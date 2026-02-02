Παρασκακιστικά

Tata Steel Chess

1 από 2

Ένα γύρο πριν την ολοκλήρωση του τουρνουά Tata Steel Chess στην κατηγορία Masters ο Ουζµπέκος Νόντιµπεργκ Αµπτουσατόροβ (2751) προηγείται στη βαθµολογία µετά την νίκη του επί του Ματίας Μπλουµπάουµ (Γερµανία 2679). Ο συµπατριώτης του, Γιάβοκχιρ Σιντάροβ (2726) έκανε σύντοµη ισοπαλία µε τον Πραγκναναντχάα (Ινδία 2758) και τον ακολουθεί µισό βαθµό πίσω διεκδικώντας την πρώτη θέση. Θεωρητικά ελπίδες έχουν και οι Βαν Φόρεστ (Ολλανδία 2703), Νίµµαν (ΗΠΑ 2725) και Κέϊµερ (Γερµανία (2766) που είναι ένα βαθµό από την κορυφή. Αυτοί ελπίζουν να χάσει ο Αµπτουσατόροβ στον τελευταίο γύρο από τον Αρτζούν Εριγκάϊσι (Ινδία 2775) και να µην κερδίσει ο Σιντάροβ τον Ντάι Βαν Νγκουγιέν (Τσεχία 2656) για να ισοβαθµήσουν και να µπουν στα πλέι-οφ για την πρώτη θέση. Χαρακτηριστικό είναι ότι στον τελευταίο γύρο παίζουν µε τα µαύρα και οι 5 διεκδικητές και δεν παίζουν µεταξύ τους. Αναλυτικότερα η βαθµολογία στην κατηγορία Masters µετά την ολοκλήρωση του 12ου γύρου είχε ως ακολούθως: 1. Νόντιµπεργκ Αµπτουσατόροβ (Ουζµπεκιστάν 2751) 8β. 2. Γιάβοκχιρ Σιντάροβ (Ουζµπεκιστάν 2726) 7,5β. 3-5. Τ. Βαν Φόρεστ (Ολλανδία 2703), Χανς Νίµµαν (ΗΠΑ 2725), Βίνσεντ Κρέϊµερ (Γερµανία 2776) 7β. 6-7. Μ. Μπλουµπάουµ (Γερµανία 2679), Γ. Εργκοµούς (Τουρκία 2658) 6,5β. 8-9. Άνις Γκίρι (Ολλανδία 2760), Νταµαρατζού Γκουκές (Ινδία 2760) 6β. 10.Βλάντιµιρ Φεντόσεβ (Σλοβακία 2705) 5,5β. 11. Ρ. Πραγκναναντχάα (Ινδία 2758) 5β. 12-13. Σ. Αραβίντζ (Ινδία 2700), Αρτζούν Εριγκάϊσι (Ινδία 2775) 4,5β. 14. Ντάι Βαν Νγκουγιέν (Τσεχία 2656) 3β.

Στην κατηγορία Challengers οι Αϊντίν Σουλεϊµανλί (Αζερµπαϊτζάν 2628) και Άντι Γούντγουορντ (ΗΠΑ 2608) προηγούνται µε 9 βαθµούς µε τον Βασίλι Ίβαντσιουκ (Ουκρανία 2605) να τους ακολουθεί µισό βαθµό πίσω. Ο Σουλεϊµανλί κέρδισε τον Ιταλό Μαουρίτσι (2611) πιάνοντας στην κορυφή τον Γούντγουορντ που ήρθε ισόπαλος µε τον Βέλιµιρ Ίβιτς (2638). Ο Ίβαντσιουκ περιορίστηκε σε ισοπαλία µε το µεγάλο ταλέντο της Αργεντινής, τον 12χρονο Φαουστίνο Όρο (2516) και δεν κατάφερε να βρεθεί και αυτός στην κορυφή. Στον χθεσινό τελευταίο γύρο, ο Σουλεϊµανλί αντιµετωπίζει τον Ίβιτς και ο Γούντγουορντ τον Έρβιν Λ’Αµί (2634) µε ταλευκά και ο Ίβαντσιουκ τον Ντανίλ Γιούφα (2604) µε τα µαύρα.

Η βαθµολογία µε την λήξη του 12ου γύρου είχε ως ακολούθως: 1-2. Αϊντίν Σουλεϊµανλί (Αζερµπαϊτζάν 2628) , Άντι Γούντγουορντ (ΗΠΑ 2608) 9β. 3. Βασίλι Ίβαντσιουκ (Ουκρανία 2605) 8,5β. 4.Μαρκ Μαουρίτσι (Ιταλία 2611) 7,5β. 5-6. Μπ. Ασσαουµπάγιεβα (Καζακστάν 2497). Φαουστίνο Όρο (Αργεντινή 2516) 6,5β. 7-8. Μ. Γουόρµενταµ (Ολλανδία 2576) , Σαρίσα Γιπ (ΗΠΑ 2466) 6β. 9. Ντανίλ Γιούφα (Ισπανία 2604) 5,5β. 10-11. Βέλιµιρ Ίβιτς (Σερβία 2638), Έρβιν Λ’ Αµί (Ολλανδία 2634) 5β. 12.Βεντάντ Πανεσάρ (Ινδία 2406) 6β. 13.Λου Μιανγί (Κίνα 2431) 3,5β. 14.Ελίν Ρόεµπερς (Ολλανδία 2398) 2β.

Νεανικά Ατοµικά Πρωταθλήµατα

Στην κατηγορία έως 12 ετών η τελική βαθµολογία είχε ως ακολούθως: 1.Μανώλης Ψαριανός (1500) 5,5β. 2-4. Σταύρος Σκουλάς (1495) , γιάννης Καλλιγέρης (1651), Μιχάλης Λαµπουσάκης (1494) 5β. 5.Λυκούργος Αντωνάκης (1414) 4,5β. 6-8.Νίκος Μπούχλης (1511), Γιάννης Ξέρας (1409), Χαράλαµπος Σταυρουλάκης (830), Κώστας Γκούβρας (1477) 4β. 10-11. ∆ηµήτρης Χρήστος Λαµπουσάκης (1407), Ραφαήλ Κοκογιαννάκης (1505) 3β. κ.α.

Στην κατηγορία έως 10 ετών η τελική βαθµολογία είχε ως ακολούθως: 1. Γιώργος Φραγκάκης (ΣΑΧ 1561) 7β. 2.Κυριάκος Ψαράκης (ΣΑΧ 1483) 5,5β. 3.γιώργος Μαυρεδάκης (ΑΟ ΚΥ∆ΩΝ 873) 5β. 4-9. Αλέξανδρος Ξηράκης (ΟΑΧ), Νίκος Ουζουστεφανής (ΑΠΟ Μίκης Θεοδωράκης 1435), Γιώργος Πιαγκαλάκης (ΟΑΧ 830), Χαρίτος Κοκολογιαννάκης (ΑΠΟ Μίκης Θεοδωράκης), ∆ηµήτρης Νεραντζάκης (ΑΠΟ Μίκης Θεοδωράκης), Μιχάλης Παπαγεωργίου (ΑΠΟ Μίκης Θεοδωράκης) κ.α.

…το Σαχ του έλειπε (τροµάρα του!)

«∆ιν τα βλέπτι όλα» κριτίκαρε µε γνήσια Ρουµελιώτικη προφορά, ένας θεατής που παρακολουθούσε το παίξιµο δύο ισχυρών σκακιστών που µόλις είχαν τελειώσει την παρτίδα. Ο ένας εκ των δύο ήταν ο αξέχαστος γιατρός Τάσος Αναστασόπουλος και η συνάντηση γινόταν στο καφενείο ΝΕΟΝ γύρω στα 1960.

Οι παίκτες τον αγνόησαν και ξεκίνησαν άλλη παρτίδα. ∆εν είχαν προχωρήσει 9-10 κινήσεις και ο θεατής επανέλαβε επιτιµητικά.

-«∆ιν τα βλέπτι όλα»

Ο επαρχιώτης θεατής ήταν συµπαθής τύπος, οι παίκτες καλόκαρδοι ….δεν τον αποπήραν.

-«από πού είσαι πατριώτη;» ρώτησαν.

-«Ρουµ’ λιώτ’ς, πρώτους στου σκακ’ στου χωριό!» καµάρωσε εκείνος.

-«Για πες µας, ρε φίλε, τι δεν βλέπουµε και βλέπεις εσύ;» ξαναρώτησαν

Ο θεατής προσπάθησε να εξηγήσει αλλά απλώς φανέρωσε τη µεγάλη ατζαµοσύνη του στο σκάκι. Οι παίκτες συνέχισαν την παρτίδα, µα σε λίγο η παρατήρηση τρίτωσε.

-«∆ιν τα βλέπτι όλα»…και ο Κωλοπετεινίτσης σκακιστήςάφησε ένα συρτό, υγρό ρουθούνισµα, σε βάρος της ποιότητας του παιχνιδιού που παρακολουθούσε. Το πράµγα είχε παραγίνει.

-«φίλε, δεν κ΄λαθεσαι για µια παρτίδα; Θα σε παίξω χωρίς πύργο» τον προκάλεσε ο Τάσοςπου είχε αρχίσει να ενοχλείται.

-«Ποτές! Τι δλαδή, εσ’υ έχ’ς ενώτερ’ σκεψ’ απουµένα;» εθίχτηκε ο επαρχιώτης.

-«Σε παίζω εγώ στα ίσια αλλά µε στοίχηµα» παρενέβη ο άλλος παίχτης.

-«Ποτές!» αρνήθηκε πάλι ο επαρχιώτης και εξήγησε στα Ρουµελιώτικα ότι δεν παίζει στοίχηµα για λόγους αρχής ή κάτι τέτοιο.

-Εγώ σε παίζω στα ίσια χωρίς στοίχηµα. Έλα κερνώ τους καφέδες» προσφέρθηκε τρίτος σκακιστής. Και ο αγώνας άρχισε.

Ο επαρχιώτης γρήγορα διαπίστωσε ‘ότι έχανε. Σταµάτησε να παίζει και το’ ριξε στη σκέψη. –«Παράτα τα» του υπέδειξε ο αντίπαλος «είσαι Ματ σε λίγες κινήσεις».

-«Ναι µουρέ π’διµ» παραδέχτηκε καταστεναχωρηµένος ο επαρχιώτης «του βλέπου … κι διν έχου κ ικανέν’ Σαχ!»

Βιβλιογραφία: Μάνος Γεωργουλάκης (κόκκινη κάρτα στο σκάκι)

Μαθήµατα σκακιού στον Κύδωνα

Ο Α.Ο.Κύδων λειτουργεί τµήµατα εκµάθησης σκακιού για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον µαγικό του κόσµο!

Στα τµήµατα εκµάθησης λειτουργούν τµήµατα αρχαρίων, προχωρηµένων και ενηλίκων.

Στο Εθνικό Στάδιο διδάσκει ο επικεφαλής προπονητής του Κύδωνα κ. Γιώργος Μυλωνάκης.

Για εγγραφές και κάθε είδους πληροφορία στο τηλέφωνο 6972442935.

Μαθήµατα στο Ακρωτήρι

Τµήµατα εκµάθησης σκακιού στο Ακρωτήρι, στο Ενοριακό Κέντρο Κουνουπιδιανών. Οι εγγραφές γίνονται καθηµερινά 6-8µ.µ. στο τηλέφωνο 6971735357

Μαθήµατα στις Μουρνιές

Τµήµατα εκµάθησης σκακιού λειτουργούν σε αίθουσα του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στις Μουρνιές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972442935