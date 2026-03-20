Παράταση προθεσμίας εξόφλησης λογαριασμών ανακοίνωσε ο ΟΑΚ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) ενημερώνει τους καταναλωτές ότι « λόγω καθυστέρησης στην έκδοση και αποστολή των λογαριασμών που αφορούν την περίοδο κατανάλωσης του Β’ τετραμήνου 2025, οι οποίοι φέρουν ημερομηνία λήξης την 27η Μαρτίου 2026, παρέχεται παράταση για την εξόφλησή τους».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «η νέα καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ορίζεται έως και την 10η Απριλίου 2026.

Η ανωτέρω ρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των καταναλωτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτησή τους»