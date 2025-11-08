Παράσταση για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Μ. Αναγνωστάκη

Απόψε στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού», ο Μίκης Θεοδωράκης, o Θάνος Μικρούτσικος, o Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Θέμης Ανδρεάδης και ο Μιχάλης Γρηγορίου μελοποιούν Μανόλη Αναγνωστάκη, σε μία μουσικοποιητική παράσταση, αφιερωμένη στα εκατό χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο διαχρονικός λόγος του Μανόλη Αναγνωστάκη αποτελεί ακόμα και σήμερα ταυτόχρονα πρόσκληση αλλά και πρόκληση. Άλλοτε μας προσκαλεί να προχωρήσουμε σε «Δρόμους παλιούς» κι άλλοτε μας προκαλεί να αναμετρηθούμε σε μια παρτίδα «Σκάκι». Μας μιλά για τον έρωτα, τον αγώνα, την απώλεια, την ελευθερία… Πάντα με την υπόσχεση πως θα έρθουν καλύτερες μέρες «Όταν όλα περάσουν». Κι έτσι η πρόκληση θα μας κάνει να ονειρευτούμε ξανά, κι η πρόσκληση θα μας ενώσει.

Συντελεστές:

Τραγούδι: Μαριέλλα Βιτώρου, Σήφης Καυκαλάς

Αφήγηση: Άθως Δανέλλης

Πιάνο: Γιάννης Κιαγιαδάκης

Μπουζούκι-Τραγούδι: Τηλέμαχος Αθανασιάδης

Μπάσο: Μιχάλης Αυλωνίτης

Βιολί: Άρης Συσκάκης

Επιμέλεια: Μαριέλλα Βιτώρου

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 14€ και 12€ (γενική είσοδος) και 12€ και 10€ (άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) ξεκίνησε και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr, εδώ.

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης».