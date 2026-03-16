Παράταση προθεσμίας για τον Παγκρήτιο Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Παρατείνεται, όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τον Παγκρήτιο Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους δημιουργούς και παραγωγούς της Κρήτης να συμμετάσχουν και να αναδείξουν τα μοναδικά γαστρονομικά προϊόντα και δώρα του νησιού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Κυριακή 29 Μαρτίου 2026.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε παραγωγούς, δημιουργούς και επιχειρήσεις που σχεδιάζουν ή παράγουν τοπικά γαστρονομικά ή χειροτεχνικά δώρα, που συνδέονται με την κρητική διατροφή και τη γαστρονομική παράδοση. Στόχος είναι η ανάδειξη και προώθηση προϊόντων που μπορούν να αποτελέσουν αυθεντικούς πρεσβευτές της κρητικής γαστρονομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα επιλεγμένα γαστρονομικά δώρα θα έχουν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν την Κρήτη στο διεθνές World Food Gift Challenge 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου 2026 στο Ηράκλειο, συγκεντρώνοντας συμμετοχές από πολλές χώρες και αναδεικνύοντας τις καλύτερες προτάσεις γαστρονομικών δώρων παγκοσμίως.
Η διοργάνωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία φέτος, καθώς η Κρήτη έχει ανακηρυχθεί Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026, μια σημαντική διεθνή διάκριση που αναγνωρίζει τον πλούτο της τοπικής παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και τη βαθιά σύνδεση της γαστρονομίας με τον πολιτισμό και την ταυτότητα του νησιού.
Μέσα από τον διαγωνισμό, ενισχύεται η εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και προβάλλεται η δημιουργικότητα των παραγωγών που αξιοποιούν τα αυθεντικά κρητικά προϊόντα, μετατρέποντάς τα σε σύγχρονα και καινοτόμα γαστρονομικά δώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και να υποβάλουν την αίτησή τους στον σύνδεσμο:
https://ibo.crete.gov.gr/call-world-food-gift-challenge-2026

Βίντεο για την Γαστρονομική Περιφέρεια:

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

