Παράταση για τα έργα στα Κέντρα Υγείας

Παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση και ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας Κισσάμου, Βάμου, Σφακίων, Χανίων και Αγίας Φωτεινής δόθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Στην σχετική απόφαση που υπογράφεται από τον Διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, κ. Νεκτάριο Παπαβασιλείου δίνεται παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.