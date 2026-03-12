Παράταση Προθεσμίας για τους Μαθητικούς Διαγωνισμούς που διοργανώνει το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης

Το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, ανταποκρινόμενο στο αυξημένο ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας και σε σχετικά αιτήματα σχολικών μονάδων, ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής έργων για τους Μαθητικούς Διαγωνισμούς Ζωγραφικής και Καταγραφής Προφορικών Μαρτυριών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 30ή Απριλίου 2026, δίνοντας στους μαθητές και τις μαθήτριες τον απαραίτητο χρόνο να ολοκληρώσουν τις δημιουργίες τους.

Οι διαγωνισμοί στοχεύουν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τη σύνδεση των νέων γενεών με το παρελθόν του τόπου μας. Φέτος, ενθαρρύνουμε τους μαθητές να συλλέξουν μαρτυρίες όχι μόνο μέσω του σχολικού πλαισίου, αλλά και ιδιωτικά, με τη βοήθεια και τη στήριξη των γονέων τους, αναδεικνύοντας τις προσωπικές ιστορίες που κρύβονται σε κάθε σπιτικό.

Υπενθυμίζουμε πως το θέμα του Διαγωνισμού Προφορικών Μαρτυριών είναι η καταγραφή γεγονότων από τη Μάχη της Κρήτης έως και τη Μεταπολίτευση και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπάρχει επίσης και Διαγωνισμός Ζωγραφικής, με θέμα τη «Μάχη της Κρήτης», για μαθητές Νηπιαγωγείου καθώς και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Δημοτικού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων και υποβολή των έργων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 28210 52606 ή να επισκέπτονται την Υπηρεσία μας: (Ι. Σφακιανάκη 20, Χανιά), συνοδεία εκπαιδευτικού ή γονέα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 14:00.

Περιμένουμε με χαρά τις συμμετοχές σας για να κρατήσουμε μαζί την ιστορική μνήμη της Κρήτης ζωντανή!»