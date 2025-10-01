Είναι χαριτωμένα, μερικές φορές τζαναμπέτικα, είναι υπέροχα και μας κάνουν να χαμογελάμε. Η Μητέρα Φύση έχει φτιάξει τα ζώα με απίστευτες ικανότητες, αλλά και παραξενιές, ακριβώς όπως έχουμε οι άνθρωποι.

Σήμερα, οι «Ιστορίες από τον Κόσμο» ψάχνουν και σας παρουσιάζουν μερικές από τις τελευταίες ανακαλύψεις των επιστημόνων, που αφορούν στις «παραξενιές» των ζώων. Από τις τηλεοπτικές προτιμήσεις των τετράποδων φίλων μας, των σκύλων και την επιλογή των γατιών να κοιμούνται περισσότερο στην αριστερή τους πλευρά, μέχρι τους καρχαρίες χαμαιλέοντες, ελάτε να περιηγηθούμε παρέα στο ζωικό βασίλειο.

Οι τηλεοπτικές προτιμήσεις των σκύλων

Όλοι έχουμε αγαπημένα προγράμματα στην τηλεόραση. Άλλοι είναι φανατικοί συγκεκριμένων σειρών, άλλοι παρακολουθούν τηλεπαιχνίδια, άλλοι «κολλάνε» με εκπομπές… Εκείνο που ίσως δεν ξέρατε μέχρι σήμερα είναι πως και τα σκυλιά δεν αποτελούν εξαίρεση! Οι επιστήμονες μάλιστα λένε ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε πολλά για τους σκύλους μας ανάλογα με το τι παρακολουθούν στην τηλεόραση. Μελετώντας τις συνήθειες θέασης 453 σκύλων, η Lane Montgomery του Πανεπιστημίου Auburn της Αλαμπάμα, διαπίστωσε ότι τα πιο ευερέθιστα, παρορμητικά σκυλιά ήταν πιο πιθανό να συμπεριφέρονται σαν οι εκπομπές να παίζονται ζωντανά μπροστά τους. Οι ιδιοκτήτες αυτών των κατοικίδιων, είπαν πως τα κατοικίδιά τους συχνά συνεχίζουν να παρακολουθούν αντικείμενα παρότι αυτά «έβγαιναν» από την οθόνη ή κοίταζαν πίσω από την τηλεόραση για να προσπαθήσουν να τα βρουν. Οι ιδιοκτήτες πιο… ήρεμων σκύλων είπαν πως τα ζώα τους αντιδρούσαν όταν έβλεπαν ανθρώπους, και αντικείμενα όπως αυτοκίνητα. Η Montgomery διαπίστωσε ότι τα σκυλιά τείνουν να «παρακολουθούν» τηλεοπτικές εκπομπές με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο ή ράτσα. Και υπάρχει κάτι που τα περισσότερα σκυλιά είχαν κοινό: «προτιμούν κυρίως εκπομπές με άλλα σκυλιά και ζώα», τόνισε η Montgomery. Μάλιστα, σχεδόν μισοί από τους ιδιοκτήτες σκύλων που έλαβαν μέρος στην έρευνα είπαν ότι τα κατοικίδιά τους «συμπάσχουν» κάθε φορά που ένας σκύλος γαβγίζει ή ουρλιάζει στην οθόνη. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.sciencefocus.com/news/dog-tv-watching-personality

Καρχαρίας χαμαιλέοντας

Οι χαμαιλέοντες και τα χταπόδια είναι γνωστά για την απίστευτη ικανότητά τους να αλλάζουν χρώμα και να γίνονται «ένα» με το περιβάλλον. Πρόσφατα, οι επιστήμονες αποκάλυψαν ότι οι μπλε καρχαρίες μπορούν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ εξήγησε πώς οι καρχαρίες που ζουν στα βαθιά έχουν κρυσταλλικά λέπια στα οποία οφείλεται το εκθαμβωτικό μπλε χρώμα τους. Οι περισσότεροι καρχαρίες είναι γκρι, αλλά εκείνοι της οικογένειας Prionace glauca έχουν μικροσκοπικά λέπια που τους δίνουν ιδιαίτερες ικανότητες. Αυτά τα λέπια ονομάζονται δερματικά οδοντίδια και το καθένα περιέχει μελανοσώματα και κρυστάλλους γουανίνης που απορροφούν και αντανακλούν το φως. Πρόκειται για λέπια που έχουν μήκος ένα κλάσμα του χιλιοστού. Η ομάδα ερευνητών χρησιμοποίησε εξειδικευμένες τεχνικές για να τα εξετάσει, συμπεριλαμβανομένης της λεπτής ανατομής και της οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Οι ερευνητές δημιούργησαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο υπολογιστή για να εξηγήσουν πώς οι καρχαρίες αναπροσανατολίζουν τους κρυστάλλους γουανίνης για να αλλάξουν την ανακλαστικότητά τους. Οι μικροσκοπικές μετατοπίσεις γωνίας μετατρέπουν στους καρχαρίες να αλλάξουν τη συνηθισμένη μπλε λάμψη τους σε αποχρώσεις ασημί, πράσινου και χρυσού.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.discovermagazine.com/microscopic-crystals-are-behind-blue-sharks-ability-to-change-color-47804

Οι γάτες προτιμούν να κοιμούνται στην αριστερή τους πλευρά!

Οι γάτες κοιμούνται τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Ίσως να μην το έχετε παρατηρήσει, ωστόσο τα πανέξυπνα αιλουροειδή προτιμούν να κοιμούνται -στην πλειονότητά τους- στην αριστερή τους πλευρά. Οι ερευνητές μελέτησαν πάνω από 400 βίντεο στο YouTube με γάτες που κοιμόντουσαν και διαπίστωσαν ότι στα δύο τρίτα των περιπτώσεων, τα γατιά προτιμούσαν την αριστερή πλευρά. Επιπλέον, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορούν να εξηγήσουν τον λόγο: συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι ο ύπνος στην αριστερή πλευρά θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να παραμένουν σε εγρήγορση. Όταν οι γάτες κοιμούνται στην αριστερή τους πλευρά διατηρούν το δεξί μισό του εγκεφάλου τους πιο ενεργό σε περίπτωση που εμφανιστεί ξαφνικά κάποιος κίνδυνος και χρειαστεί να διαφύγουν γρήγορα. Τα αιλουροειδή περνούν περίπου 12 έως 16 ώρες την ημέρα στην… αγκαλιά του Μορφέα. Οι οικόσιτες γάτες βέβαια μπορεί να μην αντιμετωπίζουν πολλές απειλές, ωστόσο οι άγριοι πρόγονοί τους ήταν πολύ πιο ευάλωτοι σε θηρευτές, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει την κοινή τους συνήθεια στον ύπνο. Βεβαίως οι επιστήμονες παραδέχονται ότι η θεωρία τους βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια και χρειάζεται περισσότερη έρευνα πριν μπορέσουν βεβαιότητα να καταθέσουν τα συμπεράσματά τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://gizmodo.com/most-cats-sleep-on-their-left-side-and-scientists-think-they-know-why-2000630234

Οι πύθωνες της Βιρμανίας χωνεύουν (ακόμα και) τα κόκκαλα των θηραμάτων τους

Ο πύθωνας της Βιρμανίας είναι ένας από τους πιο τρομερούς θηρευτές στο ζωικό βασίλειο. Γλιστρούν δυσοίωνα, παγιδεύοντας το θήραμα τους στα σαγόνια τους και το σφίγγουν με το σώμα τους μέχρι αυτό να πεθάνει. Όταν το άτυχο θύμα τους πεθάνει από ασφυξία, το καταπίνουν ολόκληρο. Μέχρι εδώ όλα τα φίδια κάνουν περίπου το ίδιο. Όμως ο πύθωνας της Βιρμανίας μπορεί επιπλέον και επεξεργάζεται μεγάλο μέρος των οστών και των δοντιών των γευμάτων τους! Οι επιστήμονες πρόσφατα ανακάλυψαν πώς οι πύθωνες μπορούν να καταφέρουν να χωνέψουν… κόκκαλα. Μελετώντας τα έντερα και τα επίπεδα ασβεστίου και ορμονών στο αίμα, ανακάλυψαν την «παραξενιά» αυτού του είδους. Ενώ μελετούσαν τα εντόσθια των φιδιών, οι ερευνητές ανακάλυψαν έναν εντελώς νέο τύπο κυττάρου. Αυτά τα κύτταρα ήταν γεμάτα ασβέστιο και άλλα συστατικά που «παγιδεύονταν» εκεί για να αποτραπεί η υπερβολική αύξησή τους στο αίμα. Ουσιαστικά ήταν κάτι σαν «κυψέλες» περίσσειας ασβεστίου που αργότερα απεκκρινόταν στα κόπρανα του πύθωνα. Μετά από αυτή την ανακάλυψη, οι βιολόγοι εντόπισαν στη συνέχεια παρόμοια κύτταρα και σε άλλα φίδια και στις σαύρες Gila.

Διαβάστε περισσότερα στο: www.smithsonianmag.com/smart-news/researchers-discover-the-trick-that-allows-burmese-pythons-to-digest-the-bones-of-their-prey-180987006