκηση και στο ∆ίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων Ελλάδας στο οποίο είχα την τιµή να είµαι πρόεδρος για µια τετραετία. ∆υστυχώς το ∆ιασυµµαχικό µνηµειακό συγκρότηµα της Μάχη της Κρήτης θεµελιώθηκε το ΄91 επί πρωθυπουργίας Κ. Μητσοτάκη, λειτούργησε για µια 10ετία µετά εγκαταλείφθηκε και τώρα είναι ένα µνηµειακό συγκρότηµα βανδαλισµένο» είπε ο κ. ∆ασκαλάκης.

Στη συνέχεια πρότεινε:

• Να περιφραχτεί ο χώρος.

• Να αποκατασταθούν οι όποιες βλάβες.

• Οι εκδηλώσεις του Μαίου να γίνονται στο χώρο του Μνηµειακού συγκροτήµατος.

• Ταυτόχρονα καλούνται η πολιτεία, η αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια να ολοκληρώσουν το έργο .

«Είναι κάτι που το οφείλουµε στους πατεράδες και τους παππούδες µας που έδωσαν τη ζωή τους για να είµαστε εµείς ελεύθεροι » κατέληξε ο κ. ∆ασκαλάκης.

ΕΝ∆ΟΧΩΡΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

Στα σοβαρά προβλήµατα του αγροτικού τοµέα και της ενδοχώρας στάθηκε ο πρώην δήµαρχος Βουκολιών κ. Νίκος Μποµπολάκης. Ο κ. Μποµπολάκης µίλησε για µια «κακοµοιριά που δέρνει τις επιδοτήσεις » συµπληρώνοντας πως «το ξεφτίλισµα που έχει πάθει η χώρα µας θα πρέπει να σταµατήσει». Ζήτησε η Ένωση να µην περιοριστεί σε µια ανακοίνωση αλλά να ζητήσει συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης προκειµένου «να του θέσουµε τα θέµατα που αφορούν τους φτωχούς αγρότες». Παρατήρησε επίσης πως τα κίνητρα που αφορούν τους νέους ώστε να παραµείνουν στα χωριά είναι ελάχιστα , τα χαρακτήρισε µάλιστα “κόλλυβα” προσθέτοντας πως µε αυτόν τον τρόπο η ενδοχώρα θα συνεχίσει να ερηµώνεται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αναφορικά µε το ζήτηµα του εκλογικού νόµου που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, ο πρόεδρος της “Ένωσης ∆ηµάρχων Κρήτης” πρώην δήµαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης δήλωσε ότι: «Πρέπει να ενισχύεται η δηµοκρατία. Είµαι θιασώτης του ότι ο λαός έχει τον πρώτο λόγο. ∆εν µπορεί ένας δήµαρχος να εκλέγεται µε 20%! Εµένα δεν θα είχε λήξει η θητεία µου αν επέµενα να καταργηθεί το 43%, επέµενα και καταργήθηκε. Είµαι βαθιά δηµοκράτης και πιστεύω ότι ο λαός πρέπει να εκφράζεται και να δίνει το 50 συν 1 και γενικά ,διαχρονικά είµαι θιασώτης της απλής αναλογικής που σηµαίνει διάλογος, συνεννόηση».

Ο ίδιος µίλησε και για την ανάγκη για περισσότερη αυτοδιοίκηση – περισσότερη τοπική δηµοκρατία. «Πρέπει να έλθουν αρµοδιότητες και πόροι περισσότεροι στην Περιφέρεια και στην αυτοδιοίκηση. Οι πολίτες εµπιστεύονται την αυτοδιοίκηση και αυτό φαίνεται από πολλές έρευνες» πρόσθεσε.

Στην συνάντηση οι πρώην δήµαρχοι:

•Ζήτησαν περισσότερη αυτοδιοίκηση µε αποκέντρωση και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των ∆ήµων για την ανακούφιση των οικονοµικά αδυνάτων δηµοτών. Ειδικότερα σε ότι αφορά τους βρεφονηπιακούς σταθµούς ο κ. Κουράκης παρατήρησε πως υπάρχει σοβαρό θέµα.

• Επεσήµαναν την ανάγκη για ένα ΒΟΑΚ από το Καστέλι Κισσάµου µέχρι τη Σητεία , επεξηγώντας πως ειδικά το τµήµα Αγ. Νικόλαος προς Σητεία έχει ανοικτά ζητήµατα.

• Έγινε µια πρώτη νύξη για την τεχνητή νοηµοσύνη στην αυτοδιοίκηση.

Πάντως ένα µεγάλο µέρος της συνάντησης των Παλαιών δηµάρχων αναλώθηκε και στα συνταξιοδοτικά τους θέµατα καθώς υπάρχουν πολλά εκκρεµή θέµατα σε ότι αφορά τα χρήµατα που λαµβάνουν για τη θητεία τους στην αυτοδιοίκηση.