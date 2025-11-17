Παρασκακιστικά

Παγκόσµιο Κύπελλο

Στην Γκόα της Ινδίας συνεχίζονται οι αγώνες για το Παγκόσµιο Κύπελλο µε αµείωτο ενδιαφέρον. Οι µάχες στις σκακιέρες είναι δυνατές και αµφίρροπες και στις αναµετρήσεις οι εκπλήξεις είναι επαναλαµβανόµενες.

Στον 4ο γύρο έγιναν πολύ δυνατές αναµετρήσεις και τα… θύµατα των εκπλήξεων στο γύρο αυτό ήταν ο Ρ. Πραγκναναντχάα (2768) ο οποίος αποκλείστηκε από τον ∆ανιήλ Ντουµπόβ (2674) 1.5-2.5 και ο Κρέιµερ Βίνσεντ (2773) ο οποίος αποκλείστηκε από τον Αντρέϊ Εσιπένκο (2681) µε 4-2. Και δεν ήταν µόνο αυτοί, γιατί θύµατα εκπλήξεων είχαµε και στις αναµετρήσεις Αγουόντερ Λιάνγκ (2701) – Γκάµπριελ Σαργκισιάν (2624) 1.5-2.5, Σαµ Σάκλαντ (2649) – Ρίτσαρντ Ράπορτ (2740) 3-1, Μαξίµ Βασιέ Λαγκρά (2740) – Αλεξέι Γκρέµπνεβ (2611) 1.5-2.5.

Στις υπόλοιπες αναµετρήσεις είχαµε: Φρέντερικ Σβέϊν (2638) – Γκάµπριελ Σαργκισιάν (2664) 2.5-1.5, Γιού Γιανγκί (2726) – Τζαβακχίρ Σιντάροβ (2721) 1.5-2.5, Νιλς Γκραντέλιους (2645) – Πεντάλα Χαρικρίσνα (2690) 1.5-2.5, Αλεξέϊ Σαράνα (2675) – Αλκαντάρα Μαρτίνεζ (2644) 0.5-1.5, β. Πράβα (2641) – Γιακουµπόεβ Νόντιµπερκ (2689) 0.5-1.5, Λι Κουάνγκ Λίεµ (2729) – Κάρθικ Βενκαταραµάν (2579) 1.5-0.5, Ματίας Μπλουµπάουµ (2680) – Αλεξάντερ Ντοντσένκο (2641) 0.5-1.5, Γουέϊ Γι (2753) – Π. Μαγκσουντλού (2701) 5-3, Σάµιουελ Σεβιάν (2701) – Λορέντζο Λοντίτσι (2560) 6-5, Λεβόν Αρονιαν (2728) – Ράντοσλαβ Βότζασζεκ (2660) 1.5-0.5, Πέτερ Λέκο (2660) – Αρτζούν Εριγκάϊσι (2769) 1-3.

Στον 5ο γύρο, στη φάση των 16 στον Φρέντερικ Σβέϊν (2638) χρόνο σκέψης ολοκληρώθηκαν τέσσερις αναµετρήσεις µε τα εξής αποτελέσµατα: Φρέντερικ Σβέϊν (2638) – Τζαβακχίρ Σιντάροβ (2721) 0.5-1.5, Τζαβακχίρ Σιντάροβ (2721) – Γκάµπριελ Σαργκισιάν (2664) 1.5-0.5, Γουέϊ Γι (2753) – Σάµιουελ Σεβιάν (2701) 1.5-0.5, Λεβόν Αρονιάν (2728) – Αρτζούν Εριγκάϊσι (2769) 0.5-1.5. Οι υπόλοιπες τέσσερις αναµετρήσεις έληξαν ισόπαλες 1-1 και συνεχίζουν στο τάιµπρέικ και ήταν οι εξής: Πεντάλα Χαρικρίσνα (2690) – Αλκαντάρο Μαρτίνεζ (2644), Λι Κουάνγκ Λίεµ (2729) – Λι Κουάνγκ Λίεµ (2729), ∆ανιήλ Ντουµπόβ (2674) – Σαµ Σάκλαντ (2649), Αλεξέι Γκρέµπνεβ (2611) – Αντρέϊ Εσιπένκο (2681).

Νόρµα GM ο Βαγγέλης Πατρελάκης!

Ο Χανιώτης διεθνής µετρ Βαγγέλης Πατρελάκης σηµείωσε την πρώτη νόρµα GM στο τουρνουά SixDays Budapest November GM-B το οποίο διεξήχθη στην Ουγγαρία. Ο Πατρελάκης τερµάτισε αήττητος και ισόβαθµος στην πρώτη θέση του τουρνουά σηµειώνοντας 7 βαθµούς σε 9 αγώνες! Έτσι έγινε ο πρώτος Χανιώτης σκακιστής που επιτυγχάνει νόρµα GM. Του ευχόµαστε να συνεχίσει την προσπάθεια του και να επιτύχει τις δύο ακόµη νόρµες που χρειάζεται για να αποκτήσει τον τίτλο του GM

Μποντάνα Σιβαναντάν

Είναι ένα όνοµα που δεν είχαµε ξανακούσει, αλλά όλα δείχνουν ότι στο µέλλον θα το ακούµε συχνά. Η Μποντάνα Σιβαναντάν είναι 10 ετών και τον περασµένο Αύγουστο κατάφερε να κερδίσει τον 60χρονο γκραν µετρ Πιτ Γουέλς στο Βρετανικό Πρωτάθληµα σκάκι 2025, το οποίο έγινε στο Λίβερπουλ. Σύµφωνα µε την Οµοσπονδία η Σιβαναντάν σε ηλικία 10 ετών, πέντε µηνών και τριών ηµερών έσπασε το ρεκόρ της Καρίσα Γιπ που ήταν µέχρι τώρα η νεότερη νικήτρια σε ηλικία 10 ετών, 11 µηνών και 26 ηµερών. Η 10χρονη Αγγλίδα (Ινδικής καταγωγής) έχει ΕΛΟ 2233 και το 2025 κατέκτησε τον τίτλο της διεθνούς µετρ γυναικών.∆ιάρκεια

• Αναρωτιέστε πόσο µπορεί να διαρκέσει µία σκακιστική παρτίδα; Φαίνεται ότι οι θεωρητικοί του σκακιού (έχει πολλούς τέτοιους ο χώρος) βρήκαν την απάντηση και στο ερώτηµα αυτό. Σύµφωνα λοιπόν µε τις αναλύσεις τους η µεγαλύτερη σε αριθµό κινήσεων σκακιστική παρτίδα µπορεί να φτάσει τις 5.949 κινήσεις!

• Οι θεωρητικοί βέβαια του σκακιστικού χώρου έχουν να µας πουν και άλλα ενδιαφέροντα. Όπως ότι η µεγαλύτερη παρτίδα που έχει παιχθεί ποτέ έφτασε τις 269 κινήσεις ενώ η µικρότερη έχει τελειώσει µόλις σε 3 κινήσεις. Αυτή παίχθηκε το 1984 µεταξύ των Τζόρτζεβιτς- Κοβάσεβιτς στη Μπέλα Κρκβα και ακριβώς οι ίδιες κινήσεις έγιναν και στην παρτίδα Βασάλο-Γκαµούντι στην Ισπανία το 1998. Ιδού πως παίχτηκε η πατρίδα στις δύο προαναφερόµενες συναντήσεις 1.δ4 Ιζ6 2.Αη5 γ6 3.ε3 Βα5+ και ο µαύρος εγκατέλειψε και στις δύο περιπτώσεις µια και χάνεται ο αξιωµατικός.

• Υπάρχουν και άλλα παράξενα στοιχεία από παρτίδες που έχουν παιχθεί. Ο µεγαλύτερος αριθµός διαδοχικών κινήσεων µε το ίδιο κοµµάτι φτάνει τις 73! Αυτό έγινε στην παρτίδα Μακένζι-Μέισον που παίχθηκε στο Λονδίνο το 1882. Ο µαύρος κίνησε από την 72η µέχρι την 144η µόνο την βασίλισσα του 73 φορές!

• Πολλές φορές έχουµε πει ότι καλό είναι ο Βασιλιάς να προστατεύεται στην πλευρά που θα επιλέξουµε µε το µικρό ή το µεγάλο ροκέ έτσι ώστε να µην είναι εύκολη η απειλή του από τον αντίπαλο.

• Ποιος είναι µεγαλύτερος αριθµός κινήσεων που χρειάστηκε σε επίσηµη παρτίδα για να αποφασίσει ο σκακιστής να κάνει το ροκέ; Στον αγώνα Νέσχενατ-Γκάρισον, που έγινε στο Ντιτρόιτ το 1994 ο µαύρος έκανε το µικρό ροκέ στην 48η κίνηση! Αυτοί οι Αµερικάνοι πάντα στην κατάλληλη στιγµή κινούνται!

• Στα παράδοξα των παρτίδων βέβαια βρίσκεται και µία στην οποία έγιναν τρία ροκέ κατά τη διάρκεια της. Στον αγώνα Χέιντενφελντ-Κέρις που έγινε στο ∆ουβλίνο το 1994 ο λευκός έκανε µικρό ροκέ στην 10η κίνηση και ο µαύρος µεγάλο ροκέ στην 16η. Στη συνέχεια του αγώνα ο λευκός Βασιλιάς βρέθηκε ξανά στο αρχικό του τετράγωνο, το ε1 και ο Χέιντεφελντ αποφάσισε ότι καλύτερα τον προτιµούσε στην άκρη της σκακιέρας. Έτσι στην 32η κίνηση έκανε µεγάλο ροκέ χωρίς να αντιδράσει ο αντίπαλός του. Ξέρω βέβαια ότι η Ιρλανδέζικη µπύρα κτυπά κατακούτελα, αλλά δεν γνώριζα ότι επιτρέπεται στους Ιρλανδούς να πίνουν κατά τη διάρκεια του αγώνα!

Μαθήµατα σκακιού στον Κύδωνα

Ο Α.Ο.Κύδων λειτουργεί τµήµατα εκµάθησης σκακιού για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον µαγικό του κόσµο!

Στα τµήµατα εκµάθησης λειτουργούν τµήµατα αρχαρίων, προχωρηµένων και ενηλίκων.

Στο Εθνικό Στάδιο διδάσκει ο επικεφαλής προπονητής του Κύδωνα κ. Γιώργος Μυλωνάκης.

Για εγγραφές και κάθε είδους πληροφορία στο τηλέφωνο 6972442935.

Μαθήµατα στο Ακρωτήρι

Τµήµατα εκµάθησης σκακιού στο Ακρωτήρι, στο Ενοριακό Κέντρο Κουνουπιδιανών. Οι εγγραφές γίνονται καθηµερινά 6-8µ.µ. στο τηλέφωνο 6971735357

Μαθήµατα στις Μουρνιές

Τµήµατα εκµάθησης σκακιού λειτουργούν σε αίθουσα του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στις Μουρνιές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972442935.