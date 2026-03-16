Παρασκακιστικά: Το σκάκι ενώνει την Ελλάδα, κάνοντας ΜΑΤ στην απόσταση!

Μια νέα πανελλήνια πρωτοβουλία φιλοδοξεί να φέρει το σκάκι ακόμη πιο κοντά στη σχολική κοινότητα και να δημιουργήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και μαθητριών από κάθε γωνιά της χώρας. Η δράση «Γέφυρες Σκακιού», που υλοποιείται από την Επιτροπή Σχολικού Σκακιού της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, αξιοποιεί τις δυνατότητες της διαδικτυακής επικοινωνίας ώστε μαθητές και μαθήτριες από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας να συναντιούνται πάνω στη σκακιέρα, να αγωνίζονται, να μαθαίνουν και να δημιουργούν νέες εμπειρίες.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ξεπεράσει γεωγραφικά και κοινωνικά εμπόδια, δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά που ζουν ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας να συμμετέχουν ενεργά σε σκακιστικές δραστηριότητες. Μέσα από τη δράση αυτή, το σκάκι μετατρέπεται σε έναν κοινό τόπο συνάντησης, όπου η στρατηγική σκέψη, η δημιουργικότητα και το πνεύμα συνεργασίας αποκτούν κεντρικό ρόλο.

Στο πλαίσιο των «Γεφυρών Σκακιού» θα πραγματοποιηθούν:

Ατομικοί διαδικτυακοί αγώνες σκακιού, στους οποίους μαθητές από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας θα έχουν την ευκαιρία να αναμετρηθούν σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον.

Ομαδικοί διαδικτυακοί αγώνες, που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ μαθητών και καλλιεργούν το ομαδικό πνεύμα.

Δράσεις εκμάθησης σκακιού για αρχάριους, ώστε ακόμη περισσότερα παιδιά να γνωρίσουν το παιχνίδι της στρατηγικής και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη σκακιέρα.

Η πρωτοβουλία έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή μαθητών/μαθητριών από περιοχές όπου οι ευκαιρίες πρόσβασης σε οργανωμένες αθλητικές ή πνευματικές δραστηριότητες είναι περιορισμένες.

Οι «Γέφυρες σκακιού» αφορούν μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων σε όλους τους Νομούς. Τα κριτήρια είναι ο μικρός πληθυσμός, η απουσία αθλητικών σωματείων ή σκακιστικών διοργανώσεων, η γεωγραφική απομόνωση, η απομόνωση λόγω μέσων μεταφοράς (όπως περιορισμένες ακτοπλοϊκές ή συγκοινωνιακές συνδέσεις)

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

8 Απριλίου 2026

E-mail συμμετοχής και πληροφοριών (Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μόνο μέσω σχολείων): sxolikaskaki@gmail.com , Τηλ.: 6945153570

Ανακοίνωση προς Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Με τη δράση «Γέφυρες Σκακιού», η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία επιχειρεί να δημιουργήσει έναν νέο πανελλήνιο δίαυλο επικοινωνίας μέσα από το σκάκι, φέρνοντας κοντά μαθητές/μαθήτριες από διαφορετικές περιοχές και σχολικές κοινότητες. Κάθε παρτίδα μετατρέπεται έτσι σε μια νέα συνάντηση, σε μια ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών, προσφέροντας στους μαθητές/μαθήτριες την ευκαιρία να γνωρίσουν το σκάκι, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να συμμετάσχουν σε μια πανελλήνια εκπαιδευτική και αθλητική εμπειρία.

Επιτροπή Σχολικού Σκακιού της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας

Ο.Φ.Η., Σ.Α.Χ., Ο.Α.Χ. και ΚΥΔΩΝ στο FINAL 4 του Κυπέλλου Κρήτης

Έγινε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 ο 2ος γύρος του Κυπέλλου Κρήτης και στις συναντήσεις είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

Γάζι-Κύδων 1,5-2,5 (Λυριντζάκης Τιμόθεος (2103) – Ελευθεράκης Παναγιώτης (1853) 1-0,Στεφανάτος Νίκος (1918) – Ρηγόπουλος-Τσίγκος Αλέξανδρος (2069) 0-1, Γρατσέας Στέφανος (1970) – Μυλωνάκης Γιώργος (2210) 0-1, Σπύρου Γεράσιμος (1803) – Λουκάκης Νίκος (1858) ½ – ½ )

Α.Π.Ο.Μίκης Θεοδωράκης-Ο.Α.Χ. 0-4 (Σημαντηράκης Απόλλων (1897) – Μαυρίδης Μανώλης (2096) 0-1, Αγναντή Δανάη (1793) – Κυριακογιαννάκης Γιάννης (1596) 0-1, Χατζηδάκης Νίκος (1752) – Ντενεκετζής Παρασκευάς (1727) 0-1, Αγναντής Δημήτρης (1751) – Χριστοδουλάκης Μιχάλης (1573) 0-1) ,

Ο.Α.Α.Η.-Σ.Α.Χ. 1,5-2,5 (Διαμαντής Άγγελος (1870) – Ναούμ Σπύρος (2363) 0-1, Σακλαμπανάκης Δημήτρης (1860) – Παπαδόπουλος Αργύρης (2069) 0-1, Βακάλης Κώστας (1841) – Ψαριανού έλενα (1814) ½ – ½ , Ποταμίτης Ραφαήλ (1537) – βολάνη Όλγα (1726) 1-0 και

Σ.Ο.Ανωγείων-Ο.Φ.Η. 0-4 (Νταγιαντά Μαρία (800) – Ταμιολάκς Γρηγόρης (1706) 0-1, Μανουράς Λευτέρης (976) – Σερλιδάκη Αναστασία (1561) 0-1, Παναγιωτάκη Ευσαία – Ρεμεντιάκη Σοφία (1490) 0-1, Παναγιωτάκης Παντελαιήμων – Τρελάκας Ανδρέας (1555) 0-1. Οι 4 αυτές ομάδες θα διεκδικήσουν το Κύπελλο Κρήτης στο FINAL 4 που θα διεξαχθεί στις 2-3 Μαΐου 2026.

Φίλιπ Στάμα

Του Ηλία Οικονομόπουλου



Ο Φίλιπ Στάμα (περ.1715-1770) ήταν ένας γνωστός σκακιστής και θεωρητικός του 18ου αιώνα από το Αλέπο της Συρίας (ή «Βέροια», όπως το ονόμαζαν οι αρχαίοι Μακεδόνες!). Νέος έφυγε για τη Γαλλία, όπου το 1737 εξέδωσε το σημαντικό έργο της εποχής Essai sur le jeu des échecs. Το βιβλίο αυτό περιείχε 100 προβλήματα -κατά τον Στάμα από πραγματικές παρτίδες- και είναι το πρώτο στο οποίο η περιγραφή των κινήσεων γίνεται με το αλγεβρικό σύστημα, δηλαδή χρησιμοποιώντας γράμματα και αριθμούς, όπως δηλαδή γίνεται και σήμερα.

Πολύ γρήγορα όμως ο Στάμα άφησε το Παρίσι για να πάει στο Λονδίνο, όπου παρέμεινε πολλά χρόνια και, έχοντας ως μαικήνα τον λόρδο Χάρρινγκτον, διορίστηκε μεταφραστής ανατολικών γλωσσών με τη σφραγίδα του βασιλιά Γεωργίου του Β’. Στον μαικήνα του ακριβώς αφιέρωσε το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο The Noble Game of Chess, το οποίο περιέχει τα ίδια 100 προβλήματα με το προηγούμενο, αλλά αυτή τη φορά είναι εμπλουτισμένο με 74 βαριάντες ανοιγμάτων.

Στα βιβλία του Στάμα φαίνεται καθαρά η επίδραση του αραβικού σκακιού, το οποίο είναι πιο αργό και περισσότερο ποζισιονέλ από το διεθνές σκάκι, και με το οποίο είχε επαφή στα νιάτα του στη Συρία. Μια χαρακτηριστική συμβουλή που δίνει π.χ για το άνοιγμα της παρτίδας είναι να αναπτύσσει κανείς τα κομμάτια του μετά από τα πιόνια ώστε να μη δημιουργείται στρίμωγμα πάνω στη σκακιέρα, συμβουλή στην οποία μάλλον οφείλει πολλά κι ο ίδιος ο Φιλιντόρ.

Ο Στάμα θεωρήθηκε ο καλύτερος παίχτης του κόσμου από το 1737 περίπου ως το 1747, οπότε εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο διάσημος Γάλλος σκακιστής και γνωστός μουσικοσυνθέτης της εποχής Αντρέ Ντανικάν Φιλιντόρ. Οι δυο τους ξέρουμε πως έπαιξαν ένα ματς στο Λονδίνο το 1747, στο οποίο ο Στάμα ηττήθηκε πειστικά με +8 -1 =1, αλλά δυστυχώς οι παρτίδες αυτές δεν έχουν σωθεί. Έκτοτε ο 18ος αιώνας στο σκάκι ανήκει στον Φιλιντόρ, που οι ιδέες του επρόκειτο να δημιουργήσουν μια βαθιά τομή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το παιχνίδι.

Σύμφωνα με το OXFORD COMPANION TO CHESS, ο Στάμα ήταν μάλλον ελληνικής καταγωγής. Αυτό υπάρχει πιθανότητα να είναι αλήθεια, λόγω τριών γεγονότων: Το ένα είναι ότι στο χωριό Αλέπο κατοικούσαν Έλληνες από την αρχαιότητα ακόμα και το επώνυμο «Στάμας» υπάρχει στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ελληνομάθεια του Στάμα, που αναφέρεται από αρκετές πηγές, και το τρίτο είναι το ότι ο Στάμα ανήκε στη χριστιανική κοινότητα της περιοχής του. Αυτό το θέμα θα άξιζε να ερευνηθεί, κάτι που θεωρώ πως δεν έχει ακόμα γίνει σε βάθος.

Μαθήματα σκακιού στον Κύδωνα

Ο Α.Ο.Κύδων λειτουργεί τμήματα εκμάθησης σκακιού για όσους ενδιαφέρονται να

γνωρίσουν τον μαγικό του κόσμο!

Στα τμήματα εκμάθησης λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων και ενηλίκων.

Στο Εθνικό Στάδιο διδάσκει ο επικεφαλής προπονητής του Κύδωνα κ. Γιώργος Μυλωνάκης.

Για εγγραφές και κάθε είδους πληροφορία στο τηλέφωνο 6972442935.

Μαθήματα στο Ακρωτήρι

Τμήματα εκμάθησης σκακιού στο Ακρωτήρι, στο Ενοριακό Κέντρο Κουνουπιδιανών. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά 6-8μ.μ. στο τηλέφωνο 6971735357

Μαθήματα στις Μουρνιές

Τμήματα εκμάθησης σκακιού λειτουργούν σε αίθουσα του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στις Μουρνιές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972442935