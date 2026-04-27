Παρασκακιστικά

Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα 8-16 ετών 2026

Τέσσερα αργυρά μετάλλια η ΣΑΧ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τελικοί αγώνες των Πανελλήνιων Ατομικών Πρωταθλημάτων 8-16 ετών 2026. Τα πρωταθλήματα διεξήχθησαν από 14 έως 20/4/2026 στο Περιστέρι Αττικής (ΚΥΒΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) με συνδιοργανωτές τα σωματεία ΣΕΚΔ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ και ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ με τη στήριξη του Δήμου Περιστερίου και συμμετείχαν 336 σκακιστές και σκακίστριες από όλη την Ελλάδα. Οι σκακιστές και σκακίστριες της ΣΑΧ έκαναν πολύ καλή εμφάνιση κερδίζοντας αργυρά μετάλλια με τους Βολάνη Βασίλη (-8), Φραγκάκη Γιώργο (-10), Κουβεδάκη Ραφαέλα (-10) και Βολάνη Όλγα (-12). Η Χανιώτισσα σκακίστρια της Ευβοϊκής Πλατσάκη Ευγενία Βαλέρια κέρδισε το αρτυρό μετάσλλιο στην κατηγορία-16.

Οι 3 πρώτοι νικητές σε κάθε κατηγορία είχαν ως εξής:

Όπεν μέχρι 8 ετών:

1. SOLOP MAKSYM 8 βαθμοί σε 9 αγώνες

2. ΒΟΛAΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΑΧ) 8 βαθμοί σε 9 αγώνες

3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 6 βαθμοί σε 9 αγώνες

Όπεν μέχρι 10 ετών:

1. ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 8 βαθμοί σε 9 αγώνες

2. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΑΧ) 7,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

3. ΜΠΟΡΙΣΟΒ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 7 βαθμοί σε 9 αγώνες

Όπεν μέχρι 12 ετών:

1. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 7,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

2. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 7 βαθμοί σε 9 αγώνες

3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

Όπεν μέχρι 14 ετών:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 7,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

3. ΚΗΡΥΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

Όπεν μέχρι 16 ετών:

1. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

3. ΜΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 6,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

Κορίτσια μέχρι 8 ετών:

1. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8 βαθμοί σε 9 αγώνες

2. ΣΥΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 8 βαθμοί σε 9 αγώνες

3. ΠΑΧΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

Κορίτσια μέχρι 10 ετών:

1. ΤΖΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

2. ΚΟΥΒΕΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ (ΣΑΧ) 7 βαθμοί σε 9 αγώνες

3. ΒΕΡΤΟΥΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

Κορίτσια μέχρι 12 ετών:

1. ΡΗΤΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 8 βαθμοί σε 9 αγώνες

2. ΒΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ (ΣΑΧ) 7,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

3. ΚΑΛΥΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 6 βαθμοί σε 9 αγώνες

Κορίτσια μέχρι 14 ετών:

1. ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

2. ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑΝΤΑ 7,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

3. ΑΦΑΝΤΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 6,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

Κορίτσια μέχρι 16 ετών:

1. ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 7,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

2. ΠΛΑΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 7 βαθμοί σε 9 αγώνες

3. ΠΕΤΚΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 6,5 βαθμοί σε 9 αγώνες

Το σκάκι μέσα από τις γελοιογραφίες



Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία σας προσκαλεί στο πλαίσιο των Πανελληνίων Μαθητικών Πρωταθλημάτων Σκακιού, στην ομιλία του Δρ Νικόλα Σφήκα με θέμα: Το σκάκι μέσα από τις γελοιογραφίες.

Το σκάκι, το «παιχνίδι των βασιλέων», δεν είναι απλώς ένα άθλημα· είναι ένας καθρέφτης της καθημερινής ζωής, της πολιτικής και των τεχνών. Το Σάββατο 2 Μαΐου, στις 12:15, στο Περίπτερο 7 της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει αυτή τη βαθιά σύνδεση μέσα από την οπτική γωνία κορυφαίων δημιουργών.

Ο Δρ Νικόλας Σφήκας θα παρουσιάσει μια συλλογή από 159 γελοιογραφίες, οι οποίες εξερευνούν με καυστικό και δημιουργικό τρόπο τον ρόλο του σκακιού στον πολιτισμό. Τα έργα της παρουσίασης προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών, όπως: ζωγράφους και λιθογράφους, αρχιτέκτονες, σκιτσογράφους και εικονογράφους.

Με την ανάλυση των σημαντικότερων έργων τους, ο ομιλητής θα αναδείξει πώς το σκάκι αποτελεί σύμβολο ευφυΐας και κοινωνικής κριτικής.

Μαθητικό Πρωτάθλημα Κρήτης 2026

Το Μαθητικό Πρωτάθλημα 2026 διεξήχθη στο Σαββατοκύριακο, 25-26 Απριλίου 2026 στο ξενοδοχείο Apollonia Beach Resort & Spa*****, στην Αμμουδάρα Γαζίου. Διοργανωτές ήσαν το Σωματείο Σκακιστική Ακαδημία Γαζίου, o Ο.Φ.Η. και ο Δήμος Μαλεβιζίου , σε συνεργασία με την Ε.Σ.Σ.Κ.

Οι τρεις πρώτοι νικητές ανά κατηγορία είχαν ως ακολούθως:

Νήπια (24 συμμετοχές): Μάριος Χαζιράκης (38ο Χανίων) 6β. 2.Αλεξάνδρα Πατελάκη (49ο Ηρακλείου) 5,5β. 3.Μαρία Πιαγκαλάκη (8ο Χανίων) 5β.

Α΄Δημοτικού (34 συμμετοχές): 1.Μιχάλης-«Αγγελος Πετρακάκης (2ο Ρεθύμνου) 6,5β. 2.Απόλλωνας Φλουρής (εκπαιδ. Θεοδορώπουλου) 6β. 3.Κώστας Ρουβάκης (15ο Ηρακλείου) 5β.

Β΄Δημοτικού (41 συμμετοχές): 1.Μανώλης Γαρεφαλάκης (19ο Ηρακλείου) 6β. 2.Βασίλης Βολάνης (8ο Χανίων) 6β. 3.Σπύρος Παρασύρης (36ο Ηρακλείου) 5,5β.

Γ΄Δημοτικού (43 συμμετοχές): 1.Γιώργος Φραγκάκης (19ο Χανίων) 6β. 2.Ανδρέας Τρελάκης (Ευρωπαϊκή Παιδεία Ηρακλείου) 6β. 3.Γιώργος Δρακάκης (20 Ηρακλείου) 5,5β.

Δ΄Δημοτικού (46 συμμετοχές): 1.Μανώλης Μαραγκάκης (2ο Αγ. Νικολάου) 7β. 2.Ηλίας Αρχοντόπουλος (28ο Ηρακλείου) 6β. 3.Ραφα’ελα Κουβαδάκη (17ο Χανίων) 5β.

Ε΄Δημοτικού (41 συμμετοχές): 1.Μιχάλης Λαμπουσάκης (8ο Χανίων) 6β. 2.Γιώργος Τσαγκαράκης (1ο Αγ. Νικολάου) 5,5β. 3.Σταύρος Σκουλάς (10ο Χανίων) 5,5β.

ΣΤ΄Δημοτικού (39 συμμετοχές): 1.Γιάννης Καλλιγέρης (9ο Χανίων) 6,5β. 2.Όλγα Βολάνη (8ο Χανίων) 5,5β. 3.Κώστας Ζάχος (Παγκ. Εκπ. Ηρακλείου) 5,5β.

Α΄ Γυμνασίου (24 συμμετοχές): 1.Παρασκευάς Ντενεκετζής (Μουσικό σχ. Χανίων) 6β. 2.Θεοδόσης Διακολουκάς (Μουσικό Σχ. Χανίων) 6β. 3.Ματθαίος Ιωάννης Φραϊδάκης (6ο Χανίων) 5,5β.

Β΄ Γυμνασίου (14 συμμετοχές): 1.Δημήτρης Λάτος (2ο Χανίων) 6β. 2.Ραφαήλ Γεράσιμος Ποταμίτης (Προτ. Γυμν. Ηρακλείου) 5,5β. 3.Μανώλης Χωραφάς (3ο Πειρ. Γυμν. Ιεράπετρας) 5β.

Γ΄Γυμνασίου (16 συμμετοχές): 1.Έκτορας Παπαχρονάκης (2ο Ηρακλείου) 5,5β. 2.Αριστοτέλης Τριανταφύλλου (3ο Ηρακλείου) 5β. 3.Γιάννης Καρτσάκης (Προτ. Γυμ. Ηρακλείου) 4,5β.

Λύκειο (18 συμμετοχές): 1.Δημήτρης Χωραφάς (Αγ. Νικόλαος) 5,5β. 2.Μανώλης Νταγκουνάκης (Πειρ. Λύκειο Ρεθύμνου) 5,5β. 3.Κώστας Μπακάλης (11ο Ηρακλείου) 5β.

Μαθήματα σκακιού στον Κύδωνα

Ο Α.Ο.Κύδων λειτουργεί τμήματα εκμάθησης σκακιού για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον μαγικό του κόσμο! Στα τμήματα εκμάθησης λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων και ενηλίκων.

Στο Εθνικό Στάδιο διδάσκει ο επικεφαλής προπονητής του Κύδωνα κ. Γιώργος Μυλωνάκης.

Για εγγραφές και κάθε είδους πληροφορία στο τηλέφωνο 6972442935.

Μαθήματα στο Ακρωτήρι

Τμήματα εκμάθησης σκακιού στο Ακρωτήρι, στο Ενοριακό Κέντρο Κουνουπιδιανών. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά 6-8μ.μ. στο τηλέφωνο 6971735357

Μαθήματα στις Μουρνιές

Τμήματα εκμάθησης σκακιού λειτουργούν σε αίθουσα του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στις Μουρνιές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972442935