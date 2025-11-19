Παράσυρση στο Ηράκλειο: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 78χρονη

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 78χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο ενώ διέσχιζε κάθετα το δρόμο.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα της τοπικής εφημερίδας Πατρίς, η πολυτραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας της ιδιαίτερα κρίσιμη.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, στο δρόμο που οδηγεί προς το ΠΑΓΝΗ.

Όπως ανέφερε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης «η 78χρονη είναι πολυτραυματίας, νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε καταστολή στη ΜΕΘ του ΠαΓΝΗ με την κατάσταση της υγείας της να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη».