Παρασκακιστικά

Αργυρό μετάλλιο για τον Νικόλα Δεληγιάννη στο Παγκόσμιο Σκακιστικό Πρωτάθλημα Κωφών

Μια σπουδαία διάκριση για το ελληνικό σκάκι πέτυχε ο Νικόλας Δεληγιάννης στα Παγκόσμια Σκακιστικά Πρωταθλήματα Κωφών, τα οποία φιλοξενούνται από τις 6 έως τις 15 Μαΐου 2026 στην Αλμέιρα της Ισπανίας. Ο Έλληνας σκακιστής κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο 14ο Παγκόσμιο Ατομικό Πρωτάθλημα Κλασικού Σκακιού Κωφών, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο αργυρό μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο αθλητής του ΣΟ Νέας Φιλαδέλφειας πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία, συγκεντρώνοντας 5 βαθμούς σε 7 παρτίδες και παρουσιάζοντας σταθερότητα και μαχητικότητα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος (4 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα). Τη μοναδική του ήττα γνώρισε από τον Λιθουανό Tomas Jankunas, ο οποίος ολοκλήρωσε αήττητος τους αγώνες και κατέκτησε την πρώτη θέση με 7 βαθμούς.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί το σημαντικότερο επίτευγμα της μέχρι τώρα διεθνούς πορείας του Νικόλα Δεληγιάννη στο κλασικό σκάκι κωφών. Είχαν προηγηθεί αξιόλογες εμφανίσεις σε μεγάλες διοργανώσεις γρήγορου σκακιού, όπως η 6η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Blitz Κωφών το 2022, η 6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Blitz Κωφών του 2024 και η 8η θέση στη 20ή Χειμερινή Ολυμπιάδα Κωφών στο blitz την ίδια χρονιά.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Νικόλα Δεληγιάννη συνεχίζονται άμεσα, καθώς θα συμμετάσχει και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Rapid και Blitz , που διεξάγονται στις 12 και 13 Μαΐου αντίστοιχα.

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2026

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για δέκατη χρονιά το Σκακιστικό Πρωτάθλημα των Στρατιωτικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο διεξήχθη το τριήμερο 6 έως 8 Μαΐου 2026, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στον Πειραιά. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ) και τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) και με τη συνεργασία της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ), φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Τροπαίων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά. Συμμετείχαν σ’ αυτήν 57 αθλητές και αθλήτριες από δέκα (10) Σχολές.

Το Πρωτάθλημα διεξήχθη με ελβετικό σύστημα 9 γύρων, ενώ οι αγώνες έγιναν με κανονισμούς Γρήγορου Σκακιού (Rapid) και είχαν χρόνο σκέψης είκοσι (20) λεπτά για κάθε παίκτη για όλη τη παρτίδα, με προστιθέμενο χρόνο δέκα (10) δευτερολέπτων για κάθε κίνηση, αρχίζοντας από τη πρώτη κίνηση. Πρωταθλητής, σημειώνοντας 9 βαθμούς στους 9 αγώνες της, αναδείχθηκε ο Χρήστος Δόγιας της Σχολής Αστυφυλάκων, FIDE Master και αθλητής του σωματείου Σ.Ο ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΕΤΟΙ». Δεύτερος με 7.5 βαθμούς ήταν ο Στυλιανός Καρκάνας, της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), αθλητής του σωματείου ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ. Τρίτος με 7 βαθμούς αναδείχθηκε ο Σόλων Ζεϊνός, της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΣΑΕΑ), αθλητής του σωματείου Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Στην Ομαδική βαθμολογία, που προέκυπτε από το άθροισμα των βαθμών των τριών (3) αθλητών/αθλητριών της κάθε Σχολής που είχαν την υψηλότερη ατομική βαθμολογία, πρώτη αναδείχθηκε η Σχολή Αστυφυλάκων με 21.5 βαθμούς, δεύτερη ήταν η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΣΑΕΑ) με 18 βαθμούς και τρίτη ήταν η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) με 17.5 βαθμούς. Ο μεγάλος αριθμός των συμμετοχών αθλητών και αθλητριών (57) από δέκα (10) Σχολές, που αποτελεί ρεκόρ στα δέκα (10) χρόνια που διεξάγεται το Πρωτάθλημα, δείχνει την ευρεία αποδοχή που έχει το άθλημα του σκακιού στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

…σύντομες ειδήσεις

–Ο 20χρονος Ουζμπέκος Grandmaster Javokhir Sindarov κέρδισε το Τουρνουά Διεκδικητών (Candidates Tournament). Θα αντιμετωπίσει τον νυν Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Gukesh Dommaraju, σε έναν ιστορικό αγώνα μεταξύ δύο 20χρονων, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 23 Νοεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου 2026.

–Grand Chess Tour 2026: Η δράση συνεχίζεται με το δεύτερο τουρνουά της σειράς, το Super Chess Classic Romania στο Βουκουρέστι (14–23 Μαΐου). Στις πρώτες τρεις αγωνιστικές προηγούνται πέντε παίκτες, ανάμεσά τους οι Vincent Keymer, Praggnanandhaa και Maxime Vachier–Lagrave. Σημειώνεται ότι ο Alireza Firouzja αποσύρθηκε από τον 4ο γύρο λόγω ιατρικού θέματος.

-Νίκη Carlsen στο TePe Sigeman: Ο Magnus Carlsen κατέκτησε το τουρνουά TePe Sigeman 2026 στην ισοβαθμία (tiebreaks), κερδίζοντας τον Arjun Erigaisi στα μπαράζ των blitz.

– Ο 12χρονος Faustino Oro από την Αργεντινή κατέκτησε την τελευταία του νόρμα για τον τίτλο του Grandmaster (GM) στο Sardinia World Chess Festival, γινόμενος ο δεύτερος νεότερος GM στην ιστορία του σκακιού.

Μεγαλύτερο το άλμα του ίππου

Στο Παρίσι του 1924, ο Αλεξάντρ Αλιέχιν, μετέπειτα παγκόσμιος πρωταθλητής, έδωσε έναν αγώνα «τυφλού» σκακιού (blindfold) εναντίον τριάντα παικτών ταυτόχρονα. Καθισμένος με την πλάτη γυρισμένη στις σκακιέρες, φώναζε τις κινήσεις του βασιζόμενος μόνο στη μνήμη του. Σε μια από τις σκακιέρες, ο αντίπαλός του, ένας νεαρός Γάλλος, άρχισε να χάνει τη συγκέντρωσή του. Βλέποντας τη θέση του να καταρρέει, αποφάσισε να κλέψει. Εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο Αλιέχιν δεν έβλεπε, μετακίνησε κρυφά τον ίππο του σε ένα καλύτερο τετράγωνο. Όταν ήρθε η σειρά της συγκεκριμένης σκακιέρας, ο διαιτητής ανακοίνωσε την κίνηση του Γάλλου. Ο Αλιέχιν έμεινε σιωπηλός για λίγα δευτερόλεπτα. Το πλήθος κράτησε την ανάσα του. Τότε, ο Ρώσος μάστερ χαμογέλασε και είπε δυνατά: «Κύριε, ο ίππος σας δεν μπορεί να πάει εκεί, εκτός και αν, στα τελευταία δύο λεπτά, το κομμάτι σας έμαθε να πετάει πάνω από τα πιόνια μου». Ο νεαρός κοκκίνισε από ντροπή, επανέφερε τον ίππο στη θέση του και παραιτήθηκε αμέσως. Ο Αλιέχιν όχι μόνο θυμόταν τη θέση και των τριάντα παιχνιδιών, αλλά απέδειξε ότι το σκάκι παίζεται πρώτα με το μυαλό και μετά με τα μάτια.

Μαθήματα σκακιού στον Κύδωνα

Ο Α.Ο.Κύδων λειτουργεί τμήματα εκμάθησης σκακιού για όσους ενδιαφέρονται να

γνωρίσουν τον μαγικό του κόσμο!

Στα τμήματα εκμάθησης λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων και ενηλίκων.

Στο Εθνικό Στάδιο διδάσκει ο επικεφαλής προπονητής του Κύδωνα κ. Γιώργος Μυλωνάκης.

Για εγγραφές και κάθε είδους πληροφορία στο τηλέφωνο 6972442935.

Μαθήματα στο Ακρωτήρι

Τμήματα εκμάθησης σκακιού στο Ακρωτήρι, στο Ενοριακό Κέντρο Κουνουπιδιανών. Οι

εγγραφές γίνονται καθημερινά 6-8μ.μ. στο τηλέφωνο 6971735357

Μαθήματα στις Μουρνιές

Τμήματα εκμάθησης σκακιού λειτουργούν σε αίθουσα του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στις

Μουρνιές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972442935