Παράταση στην κατεδάφιση του κτηρίου του παλιού ΙΚΑ

Εγκρίθηκε χθες από τη ∆ηµοτική Επιτροπή του ∆ήµου Χανίων η παράταση του έργου κατεδάφισης του κτηρίου του παλιού ΙΚΑ. Το παλιό κτήριο προβλέπονταν µε βάση τη σχετική εργολαβική σύµβαση να κατεδαφιστεί εντός του 2025 και για αυτό είχε δεσµευτεί το ποσό των 177.084 ευρώ. Πλέον µετά από αίτηµα της εργολαβικής εταιρείας δόθηκε προθεσµία πραγµατοποίησης της κατεδάφισης µέχρι τις 2 Ιουνίου του 2026.

Αιτία της µη έναρξης της κατεδάφισης είναι πως ο εργολάβος δεν µπορούσε να εγκατασταθεί και να ξεκινήσει εργασίες αφού απαιτείται πρώτα η έκδοση της άδειας καθαίρεσης/ κατεδάφισης/ νοµιµοποίησης του κτηρίου που βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη!