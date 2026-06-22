Παρατηρητήριο Τοπίου δημιουργείται στην Κρήτη

■ Για παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση

Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Τοπίου Κρήτης, ενός νέου επιστημονικού και συμβουλευτικού φορέα για την παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση του κρητικού τοπίου, βρέθηκε στο επίκεντρο εσπερίδας το βράδυ της Παρασκευής, με τη συμμετοχή ερευνητών, πανεπιστημιακών και ειδικών.

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Η πρωτοβουλία βρίσκεται στα πρώτα της βήματα και στηρίζεται στις αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης της Φλωρεντίας για το τοπίο, με στόχο τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυσή τους, την ενημέρωση των πολιτών και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων.

Όπως ανέφερε ο κύριος ερευνητής του ΙΤΕ Δημήτρης Αλεξάκης, «η βασική ιδέα πίσω από τα παρατηρητήρια τοπίου είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Φλωρεντίας, η οποία δίνει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία του τοπίου». Ο ίδιος σημείωσε ότι το Παρατηρητήριο βρίσκεται «στα σπάργανα», προσθέτοντας πως τις επόμενες ημέρες αναμένεται η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Αλεξάκη, είναι μέσα στον επόμενο χρόνο να παραχθούν τα πρώτα αποτελέσματα, εκθέσεις και συμμετοχικά εργαστήρια, ώστε «ο κόσμος να αρχίσει να αγκαλιάζει το Παρατηρητήριο». Όπως υπογράμμισε, η Κρήτη δέχεται ισχυρές πιέσεις «από την τουριστικοποίηση, την άναρχη δόμηση, τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή», γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαχρονική παρατήρηση του τοπίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, από την Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κα Μαρία Κοζυράκη στις προστατευόμενες περιοχές των Χανίων, όπως τα Φαλάσαρνα, ο Μπάλος και το Λαφονήσι. Όπως επεσήμανε το τοπίο στην Κρήτη βιώνει τη δική του «Οδύσσεια», καθώς η απουσία αυτοτελούς θεσμικού πλαισίου οδηγεί συχνά σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτοτελή νομοθεσία για το τοπίο», ενώ πρόσθεσε πως «το τοπίο είναι κάτι πολύ συνολικότερο, έχει μέσα ως πολύ βασικό στοιχείο τον άνθρωπο, το τι δημιουργεί, πώς βλέπει τον χώρο, τις μνήμες του, την ιστορικότητά του».

Ερωτηθείσα από τα «Χ.ν.» για το αν μία νόμιμη παρέμβαση μπορεί να αλλοιώσει το τοπίο η κα Κοζυράκη απάντησε πως «το νόμιμο έχει να κάνει με το κατά πόσο είναι σωστά πολεοδομικά, με το κατά πόσο “κουμπώνει” πάνω στους νόμους που υπάρχουν, οι οποίοι συνήθως είναι οι πολεοδομικοί σε αυτό που εννοείτε ή γενικότερα οι περιβαλλοντικοί. Παίρνοντας μια περιβαλλοντική αδειοδότηση πολλά έργα, το τοπίο δεν το βλέπουμε συνολικά, δεν το σχεδιάζουμε, δεν το βλέπουμε ως σύνολο, δεν το βλέπουμε ως μία συνέχεια από αυτό που ήταν παλιά. Είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο το τοπίο· αυτό είπα πριν, στην Ελλάδα δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι το τοπίο, το βλέπουμε φύση, περιβάλλον».

Για τις περιοχές Φαλάσαρνα, Μπάλος-Γραμβούσα και Λαφονήσι η κα Κοζυράκη, ανέφερε ότι έχουν γίνει καταγραφές και αξιολογήσεις των παρεμβάσεων αναψυχής και οδοποιίας, ενώ για τον Μπάλο επεσήμανε πως υπάρχουν «δύο πρωτόκολλα κατεδάφισης» που πρόκειται να εκτελεστούν έως τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων κανόνων, λέγοντας ότι «δεν χρειάζεται τα μέρη αυτά να αποκλειστούν από την πρόσβαση, αλλά θα πρέπει να μπουν πιο σοβαροί κανόνες και όροι για τη λειτουργία τους».

Ως προς το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του τοπίου αναφέρθηκε η καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης Αίθρα Μαριά. Όπως είπε, μεταξύ άλλων η Μαριά, «στη χώρα μας δεν έχουμε μία διαφορετική θεσμική αντιμετώπιση του τοπίου ως ολότητας και ως διακριτής έννοιας», παρότι η Ελλάδα έχει κυρώσει τη Σύμβαση της Φλωρεντίας.

Η ίδια τόνισε ότι το τοπίο δεν είναι απλώς φύση ή περιβάλλον, αλλά «αποτυπώνει τη σχέση που αναπτύσσει ο άνθρωπος με τον περιβάλλοντα χώρο του» και λειτουργεί «σαν ένα απόθεμα μνήμης και κομμάτι κοινής κληρονομιάς». Ως βασική προτεραιότητα πρότεινε τη δημιουργία «ενός άτλαντα τοπίου της χώρας», με βάση διεθνείς προδιαγραφές και με συμμετοχή των πολιτών.

Από μεριάς της, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Τοπίου Τζούλια Τζώρτζη από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου παρουσίασε την ευρωπαϊκή εμπειρία, με παραδείγματα από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Αγγλία.

Η κα Τζώρτζη τόνισε πόσο σημαντικό είναι ότι οι φορείς μπόρεσαν να χρηματοδοτήσουν το Παρατηρητήριο Τοπίου Κρήτης, καθώς η χρηματοδότηση αποτελεί τροχοπέδη σε άλλες περιοχές.

Όπως ανέφερε, στην Ιταλία τα παρατηρητήρια τοπίου λειτουργούν εδώ και χρόνια, ενώ ειδική αναφορά έκανε στην Καταλωνία και στις ομοιότητες που υπάρχουν με την Κρήτη ενώ στην περιοχή της Ισπανίας, έχουν αναπτυχθεί πρακτικές αντιμετώπισης του υπερτουρισμού με στροφή σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. «Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το δούμε και εμείς αυτό στην Ελλάδα και στην Κρήτη ιδιαίτερα». Παράλληλα, έκανε λόγο για καινοτόμες μεθόδους, όπως η χρήση εικονικής πραγματικότητας, «ώστε να δούμε πώς ένα τοπίο αλλάζει με τα χρόνια» και να προβλεφθούν μελλοντικές μεταβολές.

Τη στενή σχέση ανάμεσα στη βιοποικιλότητα και το τοπίο ανέδειξε ο Μιχάλης Προμπονάς από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Όπως τόνισε, «η βιοποικιλότητα έχει να κάνει με το τοπίο και το τοπίο έχει να κάνει με τη βιοποικιλότητα», προσθέτοντας ότι «η διατήρηση της βιοποικιλότητας, τα οικοσυστήματα, είναι αλληλένδετα με το τοπίο και αυτό προσπαθούμε να προστατεύσουμε».

Τη διάσταση της τέχνης στο τοπίο ανέδειξε ο εικαστικός Κωνσταντίνος Κουνάλης, ο οποίος μίλησε για την τοπιογραφία και τις εικαστικές τέχνες μέσα από μία ιστορική αναδρομή «από τα βάθη της αρχαιότητας μέχρι σήμερα».

Ο κ. Κουνάλης εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ψηφιακή εποχή και την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα αστικά περιβάλλοντα, επισημαίνοντας ότι «ελπίζω να κρατηθούν κάποιες εστίες που να είναι καθαρά φυσικό περιβάλλον, γιατί το χρειαζόμαστε και είναι απαραίτητο».