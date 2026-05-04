Παρασκακιστικά

Πανελλήνια Μαθητικά Πρωταθλήµατα 2026

Περισσότεροι από 1.600 µαθητές από σχολεία όλης της Ελλάδας βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις 2 και 3 Μαΐου για τα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα Σκακιού, οµαδικά και ατοµικά.

Οι αγώνες διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΘ, στο Περίπτερο 6, σε ένα χώρο που το 1984 και το 1988 φιλοξενήθηκαν οι δύο σκακιστικές Ολυµπιάδες που διοργανώθηκαν από τη χώρα µας. Το Σάββατο περίπου 400 µαθητές από 74 σχολικές µονάδες συµµετείχαν στους οµαδικούς αγώνες, ενώ την Κυριακή τη ∆ΕΘ κατέκλεισαν 1.223 µαθητές από όλη την Ελλάδα για τους ατοµικούς αγώνες.

23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑ∆ΙΚΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πρωταθλήτρια η οµάδα

του 8ου ∆ηµοτικού Χανίων!

Μεγάλη η επιτυχία του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Χανίων το κατέκτησε την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Οµαδικό Πρωτάθληµα ∆ηµοτικών Σχολείων 2026 το οποίο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη µε την συµµετοχή 40 οµάδων από όλη την Ελλάδα. Στην οµάδα του 8ου ∆ηµοτικού συµµετείχαν οι Μιχάλης Λαµπουσάκης (ο οποίος συγκέντρωσε 3,5β. σε 7 αγώνες), ο Βασίλης Βολάνης (6/7), ο ∆ηµήτρης – Χρήστος Λαµπουσάκης (2,5/7) και η Όλγα Βολάνη (7/7). Η τελική βαθµολογία είχε ως ακολούθως: 1. 8ο ∆ηµοτικό Χανίων 12β. 2.4ο ∆ηµοτικό Κορδελιού 11β. 3.Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης 11β. 4.1ο Πειραµατικό ∆ηµοτικό Θεσσαλονίκης 11β. 5.Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ 10β. 6.Ιδ. ∆ηµ. Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΤΟΥΛΙ∆Η 10β. 7-8.14ο ∆ηµοτικό Ξάνθης, ∆ΕΛΑΣΑΛ Θεσσαλονίκης 9β. 9.20ο ∆ηµοτικό Βόλου 9β. 10.12ο ∆ηµοτικό Ηρακλείου Αττικής 9β. κ.α.

23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑ∆ΙΚΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Στο αντίστοιχο πρωτάθληµα Γυµνασίων, συµµετείχαν 17 οµάδες και νικητής αναδείχθηκε το 2ο Πρότυπο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης µε 13β. στη συνέχεια της βαθµολογίας είχαµε 2.Εκπαιδευτήρια ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η 11β. 3.Μουσικό Γυµνάσιο Ιωαννίνων 10β. 4.Πρότυπο Γυµνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 9β. 5.Ιδ. Γυµ. Εκπαιδευτήρια Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙ∆Η 8β. 6.2ο Πρότυπο Γυµνάσιο Βόλου 8β. 7.Γυµνάσιο Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ 8β. 8.1ο Πρότυπο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης 7β. 9.2ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Καλαµαριάς 7β. 10.2ο Πρότυπο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης Β. 7β. κ.α.

23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΛΥΚΕΙΩΝ 2026

Στο πρωτάθληµα των Λυκείων συµµετείχαν 17 οµάδες και νικητής ήταν το Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής ΣΜΥΡΝΗ µε 12 β. Στη συνέχεια της βαθµολογίας είχαµε 2.1ο ΓΕΛ Ξάνθης 11β. 3.Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης 9β. 4.Πρότυπο ΓΕΛ Αγίων Αναρτύρων 9β. 5.4ο ΓΕΛ Βέροιας 8β. 6.1ο Πρότυπο ΓΕΛ Χαλκίδας 8β. 7.Λεόντειος Σχολή Αθηνών 8β. κ.α.

37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Αργυρά µετάλλια Βασίλης και Όλγα Βολάνη και Μαρία Αναστασοπούλου

Στους αγώνες ανά κατηγορία πήραν µέρος συνολικά 1223 µαθητές και µαθήτριες. Αναλυτικότερα ανά κατηγορία οι νικητές είχαν ως ακολούθως:

Νήπια (69 συµµετοχές): 1.Αντιγόνη Σύρου (Νηπιαγωγείο Φυλής) 7β. 2.Φοίβος Τσαρουχάς (1ο νηπιαγωγείο Σκιάθου) 6β. 3.Ειρήνη – Εµµέλεια Μαδένα (4ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης) 6β. 4.Ιωάννης Μητζιάς (Μοντεσσοριανή Σχολή Χαφρανά) 6β. 5. Στέφανος – Νικόλαος ∆ηµητρόπουλος (3ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης) 5,5β. ..8.Αναστασία Μήσιου (Μοντεσσοριανή Σχολή Χαφρανά) 5β…..21.Μαρία Πιαγκαλάκη (8ο Νηπιαγωγείο Χανίων) 4β…35.Μάριος Χαζιράκης (38ο Νηπιαγωγείο Χανίων) 3,5β. ..38.Ανατολή Καλαϊτζάκη (15ο Νηπιαγωγείο Χανίων) 3,5β.

Α΄ ∆ηµοτικού (111 συµµετοχές) : 1.Ερµής Αλατζάς (4ο ∆ηµοτικό ∆ράµας) 7β. 2.Παναγιώτης Θεοδώρου (1ο ∆ηµοτικό Κατερίνης) 6β. 3.∆ηµητρης Κρανίτης (4ο ∆ηµοτικό Χαϊδαρίου) 6β. 4.Μιχάήλ – Άγγελος Πετρακάκης (2ο ∆ηµοτικό Ρεθύµνου) 6β. 5.Απόλλωνας Φλουρής (Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου) 6β. 6.Ιωάννα Μόρφη (5ο ∆ηµοτικό Ξάνθης) 6β. …38.Βικτώρια-Θεοδώρα Παναγιωτίδου (Αµερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια) 4β. …44.Αντωνία Φιλίππου (27ο ∆ηµοτικό Βόλου) 4β.

Β΄ ∆ηµοτικού (157 συµµετοχές): 1.Μιχαήλ Φαρίνης (Εκπαιδευτήρια ελπίδα) 8β. 2.Αναστάσιος Αβραµίδης (106ο ∆ηµοτικό Θεσσαλονίκης) 7β. 3.Βασίλης Βολάνης (8ο ∆ηµοτικό Χανίων) 7β. …9.Ευαγγελία Χατζηδηµητρίου (23ο ∆ηµοτικό Σερρών) 6β. …13.Zhang Caier (10ο Παλαιού Φαλήρου) 6β. 14.Ευτυχία Βασιλειάδου (8ο Ελευθερίου Κορδελιού) 6β.

Γ΄ ∆ηµοτικού (172 συµµετοχές): 1.Άγγελος – Κωνσταντίνος Μαυρής (4ο Αγίου Νικολάου) 7,5β. 2.Φίλιππος Γεωργόπουλος (2ο Νέας Σµύρνης) 7β. 3.Βλαδίµηρος Χασιρίδης (4ο Ελευθερίου Κορδελιού)7β. …5.Μαρία – Ελένη Σκαρλά (8ο Λειβαδιάς) 6,5β. …8.Κατερίνα Τζήµα (3ο Ανατολής Ιωαννίνων) 6,5β. ….19.Αντωνία Λεβεντίδου (18ο Ευόσµου) 6β.

∆΄ ∆ηµοτικού (166 συµµετοχές) : 1.Αθανάσιος Τσαρουχάς (1ο Σκιάθου) 7,5β. 2.Ιωάννης Γκουντρουµπής (5ο Αλεξανδρούπολης) 7β. 3.∆έσποινα-Θεοχαρία Ταφάκη (10ο Πτολεµαϊδας) 7β. 4.Γιώργος Βιτωλιάνος (2ο Κοζάνης) 6,5β. ..10.Σταυρούλα Αφανίτη (32ο Πειραιά) 6β. 11.Νίκος Ουζουστεφανής (13ο Χανίων) 6β. …21.Ευτέρπη Ποιµενίδου (16ο Καβάλας) 5,5β. …41.∆ήµητρα Αποστόλου (11ο Χανίων) 5β. ..43. γιώργος Πιαγκαλάκης (8ο Χανίων) 5β. ..75.Γιάννης Χαζιράκης (15ο Χανίων) 4β.

Ε΄∆ηµοτικού (147 συµµετοχές): 1.Ηρακλής Μεκολλί (Πενταπλάτανου Γιαννιτσών) 7,5β. 2.Παράσχος Γκουντής (Σ.Ε.ΜΑΝΕΣΗ) 7,5β. Κατερίνα Μαυροµάτη (Ελληνοαγγλική Αγωγή) 7β. 4.Γιάννης Νικολαΐδης (2ο Κοζάνης) …13.Σοφία ρητινιώτη (2ο Κοζάνης) 6,5β. ..15.∆ανάη Ζερβού (6ο Αγίου ∆ηµητρίου) 6β. …28.Μιχάλης Λαµπουσάκης (8ο Χανίων) 5β. ..30 Έλλη Γαγάνη (9ο Χανίων) 5β. ..36.∆ηµήτης Χρήστος Λαµπουσάκης (8ο Χανίων) 5β.

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού (125 συµµετοχές): 1.Ηλίας Ζαχαράκς (Ιόνιος αµαρουσίου) 6,5β. 2.Έριον Λούλα (10 ∆άφνης) 6β. 3.Χρήστος Αραµπατζής (44ο Λάρισας) 6β. …6.Ιωάννα Καλύβα (15ο Κατερίνης) 5,5β. …9.Όλγα Βολάνη (8ο Χανίων) 5β. ..33. Λαµπρινή Λουκοπούλου (1ο Ναυάκτου) 4,5β.

Α΄ Γυµνασίου(89 συµµετοχές): 1.Κώστας Ιωαννίδης (1ο Πρότυπο Θεσσαλονίκης) 7β. .Ιάσων Μίχας (1ο Αγ. ∆ηµητρίου) 5,5β. 3.Στέλιος Καραντωνίου (1ο Αγ. Ι. Ρέντη) 5,5β. …11. Μαρία-Βαρβάρα Αφανίτη (Ιωανίδειος ) 5β. ..19.Αγγελική Μπεκιάρ (2ο Θεσσαλονίκης) 4,5β. …24.Καλλιόπη Εγινόγλου (1ο Αλεξανδρούπολης) 4β.

Β΄ Γυµνασίου (56 συµµετοχές): 1.Βασίλης Σκαρλάς (4ο Λειβαδιάς) 7β. 2.Μάξιµος Ζαφειρίου (4ο Γιαννιτσών) 5,5β. 3.Φίλιππος Ξουπλίδης (10ο Καλαµριάς) 5,5β. ..10.Ευαγγελία Σίσκου (Ελληνογαλλική σχολή Καλαµαρί) 4,5β. …17.Στεφανία Παπαδάτου (3ο αργοστολίου) 4β. ..20.Χριστίνα Θεοχαροπούλου (Ι.Εκ. Βόλου Προµηθέας) 4β.

Γ΄ Γυµνασίου (49 συµµετοχές) : 1.|∆ιονύσης Μερκουρόπουλος (3ο Καβάλας) 6β. 2.Γιάννης Τσελέπης (50 Λάρισας) 6β. 3.Σταύρος Μαρινίδης (2ο Θεσσαλονίκης) 5,5β. ..5.Βασιλική Ταλαβέρου (Ιωνείδιος Σχολή) 5β. ..9.Σταυρούλα Αναστασοπούλου (2ο Χανίων) 5β. ..11.Αριάδνη Γεωργιάδου (Εκπ. Βασιλειάδη) 4,5β.

Λύκεια (83 συµµετοχές) : 1. Νίκος Σερέτης (3ο Σερρων) 6,5β. 2.Γιώργος Μανταζής (Ελληνικό Κολλέγιο)6,5β. 3.Μιχάλης Αρµάος (6ο Καλλιθέας) 5,5β, ,,6,δήµητρα Αλεξανδρή (1ο Συκεών) 5,5β. ..9.Μαρία Τουµπακάρη (1ο Χαλκίδας )5β. …16.Σοφία Βαρδάκ; (Ιδιωτικά Πλάτων) 4,5β.