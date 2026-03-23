Παράσυρση 3χρονου στο Ρέθυμνο – Συνελήφθη ο οδηγός

Τυχερό μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένα παιδί μόλις 3 ετών που πετάχθηκε στο δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στο Σπήλι Ρεθύμνου το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες άνοιξε την πόρτα και βγήκε στο δρόμο.

Διερχόμενος οδηγός δεν πρόλαβε να ακινητοποιήσει το όχημα και το παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το τριάχρονο με ελαφρά ευτυχώς τραύματα στο νοσοκομείο.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό συνέλαβαν τον οδηγό του αυτοκινήτου ο οποίος αφέθηκε λίγη ώρα αργότερα με εντολή εισαγγελέα.