menu
16.1 C
Chania
Πέμπτη, 12 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Παράταση Προθεσμίας για τους Μαθητικούς Διαγωνισμούς που διοργανώνει το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, ανταποκρινόμενο στο αυξημένο ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας και σε σχετικά αιτήματα σχολικών μονάδων, ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής έργων για τους Μαθητικούς Διαγωνισμούς Ζωγραφικής και Καταγραφής Προφορικών Μαρτυριών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 30ή Απριλίου 2026, δίνοντας στους μαθητές και τις μαθήτριες τον απαραίτητο χρόνο να ολοκληρώσουν τις δημιουργίες τους.
Οι διαγωνισμοί στοχεύουν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τη σύνδεση των νέων γενεών με το παρελθόν του τόπου μας. Φέτος, ενθαρρύνουμε τους μαθητές να συλλέξουν μαρτυρίες όχι μόνο μέσω του σχολικού πλαισίου, αλλά και ιδιωτικά, με τη βοήθεια και τη στήριξη των γονέων τους, αναδεικνύοντας τις προσωπικές ιστορίες που κρύβονται σε κάθε σπιτικό.
Υπενθυμίζουμε πως το θέμα του Διαγωνισμού Προφορικών Μαρτυριών είναι η καταγραφή γεγονότων από τη Μάχη της Κρήτης έως και τη Μεταπολίτευση και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Υπάρχει επίσης και Διαγωνισμός Ζωγραφικής, με θέμα τη «Μάχη της Κρήτης», για μαθητές Νηπιαγωγείου καθώς και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Δημοτικού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων και υποβολή των έργων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 28210 52606 ή να επισκέπτονται την Υπηρεσία μας: (Ι. Σφακιανάκη 20, Χανιά), συνοδεία εκπαιδευτικού ή γονέα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 14:00.
Περιμένουμε με χαρά τις συμμετοχές σας για να κρατήσουμε μαζί την ιστορική μνήμη της Κρήτης ζωντανή!»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum