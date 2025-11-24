Παρασκακιστικά

Παγκόσμιο Κύπελλο

Στην Γκόα των Ινδιών συνεχίζονται οι αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο με τους διεκδικητές να αγωνίζονται για τα υψηλά χρηματικά έπαθλα, αλλά και για τις τρεις πρώτες θέσεις που δίνουν απ ευθείας πρόκριση για το τουρνουά των Υποψηφίων για τον Παγκόσμιο τίτλο. Στην προημιτελική φάση οι περισσότεροι αγώνες ήταν αμφίρροποι με αποτέλεσμα μόνο η μία από τις τέσσερις αναμετρήσεις να λήξει στις παρτίδες κανονικού χρόνου σκέψης, Αυτή ήταν η συνάντηση μεταξύ του Νόντιμπερκ Γιακουμπόεβ (Ουζμπεκιστάν 2689) και του Αλεξάντερ Ντοντσένκο (Γερμανία 2641) που έληξε με νίκη του Νόντιρμπεκ με 1.5-0.5

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις είχαμε Γιαβοκχίρ Σιντάροβ (Ουζμπεκιστάν 2721) –Αλκαντάρα Χοσέ Εντουάρντο Μαρτίνεζ (Μεξικό 2644) 3.5-2.5, Γουέϊ Γι (Κίνα 2753) – Αρτζούν Εριγκάϊσι (Ινδία 2769) 2.5-1.5, Αντρέι Εσιπένκο (Ρωσία 2681) – Σαμ Σάκλαντ (ΗΠΑ 2649) 4-2.

Στον ημιτελικό τα ζευγάρια που αναμετρήθηκαν ήταν οι δύο Ουζμπέκοι, Νόντιμπερκ Γιακουμπόεβ και Γιαβοκχίρ Σιντάροβ μεταξύ τους, ενώ στο άλλο ζευγάρι αναμετρήθηκαν οι Γουέι Γι (Κίνα) και ο ρώσος Αντρέι Εσιπένκο. Οι αναμετρήσεις με κλασσικό χρόνο σκέψης έληξαν ισόπαλες και οι δύο για κάθε ζευγάρι. Στην πρώτη αναμέτρηση με μειωμένο χρόνο σκέψης, ο Σιντάροβ κέρδισε με τα μαύρα τον Γιακουμπόεβ ενώ Γουέι Γι και Εσιπένκο ήρθαν ισόπαλοι. Στην δεύτερη παρτίδα με μειωμένο χρόνο σκέψης ο Γιακουμπόεβ δεν κατάφερε να νικήσει για την ισοφάριση του σκορ και ο Σιντάροβ προκρίθηκε στον τελικό. Στην άλλη αναμέτρηση ο Γουέι Γι κατάφερε να νικήσει τον Εσιπένκο, ο οποίος είχε καλύτερη θέση, αλλά στην 56η κίνηση «έστησε» τον Πύργο του και εγκατέλειψε. Συνεπώς Γουέι Γι και Σιντάροβ θα αγωνιστούν στον τελικό, ενώ ο Εσιπένκο και ο Γιακουμπόεβ θα παλέψουν για την εναπομείνουσα θέση πρόκρισης στο τουρνουά υποψηφίων.

Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εθνικών ομάδων γυναικών

Στο Λινάρες της Ισπανίας διεξάγεται το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εθνικών ομάδων γυναικών. Οι 12 ομάδες που συμμετείχαν χωρίστηκαν σε δύο ομίλους έτσι ώστε οι όμιλοι να είναι ισοδύναμοι. Αυτό όμως άλλαξε την τελευταία στιγμή γιατί η ομάδα της Αλγερίας δεν κατάφερε να βγάλει βίζες και αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή. Προς αντικατάσταση της προσκλήθηκε η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν πολύ μεγαλύτερης δυναμικότητας, αλλάζοντας τις ισορροπίες. Οι ρωσίδες σκακίστριες αγωνίστηκαν ως FIDE.

Στη φάση των ομίλων η ρωσίδες αγωνιζόμενες στον Α΄ όμιλο έδειξαν ανίκητες σημειώνοντας 5 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Στον Β΄ Όμιλο επικράτησαν οι Γεωργιανές. Αναλυτικότερα η τελική βαθμολογία στους Ομίλους είχε ως ακολούθως:

Α΄ Όμιλος: 1. FIDE 10β. 15.5π. 2.Καζακστάν 8β. 13π. 3.ΗΠΑ 6β. 10π. 4.Αζερμπαϊτζάν 4β. 9,5π. 5.Ισπανία 2β. 6,5π. 6.Περού 0β. 5,5π.

Β΄ Όμιλος: 1. Γεωργία 8β. 13,5π. 2.Κίνα 7β. 11π. 3.Ινδία 6β. 9,5π. 4.Ουζμπεκιστάν 4β. 9,5π. 5.Γαλλία 3β. 8,5π. 6.Ουκρανία 2β. 8π.

Στην επόμενη φάση προκρίθηκαν οι 4 πρώτες από κάθε όμιλο και αγωνίστηκαν χιαστί. Το 1 με το 4 του άλλου ομίλου, το δύο με το 3 του άλλου ομίλου κλπ.

Και τότε άρχισαν οι εκπλήξεις.

Οι Ρωσίδες πέρασαν εύκολα το Ουζμπεκιστάν με 2-0 (3.5-0.5 και 3.5-0.5).

Οι ΗΠΑ αποκλείστηκαν από την Κίνα 1-2 (3-1, 1-3, 0.5-3.5)

Το Αζερμπαϊτζάν έκανε την έκπληξη κερδίζοντας την Γεωργία 1.5-0.5 (2-2 και 2.5-1.5)

Το Καζακστάν κέρδισε την Ινδία 2-1 (3-1, 1.5-2.5 και 2.5-1.5)

Στον ημιτελικό η FIDE κέρδισε την Κίνα 2-0 (2.5-1.5 και 2.5-1.5) και το Αζερμπαϊτζάν κέρδισε το Καζακστάν 2-1 (2-2, 2-2 και 3-1)

Συνεπώς στον τελικό οι ομάδα της FIDE που αγωνίστηκε με τις Αλεξάνδρα Γκοριάγκινα (2540), Κατερίνα Λάχνο (2517), Πολίνα Σουβάλοβα (2472), Λία Γκαριφούλινα (2458),Άννα Σούκμαν (2418) και Όλγα Γκίρια (2390) θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Αζερμπαϊτζάν που αγωνίστηκε με τις Ουλβίγια Φαταλίεβα (2420), Γκόβχαρ Μπεϊντουλάγιεβα (2358), Χανίμ Μπαλατζάγιεβα (2350), Γκούλναρ Μαμάντοβα (2338), Αγιάν Αλαχβερντίγιερα (2209) και Ιλάχα Καντίμοβα 2314).

Στον μικρό τελικό για την τρίτη θέση η Κίνα θα αντιμετωπίσει το Καζακστάν.

Ατομικά Προκριματικά Εφήβων-Νεανίδων <18 Κρήτης 2025

Ξεκίνησαν το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, σε Ηράκλειο και Χανιά, και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 τα Ατομικά Προκριματικά Κρήτης <18 2025. Στις 13 ή 14 Δεκεμβρίου 2025 θα γίνει η τελική φάση για να αναδειχθούν ο Πρωταθλητής και η Πρωταθλήτρια Κρήτης <18 που μπορούν να συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, από 2-8 Ιανουαρίου 2026, με ειδική επιδότηση της ΕΣΣΚ.

Στο Πρωτάθλημα κοριτσιών Δυτικής Κρήτης κάτω των 18 μετά τους πρώτους αγώνες προηγείται η Έλλη Βακάλη (Α.Ο.Κύδων 1671) με 2β. ακολουθούμενη από την Βαρβάρα Θεοδωρογλάκη (Α.Ο.Κύδων 1494) και Ελεάννα Σταματάκη (ΟΦΣΧ 1408) με 1β.

Στο Πρωτάθλημα Δυτικής Κρήτης προηγούνται οι Μανώλης Μαυρίδης (ΟΑΧ 2094) και Γιάννης Κυριακογιαννάκης (ΟΑΧ 1591) ακολουθούμενοι από τον Γιάννη Μπενάκη (ΟΑΧ 1846) με 2.5β.

Σκακιστικές συμβουλές

Η μνήμη ποτέ να μην αντικαθιστά την σκέψη

Ακόμη και αν μια κίνηση σας φαίνεται αναγκαστική δώστε λίγες στιγμές να δείτε αν υπάρχει κάτι καλύτερο

Να σέβεστε όλους τους αντιπάλους σας αλλά μην φοβάστε κανένα

Για να ανεβάσετε το σκακιστικό σας επίπεδο πρέπει να συνδυάζετε μελέτη και αγώνες, μελέτη και αγώνες, μελέτη και αγώνες…..

Μάθετε να γράφετε τις παρτίδες σας. Και να τις ξανακοιτάτε, ιδιαίτερα αυτές που δεν έχετε κερδίσει.

Να παίζετε με ισχυρότερους παίκτες από εσάς. Μετά την παρτίδα αν μπορείτε ζητήστε του να σας δείξει τα λάθη σας.

Όταν παίζετε με ισχυρότερους σκακιστές από εσάς γίνεστε καλύτεροι

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να είστε ήρεμοι και σε εγρήγορση. Να χαλαρώνετε από την ένταση, με μικρά διαλλείματα στη σκέψη

Πάντα να παίζετε το κομμάτι που αγγίξατε και να ζητάτε να κάνει το ίδιο ο αντίπαλος σας αν αγγίξει ένα κομμάτι του στη σκακιέρα.

Να μην κρατάτε στο χέρι σας σκακιστικό κομμάτι όταν σκέφτεστε.

Να συγκεντρώνεστε στο παιχνίδι σας. Μην κοιτάτε την διπλανή σκακιέρα.

Μαθήματα σκακιού στον Κύδωνα

Ο Α.Ο.Κύδων λειτουργεί τμήματα εκμάθησης σκακιού για όσους ενδιαφέρονται να

γνωρίσουν τον μαγικό του κόσμο!

Στα τμήματα εκμάθησης λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων και ενηλίκων.

Στο Εθνικό Στάδιο διδάσκει ο επικεφαλής προπονητής του Κύδωνα κ. Γιώργος Μυλωνάκης.

Για εγγραφές και κάθε είδους πληροφορία στο τηλέφωνο 6972442935.

Μαθήματα στο Ακρωτήρι

Τμήματα εκμάθησης σκακιού στο Ακρωτήρι, στο Ενοριακό Κέντρο Κουνουπιδιανών. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά 6-8μ.μ. στο τηλέφωνο 6971735357

Μαθήματα στις Μουρνιές

Τμήματα εκμάθησης σκακιού λειτουργούν σε αίθουσα του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στις Μουρνιές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972442935