menu
20.4 C
Chania
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Παράσταση για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Μ. Αναγνωστάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Απόψε στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού», ο Μίκης Θεοδωράκης, o Θάνος Μικρούτσικος, o Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Θέμης Ανδρεάδης και ο Μιχάλης Γρηγορίου μελοποιούν Μανόλη Αναγνωστάκη, σε μία μουσικοποιητική παράσταση, αφιερωμένη στα εκατό χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο διαχρονικός λόγος του Μανόλη Αναγνωστάκη αποτελεί ακόμα και σήμερα ταυτόχρονα πρόσκληση αλλά και πρόκληση. Άλλοτε μας προσκαλεί να προχωρήσουμε σε «Δρόμους παλιούς» κι άλλοτε μας προκαλεί να αναμετρηθούμε σε μια παρτίδα «Σκάκι». Μας μιλά για τον έρωτα, τον αγώνα, την απώλεια, την ελευθερία… Πάντα με την υπόσχεση πως θα έρθουν καλύτερες μέρες «Όταν όλα περάσουν». Κι έτσι η πρόκληση θα μας κάνει να ονειρευτούμε ξανά, κι η πρόσκληση θα μας ενώσει.

Συντελεστές:

Τραγούδι: Μαριέλλα Βιτώρου, Σήφης Καυκαλάς
Αφήγηση: Άθως Δανέλλης
Πιάνο: Γιάννης Κιαγιαδάκης
Μπουζούκι-Τραγούδι: Τηλέμαχος Αθανασιάδης
Μπάσο: Μιχάλης Αυλωνίτης
Βιολί: Άρης Συσκάκης
Επιμέλεια: Μαριέλλα Βιτώρου

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 14€ και 12€ (γενική είσοδος) και 12€ και 10€ (άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) ξεκίνησε και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr, εδώ.

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum