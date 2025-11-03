Παρασκακιστικά…

FROM PATAGONIA TO CHANIA

Ένα πολύ ιδιαίτερο τουρνουά διεξήχθη αυτές τις μέρες στα Χανιά. Ένα κλειστό

Διεθνές τουρνουά με συμμετοχή παικτών από Χιλή, Κύπρο, Ρωσία, Λετονία,

Ιταλία και Ελλάδα.

Μία ιδέα της οποίας η γέννησή προήλθε από την μακρινή Χιλή και συγκεκριμένα

από έναν φίλο της Σκακιστικής Ακαδημίας Χανίων – ΣΑΜΑΡΙΑ και γενικότερα των

Χανίων. Ο Daniel Elsaca ήρθε πριν από 15 χρόνια στο τουρνουά της

Παλαιόχωρας και από τότε έρχεται ανελλιπώς για να αγωνιστεί αλλά κυρίως να

απολαύσει την φιλοξενία των ανθρώπων της. Έχει διατελέσει πρόεδρος της

Χιλιανής Ομοσπονδίας καθώς και Υπουργός Οικονομικών της χώρας του, ένας

άνθρωπος πνευματώδης με πολλαπλές σπουδές και συγγραφές βιβλίων ο

οποίος λόγω της αγάπης του για το σκάκι και το σύλλογο αποφάσισε να

χρηματοδοτήσει τη διοργάνωση αυτή για να διεξαχθεί στην πόλη μας. Μια σειρά

παικτών οι οποίοι έχουν έρθει κατ’ επανάληψη στην Παλαιόχωρα αλλά και στο

¨ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ¨ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και ήρθαν να αγωνιστούν

στην ωραία αυτή διοργάνωση η οποία διεξήχθη μέσα σε ένα πολύ ζεστό

περιβάλλον. Παίκτες που παίζανε καθημερινά πάνω από 6 ώρες λόγω των

διπλών γύρων αλλά και στο τέλος καθόντουσαν όλοι μαζί να αναλύσουν τις

παρτίδες τους. Το τουρνουά αυτό άφησε άριστες εντυπώσεις και την υπόσχεση

ότι θα επαναλαμβάνετε κάθε χρόνο!

Αναλυτικά η τελική βαθμολογία έχει ως εξής: 1. Αρτούρ Μπαϊραμιάν 7,5 βαθμούς σε 9 αγώνες 2. Απόλλων Σημαντηράκης 6,5β. 3.Κουτσαντωνάκης Μανόλης 6β. 4. Federico Rocchi (Ιταλία) 5,5β. 5. Γιώργος Γασπαράκης 5β. 6.Στέλιος Αμπατζίδης (Κύπρος ) 4,5β. 7. Mileiko Juris (Λετονία) 3,5β. 8.Νίκος Χατζηδάκης 3β. 9.Kseniya Badrakova (Ρωσία) 2,β.5 10.Yarur Elsaca Daniel (Χιλή) 1β.

Διασυλλογικό Κύπελλο «Κρητικής Φιλίας» 2025

Διοργανώθηκε το Σαββατοκύριακο το διασυλλογικό Κύπελλο «Κρητικής Φιλίας» στο Ηράκλειο, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών με την συμμετοχή 17 ομάδων της Κρήτης. Οι συμμετέχοντες φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο Vanisko*** στην Αμμουδάρα Γαζίου. Το τέλος των αγώνων βρήκε 2 ομάδες στην κορυφή με 13β. Το ΓΑΖΙ1 και τον Α.Ο.Κύδων. Την πρώτη θέση κατέλαβε το ΓΑΖΙ με βάση τα κριτήρια ισοβαθμίας. Αναλυτικότερα η τελική βαθμολογία είχε ως ακολούθως: 1. ΓΑΖΙ1 13β. 2.Α.Ο.Κύδων 13β. 3.ΟΑΑΗ 1 10β. 4.ΟΦΗ1 8β. 5.ΟΦΗ2 8β. 6.ΑΟΝ Ηρόδοτος 1 8β. 7. ΓΣ Καζαντζάκης1 8β. 8-9. Λέων Κάντια 2, ΓΣ Καζαντζάκης 2 7β. 10.ΟΑΑΗ2 7β. 11.Ακ. Σκ. ΟΦΗ 7β. 12-13.ΓΑΖΙ2, Κίνηση ΜΑΤ 6β. 14-15.ΟΦΗ3, ΑΟΝ Ηρόδοτος 2 6β. 16.Λέων Κάντια 1 4β. 17.ΓΑΖΙ3 2β.

Σεμινάριο διαιτησίας πραγματοποιήθηκε παράλληλα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών, δια ζώσης, από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025. Το Σεμινάριο ήταν για την ανάδειξη και προαγωγή διαιτητών. Σε αυτό συμμετείχαν 17 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι στη συνέχεια θα δώσουν εξετάσεις προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ως διαιτητές σε αγώνες.

Ευρωπαϊκά Ατομικά Πρωταθλήματα 8 – 18 ετών 2025

Στην πόλη Μπούντβα του Μαυροβουνίου ξεκίνησαν στις 29 Οκτωβρίου 2025 οι αγώνες των φετινών Ευρωπαϊκών Ατομικών Πρωταθλημάτων 8 έως 18 ετών.

Τα πρωταθλήματα διεξάγονται σε 6 χωριστές ηλικιακές κατηγορίες: 8,10,12,14,16 και 18 ετών σε 2 ομίλους ανά κατηγορία: όπεν (όπου μετέχουν κυρίως αγόρια) και κοριτσιών, με ελβετικό σύστημα 9 γύρων και θα ολοκληρωθούν στις 7/11/2025. Στους αγώνες συμμετέχουν συνολικά 1.179 νεαροί σκακιστές και σκακίστριες από 48 χώρες. Συνοδοί της ελληνικής αποστολής είναι ο ΟΜ Βασίλης Τσαρουχάς και ο FM Πέτρος Ραχμανίδης. Από την χώρα μας θα συμμετάσχουν 37 σκακιστές και σκακίστριες. Μετά την ολοκλήρωση του 4ου γύρου οι Κατερίνα Παρασκευοπούλου (Κ8), Μαριάντα Λάμπου (Κ12), Ευαγγελία Σίσκου (Κ14), Ευγενία Γιακουστίδου (Κ16), Μιχάλης Νικητάκης (10) και Γιάννης Καλόγνωμος (Ο10) έχουν 3β. και συνεχίζουν την προσπάθεια τους για την διεκδίκηση ενός μεταλλίου. Με 2,5β. είναι οι Αθηνά Αντωνάκη (Κ10) και Φίλιππος Μπορίσοβ (Ο8).

Παγκόσμιο Κύπελλο FIDE

Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIDE πραγματοποιείται από 1 έως 26 Νοεμβρίου στο Resort Rio στην Γκόα της Ινδίας. Στο νοκ άουτ τουρνουά συμμετέχουν 206 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου του παγκόσμιου πρωταθλητή Gukesh Dommaraju μαζί με τα φαβορί κατάταξης Vincent Keymer, Anish Giri και Arjun Erigaisi. Οι τρεις πρώτοι νικητές θα προκριθούν στο Τουρνουά Υποψηφίων του 2026.

Το Κλειστό Στάδιο Dr. Shyama Prasad Mukherjee στην Γκόα φιλοξένησε την τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIDE 2025, διάρκειας 2,5 ωρών, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη μιας από τις πιο διάσημες σκακιστικές διοργανώσεις στον κόσμο.Ένα ζωντανό μείγμα κορυφαίων καλλιτεχνών της μουσικής και του κινηματογράφου της Ινδίας ενθουσίασε ένα κοινό άνω των χιλίων ατόμων (παικτών, αξιωματούχων και καλεσμένων) με μια σειρά από εκπληκτικές παραστάσεις, συνυφασμένες με εμπνευσμένες ομιλίες από αξιωματούχους και ηγέτες του σκακιού). Οι παρουσιαστές της βραδιάς καλωσόρισαν όλους στην τελετή, σημειώνοντας ότι 206 κορυφαίοι παίκτες από όλο τον κόσμο θα διαγωνιστούν για το χρηματικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε αυτό που υπόσχεται να είναι η πιο δύσκολη πνευματική μάχη που έχει γίνει ποτέ, με επίκεντρο τη στρατηγική, την αποφασιστικότητα και το κίνητρο.

Μαθήματα σκακιού στον Κύδωνα

Ο Α.Ο.Κύδων λειτουργεί τμήματα εκμάθησης σκακιού για όσους ενδιαφέρονται να

γνωρίσουν τον μαγικό του κόσμο!

Στα τμήματα εκμάθησης λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων και ενηλίκων.

Στο Εθνικό Στάδιο διδάσκει ο επικεφαλής προπονητής του Κύδωνα κ. Γιώργος Μυλωνάκης.

Για εγγραφές και κάθε είδους πληροφορία στο τηλέφωνο 6972442935.

Μαθήματα στο Ακρωτήρι

Τμήματα εκμάθησης σκακιού στο Ακρωτήρι, στο Ενοριακό Κέντρο Κουνουπιδιανών. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά 6-8μ.μ. στο τηλέφωνο 6971735357

Μαθήματα στις Μουρνιές

Τμήματα εκμάθησης σκακιού λειτουργούν σε αίθουσα του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στις Μουρνιές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972442935