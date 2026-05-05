Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Κισσάμου

Παρατείνονται έως την Πέμπτη οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κισσάμου, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ..

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων ότι παρατείνονται οι ήδη ισχύουσες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια εργασιών ασφαλτόστρωσης τμήματος της οδού Κισσάμου του Δήμου Χανίων έως τις 20.30 και την Πέμπτη 07.05.2026.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί και οι πεζοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων»