Παρασκακιστικά

2η Νόρμα Γρανμέτρ ο Βαγγέλης Πατρελάκης

Νέα επιτυχία για τον Βαγγέλη Πατρελάκη στην Βουδαπέστη! Ο Χανιώτης πρωταθλητής κέρδισε το κλειστό διεθνές τουρνουά Budapest One Week 2026 March με 7β. σε 9 αγώνες με απόδοση 2624 (!) σημειώνοντας την 2η νόρμα GM. Απομένει ακόμη μία για να γίνει ο πρώτος Χανιώτης GM. Ευχόμαστε να την πετύχει σύντομα. Το τουρνουά είχε σίγουρα μεγάλη ένταση γιατί στους 4 πρώτους γύρους ήρθε ισόπαλος με τους αντιπάλους του. Στη συνέχεια όμως σημείωσε 5 διαδοχικές νίκες επιτυγχάνοντας τον μεγάλο του στόχο! Το τουρνουά επίσης του απέφερε κέρδος 18 μονάδων ΕΛΟ που το χρειάζεται ,προκειμένου να φτάσει το όριο του 2500 για να αναγνωριστεί ο τίτλος όταν πετύχει την 3η του νόρμα με το καλό! Η τελική βαθμολογία του τουρνουά είχε ως ακολουθως:1.Πατρελάκης Ευάγγελος (ΙΜ 2463) 7β. 2. Licznerski, Lukasz (Πολωνία ΙΜ 2480) 6β. 3. Balint, Peter (Αυστρία (FΜ 2421) 6b. 4. Fodor, Tamas Jr. (Ουγγαρία GM 2513) 5β. 5. Siddharth, Jagadeesh (Σιγκαπούρη GM 2509) 4,5β. 6. Shagbazyan, Taron (Τσεχία ΙΜ 2436) 4,5β. 7. Neverov, Valeriy (Ουκρανία GM 2376) 4β. 8. Mehmed, Elif (Σερβία WGM 2344) 3,5β. 9. Sason, Noam (Ισραήλ CM 2223) 2,5β. 10. Adharsh, K (Ινδία FM 2330) 2β.

Το Κέιμπριτζ διατήρησε οριακό προβάδισμα έναντι της Οξφόρδης

Η 144η σκακιστική αναμέτρηση μεταξύ των Πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2026 στο Royal Automobile Club στο Pall Mall του Λονδίνου. Ο ιστορικός αγώνας υποστηρίχθηκε από το Royal Automobile Club. Το παιχνίδι διεξήχθη με κλασικό χρόνο 2 ωρών για τις πρώτες 40 κινήσεις, ακολουθούμενο από 1 επιπλέον ώρα για την ολοκλήρωση της παρτίδας, χωρίς αύξηση χρόνου ανά κίνηση.

Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή πριν από τον αγώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, ο αρχηγός της ομάδας που είχε χάσει πιο πρόσφατα τον αγώνα κλήθηκε να υποβάλει επίσημη πρόσκληση, η οποία έγινε δεόντως αποδεκτή από την αντίπαλη πλευρά. Η Οξφόρδη κέρδισε στη συνέχεια την κλήρωση και ο αρχηγός της ομάδας Κόνορ Κλαρκ επέλεξε να πάρει τα μαύρα πιόνια στις μονές σκακιέρες.

Ο αγώνας αποδείχθηκε αμφίρροπος και τελικά έληξε ισόπαλος με 4-4. Τα μισά από τα οκτώ παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, ενώ κάθε ομάδα πήρε από δύο νίκες. Το ισόπαλο αποτέλεσμα αφήνει το Κέιμπριτζ ακόμα μπροστά στη μακροχρόνια σειρά αγώνων. Μετά την 144η συνάντηση , ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε 61 νίκες για το Κέιμπριτζ, 59 για την Οξφόρδη, με 24 αγώνες να έχουν λήξει ισόπαλοι.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επενδύει στο Norway Chess για να ξεκινήσει το Total Chess World Championship Tour

Ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Έρλινγκ Χάαλαντ επενδύει στο Norway Chess και στη νέα μορφή του τουρνουά, το Total Chess World Championship Tour. Ο Χάαλαντ φιλοδοξεί να συμβάλει ώστε το σκάκι να γίνει ένα ευρύτερο και πιο φιλικό προς τους θεατές άθλημα.

Το Norway Chess αποτελεί κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στο σκάκι εδώ και χρόνια και τώρα κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα με την έναρξη του Total Chess World Championship Tour. Η πρωτοβουλία αποκτά τώρα έναν νέο στρατηγικό επενδυτή: τον παγκόσμιο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Έρλινγκ Χάαλαντ . Μαζί με τον Νορβηγό επιχειρηματία Μόρτεν Μπόργκε , ο Χάαλαντ ίδρυσε την εταιρεία Chess Mates, η οποία θα είναι σημαντικός ιδιοκτήτης του Norway Chess. Ο Χάαλαντ εξηγεί:

Το σκάκι είναι ένα απίστευτο παιχνίδι. Ακονίζει το μυαλό σου και υπάρχουν σαφείς ομοιότητες με το ποδόσφαιρο. Πρέπει να σκέφτεσαι γρήγορα, να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου και να σκέφτεσαι αρκετές κινήσεις μπροστά. Η στρατηγική και ο σχεδιασμός είναι τα πάντα.

Ο Μόρτεν Μπόργκε σημειώνει:

Το σκάκι έχει να κάνει τελικά με τη στρατηγική και τη μακροπρόθεσμη σκέψη. Αυτές είναι ιδιότητες που καθορίζουν τόσο το κορυφαίο άθλημα όσο και την ικανότητα να κάνεις σωστές επενδύσεις με την πάροδο του χρόνου. Από πολλές απόψεις, το σκάκι βρίσκεται ακριβώς στο σημείο τομής των κόσμων από τους οποίους προερχόμαστε εγώ και ο Έρλινγκ. Έχω μάλιστα υποσχεθεί να κάνω στον Έρλινγκ λίγη εκπαίδευση στο σκάκι!

Με εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο, ο Χάαλαντ είναι ήδη ένα παγκόσμιο είδωλο του αθλητισμού και ένας σημαντικός συνεργάτης που βοηθά στην ανάπτυξη νέου κοινού και φέρνει φρέσκια ενέργεια στο παιχνίδι. Ο Χάλαντ προσθέτει:

Επενδύω στο Norway Chess επειδή πιστεύω ότι το νέο Total Chess World Championship Tour μπορεί να μετατρέψει το σκάκι σε ένα ακόμη μεγαλύτερο άθλημα για τους θεατές σε όλο τον κόσμο. Η ομάδα πίσω από το Norway Chess έχει ήδη κάνει εντυπωσιακή δουλειά στην ανάπτυξη της διοργάνωσης και η συμμετοχή μου στο πρότζεκτ ήταν πολύ συναρπαστική για να την αγνοήσω.

Το νέο πρωτάθλημα, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, αναμένεται να αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στο σύγχρονο σκάκι. Το Total Chess World Championship Tour θα αποτελείται από τέσσερα τουρνουά κάθε χρόνο, που θα φιλοξενούνται από τέσσερις διαφορετικές πόλεις, και θα αναδείξει έναν παγκόσμιο πρωταθλητή σε τρία αγωνίσματα – Fast Classic, Rapid και Blitz . Αυτό το νέο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχει εγκριθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) για τουλάχιστον 16 χρόνια. Ο Πρόεδρος της FIDE, Arkady Dvorkovich, είπε:

Το σκάκι – όπως και το ποδόσφαιρο – ήταν πάντα μια παγκόσμια γλώσσα στρατηγικής και δημιουργικότητας. Το να βλέπουμε έναν αθλητή παγκόσμιας κλάσης όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ να συμμετέχει στο Total World Chess Championship Tour είναι ένα ισχυρό μήνυμα της παγκόσμιας προσοχής και της πολιτιστικής σημασίας που απολαμβάνει το σκάκι σήμερα. Ως Πρόεδρος της FIDE, ήταν πάντα η φιλοδοξία μου να μετατρέψω το σκάκι σε ένα βιώσιμο και ελκυστικό παγκόσμιο άθλημα. Σε στενή συνεργασία με την ομάδα μου και με πρωτοποριακούς εταίρους όπως το Norway Chess, ο στόχος μας είναι να εξελίξουμε το Total World Chess Championship Tour στο πιο συναρπαστικό πνευματικό αθλητικό γεγονός στον κόσμο.

Ένα πιλοτικό τουρνουά έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2026, ακολουθούμενο από μια πλήρη σεζόν πρωταθλήματος το 2027. Κάθε σεζόν θα αποτελείται από τέσσερις διοργανώσεις και ένα ελάχιστο ετήσιο χρηματικό έπαθλο 2,7 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Μαθήματα σκακιού στον Κύδωνα

Ο Α.Ο.Κύδων λειτουργεί τμήματα εκμάθησης σκακιού για όσους ενδιαφέρονται να

γνωρίσουν τον μαγικό του κόσμο!

Στα τμήματα εκμάθησης λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων και ενηλίκων.

Στο Εθνικό Στάδιο διδάσκει ο επικεφαλής προπονητής του Κύδωνα κ. Γιώργος Μυλωνάκης.

Για εγγραφές και κάθε είδους πληροφορία στο τηλέφωνο 6972442935.

Μαθήματα στο Ακρωτήρι

Τμήματα εκμάθησης σκακιού στο Ακρωτήρι, στο Ενοριακό Κέντρο Κουνουπιδιανών. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά 6-8μ.μ. στο τηλέφωνο 6971735357

Μαθήματα στις Μουρνιές

Τμήματα εκμάθησης σκακιού λειτουργούν σε αίθουσα του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στις Μουρνιές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972442935