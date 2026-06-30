Παράσταση «Carmen» από το κρατικό μπαλέτο της Ιταλίας

Η παράσταση «Carmen» θα δοθεί από το κρατικό Balletto di Milano στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου στις 16 Ιουλίου και ώρα 21.30.

Το Κρατικό Balletto di Milano, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ιταλίας, παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της «Carmen», σε μια νέα προσέγγιση της νουβέλας του Prosper Mérimée, ευρέως γνωστής από την ομώνυμη όπερα του Georges Bizet, πάνω στην πρωτότυπη μουσική του.

Το Balletto di Milano, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρυλική Ακαδημία La Scala, συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του ιταλικού μπαλέτου και γοητεύει το κοινό σε όλο τον κόσμο με την τέχνη και την κομψότητά του.

Από το 1998, ο θίασος διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Carlo Pesta, Ιππότη του Τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Το ύφος του Balletto di Milano είναι νεοκλασικό – διατηρεί την κλασική βάση, όπως την ελαφρότητα και την αέρινη ποιότητα των χορευτών, την ακρίβεια κάθε φράσης και την τεχνική τελειότητα, ενώ την εμπλουτίζει με νέες και απρόσμενες κινήσεις της σύγχρονης χορογραφίας.

Έργο βασισμένο στην ομώνυμη ιστορία του Prosper Mérimée

Μουσική: Georges Bizet

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Carlo Pesta Προπώληση στο www.more.gr,

Φυσικό σημείο προπώλησης: κατάστημα Public Τιμές εισιτήριων

ΖΩΝΗ Α: 32€

ΖΩΝΗ Β: 25€ ΖΩΝΗ Γ: 20€