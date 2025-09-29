Παρασκακιστικά: Γιατί το σύστηµα αξιολόγησης «Χίλων» αδικεί το σκάκι

Του Χρήστου Πιλάλη

Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (ΓΓΑ) παρουσιάζει εδώ και λίγα χρόνια το σύστηµα αξιολόγησης των αθλητικών οµοσπονδιών «Χίλων», ως ένα αντικειµενικό εργαλείο αξιολόγησης των αθλητικών οµοσπονδιών. ∆ηλωµένος στόχος της είναι να µπει τέλος στις αδιαφανείς χρηµατοδοτήσεις και να επιβραβεύονται µετρήσιµα µεγέθη: µέγεθος, δραστηριότητα, διακρίσεις, διακυβέρνηση. Στην πράξη, όµως, όταν το σύστηµα αυτό εφαρµόζεται στο σκάκι, αναδεικνύεται µια κραυγαλέα αδικία. Το 2025 η Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία θα λάβει συνολικά από τη ΓΓΑ 96.666 ευρώ της τακτικής επιχορήγησης και άλλα 27.320 από τη φορολόγηση του στοιχήµατος. Στην κατηγορία των µη Ολυµπιακών αθληµάτων που υπάγεται το σκάκι, το ποσό αυτό βρίσκεται σε ψηλότερη θέση από οµοσπονδίες µικρής εµβέλειας. Όµως, σε σχέση µε το πραγµατικό µέγεθος, τη διάχυση και τις ανάγκες του σκακιού, είναι σαφώς ανεπαρκές και δυσανάλογο. Για µια οµοσπονδία µε εκατοντάδες σωµατεία, δεκάδες χιλιάδες αθλητές, πολλές διεθνείς επιτυχίες και σταθερή για δεκαετίες παρουσία στις κορυφαίες διοργανώσεις, η χρηµατοδότηση αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί επαρκής.

Το πρώτο πρόβληµα είναι ότι το σκάκι δεν κατατάσσεται στα Ολυµπιακά αθλήµατα, παρότι η FIDE αναγνωρίζεται από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή. Έτσι κατατάσσεται αυτόµατα στο «καλάθι» των µη Ολυµπιακών, µαζί µε αθλήµατα περιορισµένης εµβέλειας, γεγονός που το υποβαθµίζει. Το δεύτερο είναι ότι η τεράστια παγκόσµια διάχυση και ο σκληρός ανταγωνισµός του σκακιού ζυγίζουν ελάχιστα στον Χίλωνα. Η «ένταση ανταγωνισµού» έχει βαρύτητα µόλις 5% του κριτηρίου «∆ιακρίσεις», που συνολικά µετρά µόνο το 10% της αξιολόγησης. Με άλλα λόγια, η δυσκολία διάκρισης σε ένα άθληµα µε 203 εθνικές οµοσπονδίες και χιλιάδες συµµετέχοντες ουσιαστικά αγνοείται.

Αντίστοιχα, η µαζική βάση του σκακιού στην Ελλάδα εµφανίζεται πολύ µικρότερη στα χαρτιά. Ο Χίλων µετρά µόνο τους αθλητές που ανανεώνουν κάθε χρόνο δελτίο, τα σωµατεία που περνούν τις αυστηρές διαδικασίες του Μητρώου και τις άδειες προπονητών που εκδίδει το κράτος. Στην πραγµατικότητα, δεκάδες χιλιάδες µαθητές παίρνουν µέρος σε σχολικά πρωταθλήµατα και χιλιάδες νέοι αγωνίζονται ανεπίσηµα, αλλά δεν υπολογίζονται πουθενά. Έτσι η πραγµατική κοινωνική διάσταση του αθλήµατος εξαφανίζεται από τους δείκτες.

Σοβαρό ζήτηµα υπάρχει και µε το προπονητικό έργο. Οι περισσότεροι Έλληνες προπονητές έχουν τίτλους της ∆ιεθνούς Σκακιστικής Οµοσπονδίας (FIDE), που αναγνωρίζονται διεθνώς, αλλά στον Χίλωνα µετράνε µόνο όσοι διαθέτουν εθνική άδεια µέσω των Σχολών Προπονητών που εγκρίνει η ΓΓΑ. Το θεσµικό πλαίσιο φυσικά υπάρχει, αλλά οι σχολές που έχουν διοργανωθεί είναι ελάχιστες σε σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες, και εδώ η ευθύνη είναι της ΕΣΟ που δεν έχει φροντίσει να καλύψει αυτό το έλλειµα. Έτσι, στον πίνακα του Χίλωνα εµφανίζεται ότι η Οµοσπονδία στερείται προπονητικής βάσης, ενώ στην πραγµατικότητα υπάρχει µεγάλος αριθµός καταρτισµένων στελεχών που παραµένουν αόρατοι επειδή δεν διαθέτουν το πτυχίο της ΓΓΑ.

Ακόµα πιο άδικο για το σκάκι είναι ο τρόπος µε τον οποίο αποτιµώνται οι «∆ιακρίσεις». Μέχρι το 2022, ο Χίλων µετρούσε τις δύο τελευταίες διεθνείς διοργανώσεις, ώστε η Σκακιστική Ολυµπιάδα, που γίνεται κάθε δύο χρόνια, να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο. Από το 2023 και µετά, µετρά µόνο η τελευταία διοργάνωση. Αυτό σηµαίνει ότι τη χρονιά της Ολυµπιάδας η Ελλάδα βαθµολογείται, ενώ την επόµενη, χωρίς Ολυµπιάδα ο δείκτης µηδενίζεται. Η ΕΣΟ εµφανίζεται µια χρονιά ισχυρή και την επόµενη αδύναµη, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα στην πραγµατικότητα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, ο δείκτης «Σύνολο βαθµών», που έχει το µεγαλύτερο βάρος, ευνοεί αθλήµατα µε πολλές κατηγορίες και υποκατηγορίες – όπως η άρση βαρών, όπου κάθε ηλικιακή οµάδα χωρίζεται σε πολλές κατηγορίες βάρους, ή ο στίβος και η κολύµβηση µε δεκάδες διαφορετικά αγωνίσµατα. Όσο περισσότερες κατηγορίες υπάρχουν, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες για διεθνείς διακρίσεις και άρα για υψηλότερη βαθµολογία. Υπάρχει µεν ένας δείκτης που προσπαθεί να ισοφαρίσει αυτό το πλεονέκτηµα, αλλά έχει µικρή σηµασία στη συνολική αξιολόγηση. Έτσι, η αδικία παραµένει σε µεγάλο βαθµό. Για το σκάκι, που είναι ενιαίο άθληµα µε περιορισµένο αριθµό κορυφαίων διοργανώσεων, η ανισότητα είναι εµφανής: ενώ ανταγωνίζεται παγκοσµίως µε εκατοντάδες χώρες και χιλιάδες συµµετέχοντες, δεν έχει τις περισσότερες ευκαιρίες για διάκριση που διαθέτουν οι πολυ-κατηγοριακές οµοσπονδίες για να συγκεντρώνουν πόντους.

Πρόβληµα υπάρχει και µε το κόστος. Ο Χίλων προβλέπει συντελεστή εξοπλισµού που ευνοεί αθλήµατα µε ακριβά υλικά, αλλά το σκάκι δεν έχει τέτοιο κόστος. Έχει, όµως, τεράστιο λειτουργικό βάρος: αποστολές στο εξωτερικό, συµµετοχή σε πολλές ηλικιακές κατηγορίες, φιλοξενία διεθνών οµάδων και όλα αυτά για αγώνες πολλών ηµερών αφού τα τουρνουά έχουν πολλούς γύρους και διαρκούν πολύ. Αυτά δεν αναγνωρίζονται από το σύστηµα. Η ΕΣΟ τιµωρείται και στο σκέλος της «∆ραστηριότητας», καθώς ο Χίλων αποδίδει µεγάλο βάρος στον αριθµό προπονητικών καµπ που διοργανώνει µια οµοσπονδία. Στα περισσότερα αθλήµατα, αυτά τα καµπ χρησιµεύουν για τη συγκέντρωση των αθλητών σε προπονητικά κέντρα µε φυσική παρουσία, υψηλό κόστος µετακινήσεων και διαµονών. Στο σκάκι, όµως, η πραγµατικότητα είναι εντελώς διαφορετική: η προετοιµασία µπορεί να γίνεται, εξ ανάγκης, σε µεγάλο βαθµό διαδικτυακά, µε αναλυτικά εργαλεία και προπονήσεις από απόσταση. Τα φυσικά καµπ είναι προφανώς προτιµότερα, αλλά πανάκριβα, και η Οµοσπονδία δεν µπορεί να τα οργανώνει σε µεγάλη κλίµακα µε τη διαρκώς µειούµενη χρηµατοδότηση. Έτσι το σύστηµα δεν λαµβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα αυτή και καταγράφει την ΕΣΟ ως ανενεργή προπονητικά.

Ανάλογο πρόβληµα υπάρχει και µε τους ελέγχους ντόπινγκ. Ο Χίλων µετρά και τον αριθµό των δειγµάτων που λαµβάνονται σε κάθε άθληµα. Ωστόσο, το σκάκι, όπως και άλλα πνευµατικά αθλήµατα, δεν παρουσιάζει ανάγκη για συχνούς ελέγχους, αφού δεν τίθεται ζήτηµα κλασικής φαρµακοδιέγερσης. Έτσι, η Οµοσπονδία καταγράφεται µε µηδενικούς ή ελάχιστους ελέγχους, κάτι που µειώνει αδικαιολόγητα τη βαθµολογία της. ∆ηλαδή, το σκάκι τιµωρείται επειδή από τη φύση του δεν έχει πρόβληµα ντόπινγκ!

Ιδιαίτερη αδικία εντοπίζεται και στο γεγονός ότι ο Χίλων ευνοεί τις πολυ-αθλητικές οµοσπονδίες, οι οποίες εµφανίζουν µεγέθη πολλαπλάσια λόγω των πολλών διαφορετικών αγωνισµάτων τους. Αντίθετα, οι µονο-αθλητικές οµοσπονδίες, όπως η ΕΣΟ, δεν έχουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσουν (κάποιες φορές και τεχνητά) τα νούµερα, αφού το σκάκι είναι ένα ενιαίο άθληµα. Έτσι, ξεκινούν από χαµηλότερη βάση και καταγράφονται συστηµατικά ως µικρότερες, ενώ στην πραγµατικότητα έχουν τεράστια δυναµική.

Με δυο λόγια ο Χίλων µετατρέπει σε µειονέκτηµα τις ιδιαιτερότητες του σκακιού, εφαρµόζοντας οριζόντια κριτήρια που µπορεί να ταιριάζουν σε αθλήµατα µε άλλη φύση, αλλά όχι στο σκάκι. Το αποτέλεσµα έτσι είναι στρεβλό: αντί να αναγνωρίζεται η δυνατότητα του σκακιού να προπονείται οικονοµικά και παρόλα αυτά αποτελεσµατικά µέσω ψηφιακών µέσων, ή το γεγονός ότι δεν απαιτείται εκτεταµένος αντι-ντόπινγκ µηχανισµός, αυτά τα στοιχεία γίνονται λόγος οικονοµικής υποβάθµισης της Οµοσπονδίας.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε ένα παράδοξο αποτέλεσµα: ένα άθληµα µε τεράστια κοινωνική βάση, µε ισχυρό εκπαιδευτικό ρόλο και διεθνείς επιτυχίες, εµφανίζεται στα χαρτιά σαν να είναι ένα άθληµα µικρής εµβέλειας. Η επιχορήγηση που λαµβάνει, είναι τραγικά χαµηλή για τις πραγµατικές του ανάγκες.

Η λύση για µια δίκαιη χρηµατοδότηση της ΕΣΟ είναι σαφής και εφαρµόσιµη. Η ΓΓΑ οφείλει να επαναφέρει τη διετία στις «∆ιακρίσεις», ώστε η Σκακιστική Ολυµπιάδα να µετράει και για τα δύο χρόνια του κύκλου και να µην καταδικάζεται το σκάκι σε τεχνητές αυξοµειώσεις ανά δεύτερο έτος. Πρέπει να αυξηθεί το βάρος των διακρίσεων για αθλήµατα µε παγκόσµια διάχυση και σκληρό ανταγωνισµό, να συµπεριληφθεί η µαζική σχολική συµµετοχή στον δείκτη «Μέγεθος», να αντικατασταθεί ο συντελεστής εξοπλισµού µε έναν συντελεστή λειτουργικού κόστους και να επαναπροσδιοριστούν οι δείκτες προετοιµασίας ώστε να λαµβάνουν υπόψη τη διαδικτυακή προπόνηση που αποτελεί ρεαλιστική λύση στο σκάκι. Παράλληλα, η ΓΓΑ οφείλει να εξισορροπήσει το πλεονέκτηµα που έχουν οι πολυ-κατηγοριακές οµοσπονδίες στον δείκτη «Σύνολο βαθµών». Σήµερα, όσο περισσότερες κατηγορίες διαθέτει ένα άθληµα τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχει για διάκριση, κάτι που αφήνει σε µειονεκτική θέση ενιαία αθλήµατα όπως το σκάκι. Υπάρχει ήδη ένας δείκτης που επιχειρεί να διορθώσει αυτό το πρόβληµα, αλλά µε µικρή βαρύτητα· χρειάζεται ουσιαστική αναπροσαρµογή ώστε η ανισότητα να εξαλειφθεί. Και τέλος, να διαµορφωθεί µια ξεχωριστή κατανοµή για µεγάλα µη Ολυµπιακά αθλήµατα µε αποδεδειγµένη διεθνή απήχηση και κοινωνική βάση, όπως το σκάκι, που δεν µπορεί να µπαίνει στο ίδιο καλάθι µε αθλήµατα περιορισµένης εµβέλειας.

Ο Χίλων παρουσιάστηκε ως εγγύηση διαφάνειας και αξιοκρατίας. Στην πραγµατικότητα, όµως, λειτουργεί σαν ένα άκαµπτο γραφειοκρατικό εργαλείο που αναπαράγει αδικίες και στρεβλώσεις. Το σκάκι είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα: ένα άθληµα που στηρίζει µεγάλο µέρος της νεολαίας, καλλιεργεί τη σκέψη, φέρνει διεθνείς διακρίσεις και απλώνεται σε όλη τη χώρα, αντιµετωπίζεται σαν να είναι περιθωριακό. Αν η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού θέλει να υπηρετήσει πραγµατικά την ισότητα και την ανάπτυξη του αθλητισµού, η λύση είναι να διορθώσει τον Χίλωνα.

Η ΕΣΟ έχει κατά καιρούς ζητήσει εξηγήσεις όµως δυστυχώς δεν έχει παρουσιάσει µια ολοκληρωµένη, τεκµηριωµένη πρόταση µεταρρύθµισης του Χίλωνα, µε συγκεκριµένους δείκτες και αλλαγές. Η απουσία διεκδικητικής αλλά µε επιχειρήµατα στάσης, άφησε το σκάκι εκτεθειµένο σε ένα σύστηµα αξιολόγησης που δεν το αποτιµά δίκαια. Αν η Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία θέλει, επιτέλους, να διεκδικήσει τη θέση που αξίζει στο σκάκι, οφείλει να απαιτήσει µε σαφήνεια τις αναγκαίες αλλαγές, αντί να περιορίζεται σε υπαινιγµούς µέσα στους 4 τοίχους των γραφείων της.

Πηγή: Ιστοσελίδα Εφηµερίδας των Συντακτών