menu
29 C
Chania
Τρίτη, 30 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Παράσταση «Carmen» από το κρατικό μπαλέτο της Ιταλίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η παράσταση «Carmen» θα δοθεί από το κρατικό Balletto di Milano στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου στις 16 Ιουλίου και ώρα 21.30.
Το Κρατικό Balletto di Milano, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ιταλίας, παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της «Carmen», σε μια νέα προσέγγιση της νουβέλας του Prosper Mérimée, ευρέως γνωστής από την ομώνυμη όπερα του Georges Bizet, πάνω στην πρωτότυπη μουσική του.
Το Balletto di Milano, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρυλική Ακαδημία La Scala, συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του ιταλικού μπαλέτου και γοητεύει το κοινό σε όλο τον κόσμο με την τέχνη και την κομψότητά του.
Από το 1998, ο θίασος διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Carlo Pesta, Ιππότη του Τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας.
Το ύφος του Balletto di Milano είναι νεοκλασικό – διατηρεί την κλασική βάση, όπως την ελαφρότητα και την αέρινη ποιότητα των χορευτών, την ακρίβεια κάθε φράσης και την τεχνική τελειότητα, ενώ την εμπλουτίζει με νέες και απρόσμενες κινήσεις της σύγχρονης χορογραφίας.
Έργο βασισμένο στην ομώνυμη ιστορία του Prosper Mérimée
Μουσική: Georges Bizet
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Carlo Pesta Προπώληση στο www.more.gr,
Φυσικό σημείο προπώλησης: κατάστημα Public Τιμές εισιτήριων
ΖΩΝΗ Α: 32€
ΖΩΝΗ Β: 25€ ΖΩΝΗ Γ: 20€

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum