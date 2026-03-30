Παρασκακιστικά

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Π.Ο.Α Κρήτης 2026

Ολοκληρώθηκε χθες το διασυλλογικό πρωτάθλημα ΠΟΑ Κρήτης 2026 με την ομάδα του ΟΑΧ να κερδίζει την άνοδο της στο πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής κατηγορίας που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Ιούλιο στην Πάτρα. Η ομάδα του ΟΑΧ αγωνίστηκε με τους Καλαϊτζόγλου Παναγιώτη, Λιαργκόβα Δημήτρη, Μαυρίδη Μανώλη, Μπενάκη Γιάννη, Καλλιγέρη Γιάννη, Ντενεκετζή Παρασκευά, Σγουρού Τέρψη, Τσούμπα Αδαμαντία, Μανουσουδάκη Ελένη, Σκουλά Σταύρο, Κυριακογιαννάκη Γιάννη, Χριστοδουλάκη Αντωνία και Χριστοδουλάκη Μιχάλη. Η τελική βαθμολογία είχε ως ακολούθως:1. ΟΑΧ 14β. 2.Α.Ο.ΚΥΔΩΝ 11β. 3.Σ.Α. ΓΑΖΙΟΥ 11β. 4.ΣΚΟΡ 6β. 5.ΟΑΑΗ 4β. 6.ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 4β. 7.Α.Ο.ΛΑΤΩ 4β. 8.ΑΠΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 2β.

Τα αποτελέσματα ανά γύρο είχαν ως ακολούθως:

1ος γύρος: ΣΚΟΡ – ΟΑΧ 2-8, Α.Ο.ΚΥΔΩΝ – ΑΠΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 7.5-2.5, ΟΑΑΗ – ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 9-1, ΑΟ ΛΑΤΩ – ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ 1.5-8.5

2ος γύρος: ΟΑΧ – ΑΠΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 8.5 – 1.5 , ΣΚΟΡ – ΑΟ ΚΥΔΩΝ 2-8, ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ 4-6, ΟΑΑΗ – ΑΟ ΛΑΤΩ 5.5 – 4.5

3ος γύρος: ΑΟ ΚΥΔΩΝ – ΟΑΧ 2.5-7.5 , ΑΠΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ – ΣΚΟΡ 4.5-5.5, ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ – ΟΑΑΗ 5.5-4.5

4ος γύρος: ΟΑΑΗ – ΣΚΟΡ 2-8, ΑΟ ΛΑΤΩ – ΑΟ ΚΥΔΩΝ 2.5-7.5, ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ – ΑΠΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 7.5-2.5, ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΟΑΧ 3-7

5ος γύρος: ΑΟ ΚΥΔΩΝ – ΟΑΑΗ 7.5-2.5, ΑΠΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ – ΑΟ ΛΑΤΩ 3.5-6.5, ΟΑΧ – ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ 6.5-3.5, ΣΚΟΡ – ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 6.5-3.5

6ος γύρος: ΟΑΑΗ – ΑΠΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 3-7, ΑΟ ΛΑΤΩ – ΟΑΧ 1-9 , ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ – ΣΚΟΡ 7-3, ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΑΟ ΚΥΔΩΝ 0.5-9.5

7ος γύρος: ΟΑΧ – ΟΑΑΗ 7-3 , ΣΚΟΡ – ΑΟ ΛΑΤΩ 4-6 , ΑΠΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ – ΣΟ ΑΓΩΓΕΙΩΝ 4.5-5.5, ΑΟ ΚΥΔΩΝ – ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ 5-5

Διασυλλογικό πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής Κρήτης 2026

Ολοκληρώθηκε χθες το διασυλλογικό πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής Κρήτης. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα Γ.Σ. Καζαντζάκης με 11β. όσους και η ομάδα του ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ που κατετάγη δεύτερη. Στη συνέχει τη βαθμολογίας είχαμε 3ΣΑ Κίνηση ΜΑΤ 8β. 4.ΟΦΣΧ 7β. 5.Α.Ο.Αποκόρωνας 6β. 6.Ιδαίοι Ανωγίων 6β. 7.ΑΟ Κισσάμου 6β. 8.Ακ. Σκ. ΟΦΗ 1β.

Τα αποτελέσματα ανά γύρο είχαν ως ακολούθως:

1ος γύρος: ΟΦΣΧ – ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 4-6, ΙΔΑΙΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΑΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 5.5-4, ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ – ΑΚ. Σ. ΟΦΗ 6,5-3.5, ΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ – ΓΣ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 6-3.5

2ος γύρος: ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ – ΑΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 3.5-6 , ΟΦΣΧ – ΙΔΑΙΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 7-3, ΑΚ.Σ.ΟΦΗ – ΓΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 2.5-7.5, ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ – ΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ 9-1

3ος γύρος: ΙΔΑΙΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 4-5.5, ΑΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΟΦΣΧ 5-5, ΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ – ΑΚ Σ. ΟΦΗ 8-2, ΓΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ – ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ 5-5

4ος γύρος: ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ – ΟΦΣΧ 6-3.5 , ΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ – ΙΔΑΙΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 5.5-4.5 , ΓΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ – ΑΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 6.5-3.5 , ΑΚ Σ. ΟΦΗ – ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2.5-7

5ος γύρος: ΙΔΑΙΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ 7-3 , ΑΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ – ΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ 8.5-1.5 , AΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ – ΓΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 2-8 , ΟΦΣΧ – ΑΚ .Σ. ΟΦΗ 7-3

6ος γύρος: ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ – ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 6-4 , ΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ – ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 5.5-4.5 , ΓΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ – ΟΦΣΧ 8-2, ΑΚ Σ. ΟΦΗ – ΙΔΑΙΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ2.5-7.5

7ος γύρος: ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ – ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ 3.5-6.5, ΙΔΑΙΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΓΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 3.5-6.5 , ΟΦΣΧ – ΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ 7-3 , ΑΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ – ΑΚ Σ. ΟΦΗ 5-5

Σταύρος Φρυγανάς: Μια αναφορά στον παλιό Έλληνα πρωταθλητή 30 χρόνια από τον θάνατό του

25 Αυγούστου 1945. Στη ρημαγμένη από τον πόλεμο Αθήνα διεξάγεται μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα σκακιστική εκδήλωση. Ένας πρωταθλητής, ο μεγαλύτερος ίσως Έλληνας σκακιστής του Μεσοπολέμου, με διεθνείς περγαμηνές, αντιμετωπίζει σε αγώνα blind σιμουλτανέ πέντε αντιπάλους που αγωνίζονται συνεργαζόμενοι σε τρεις σκακιέρες και τους νικάει όλους! Ο σκοπός είναι ιερός. Πρέπει να μαζευτούν χρήματα για την ανοικοδόμηση της χώρας κι ο καθένας προσφέρει ό,τι μπορεί, με το δικό του τρόπο. Το όνομα του σκακιστή είναι Σταύρος Φρυγανάς, πρωταθλητής Ελλάδας 10 χρόνια πριν (1935), και την ισχύ του έχουν δοκιμάσει ήδη ο Λάσκερ, ο Μπογκολιούμποβ, ο Αλιέχιν!

Ο Σταύρος Φρυγανάς (1906-1996) γεννήθηκε στην Αθήνα και σε πολύ νεαρή ηλικία έφυγε για τη Γερμανία όπου σπούδασε Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος. Παράλληλα με τις σπουδές του καλλιεργούσε τη μεγάλη του αγάπη, το σκάκι, και γρήγορα απέκτησε κάποιο όνομα. Η Γερμανία ήταν μια προηγμένη σκακιστικά χώρα κι έτσι ο νεαρός μαιτρ είχε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει πολλούς παίχτες παγκόσμιας κλάσης, όπως αυτούς που προαναφέραμε, αλλά και πολλούς άλλους. Μάλιστα τα αποτελέσματά του ήταν αξιοσημείωτα. Το 1925 κερδίζει τον Λάσκερ που αντιμετωπίζει σε αγώνα χάντικαπ δέκα γνωστούς σκακιστές, ανάμεσα στους οποίους ο νεαρός Έλληνας. Το 1924 κερδίζει πειστικότατα τον έμπειρο Ζέμις, που επρόκειτο στο μέλλον να γίνει γκρανμαίτρ, έναν από τους ισχυρότερους Γερμανούς της εποχής του. Το 1926 κάνει ισοπαλία με τον Μπογκολιούμποβ. Την ίδια χρονιά επιστρέφει στην Αθήνα, για να ξαναφύγει, αυτή τη φορά για τη Γαλλία, όπου θα ζήσει ανάμεσα στα 1930 και 1932 κι όπου θα κάνει ισοπαλία με τον Αλιέχιν! Τέλος το 1935 θα πρωτεύσει στο πρώτο Πρωτάθλημα Ελλάδας.

Μετά από τον πόλεμο ο Φρυγανάς ασχολήθηκε με τον διοργανωτικό τομέα και συνέβαλε στην ίδρυση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, της οποίας διετέλεσε και Πρόεδρος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εγκαταστάθηκε στην Ισπανία και πέθανε το 1996 στη Μάλαγα.

Σκακιστικές συμβουλές

Η μνήμη ποτέ να μην αντικαθιστά την σκέψη

Ακόμη και αν μια κίνηση σας φαίνεται αναγκαστική δώστε λίγες στιγμές να δείτε αν υπάρχει κάτι καλύτερο

Να σέβεστε όλους τους αντιπάλους σας αλλά μην φοβάστε κανένα

Για να ανεβάσετε το σκακιστικό σας επίπεδο πρέπει να συνδυάζετε μελέτη και αγώνες, μελέτη και αγώνες, μελέτη και αγώνες…..

Μάθετε να γράφετε τις παρτίδες σας. Και να τις ξανακοιτάτε, ιδιαίτερα αυτές που δεν έχετε κερδίσει.

Να παίζετε με ισχυρότερους παίκτες από εσάς. Μετά την παρτίδα αν μπορείτε ζητήστε του να σας δείξει τα λάθη σας.

Όταν παίζετε με ισχυρότερους σκακιστές από εσάς γίνεστε καλύτεροι

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να είστε ήρεμοι και σε εγρήγορση. Να χαλαρώνετε από την ένταση, με μικρά διαλλείματα στη σκέψη

Πάντα να παίζετε το κομμάτι που αγγίξατε και να ζητάτε να κάνει το ίδιο ο αντίπαλος σας αν αγγίξει ένα κομμάτι του στη σκακιέρα.

Να μην κρατάτε στο χέρι σας σκακιστικό κομμάτι όταν σκέφτεστε.

Να συγκεντρώνεστε στο παιχνίδι σας. Μην κοιτάτε την διπλανή σκακιέρα.

Μαθήματα σκακιού στον Κύδωνα

Ο Α.Ο.Κύδων λειτουργεί τμήματα εκμάθησης σκακιού για όσους ενδιαφέρονται να

γνωρίσουν τον μαγικό του κόσμο!

Στα τμήματα εκμάθησης λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων και ενηλίκων.

Στο Εθνικό Στάδιο διδάσκει ο επικεφαλής προπονητής του Κύδωνα κ. Γιώργος Μυλωνάκης.

Για εγγραφές και κάθε είδους πληροφορία στο τηλέφωνο 6972442935.

Μαθήματα στο Ακρωτήρι

Τμήματα εκμάθησης σκακιού στο Ακρωτήρι, στο Ενοριακό Κέντρο Κουνουπιδιανών. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά 6-8μ.μ. στο τηλέφωνο 6971735357

Μαθήματα στις Μουρνιές

Τμήματα εκμάθησης σκακιού λειτουργούν σε αίθουσα του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στις Μουρνιές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972442935