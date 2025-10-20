Παρασκακιστικά

Τιµητικές βραβεύσεις για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Σκακιστική Ένωση (ECU)

1 από 2

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τον εορτασµό των 40 χρόνων από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Σκακιστικής Ένωσης (ECU) που πραγµατοποιήθηκε στο Μπατούµι της Γεωργίας την Κυριακή 12/10/2025 η ΕΣΟ τιµήθηκε µε το βραβείο ECU OUTSTANDING HOSTING LEGACY AWARD σε αναγνώριση της εξαιρετικής της αφοσίωσης στο ευρωπαϊκό σκάκι, καθώς έχει φιλοξενήσει µε υπερηφάνεια επίσηµες διοργανώσεις της ECU 32 φορές σε διάστηµα τεσσάρων δεκαετιών. Εκ µέρους της ΕΣΟ το βραβείο παρέλαβε ο Επίτιµος Πρόεδρος της ΕΣΟ και Αντιπρόεδρος της FIDE κ. Γιώργος Μακρόπουλος.

Στην ίδια εκδήλωση από Ελληνικής πλευράς τιµήθηκαν:

Ο ∆ιεθνής ∆ιαιτητής και Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαιτησίας της ECU Παναγιώτης Νικολόπουλος µε το βραβείο ECU COMMISSION EXCELLENCE AWARD σε αναγνώριση της εξαιρετικής του ηγεσίας και της δια βίου προσφοράς του στην ανάπτυξη και καθοδήγηση της ευρωπαϊκής σκακιστικής διαιτησίας.

Η ∆ιεθνής ∆ιαιτήτρια και µέλος του ∆Σ της ΕΣΟ Τάνια Καραλή επίσης µε το βραβείο ECU COMMISSION EXCELLENCE AWARD σε αναγνώριση της αφοσιωµένης προσφοράς της ως µακροχρόνιο µέλος του Συµβουλίου ∆ιαιτητών της ECU

To Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε το βραβείο ECU ACADEMIC PARTNERSHIP AWARD σε αναγνώριση της πρωτοποριακής του πρωτοβουλίας να εισαγάγει το ακαδηµαϊκό µάθηµα «Σκάκι στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση», παρέχοντας επίσηµη πιστοποίηση και πιστωτικές µονάδες ECTS.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης η FIDE βράβευσε τον Γενικό Γραµµατέα της ECU και µέλος του ∆Σ της ΕΣΟ Θεόδωρο Τσορµπατζόλγου µε το FIDE Medal of Merit για την προσφορά του στο Ευρωπαϊκό σκάκι.

Πρωτοβουλία Παιδείας και Πολιτισµού: ∆ωρεάν µαθήµατα σκακιού σε όλα τα δηµοτικά σχολεία Κορυδαλλού και Περάµατος

Η Σχολική Επιτροπή της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας χαιρετίζει µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση την πρωτοβουλία του ∆ήµου Κορυδαλλού και του ∆ήµου Περάµατος, οι οποίοι θα προσφέρουν δωρεάν µαθήµατα σκακιού σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία της περιοχής τους, το τρέχον σχολικό έτος.

Πρόκειται για µια καινοτόµο παιδαγωγική δράση, που αναδεικνύει τη σηµασία του σκακιού ως εργαλείου εκπαίδευσης, καλλιέργειας της σκέψης και ανάπτυξης του χαρακτήρα. Μέσα από το σκάκι, τα παιδιά µαθαίνουν να σκέφτονται δηµιουργικά, να σχεδιάζουν µε υποµονή, να σέβονται τον αντίπαλο και να αναγνωρίζουν τη δύναµη της προσπάθειας και της συνεργασίας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει έµπρακτα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της παιδείας και του πολιτισµού, προσφέροντας στα παιδιά εργαλεία που διαµορφώνουν όχι µόνο καλύτερους µαθητές και µαθήτριες, αλλά και κριτικά σκεπτόµενους πολίτες του αύριο.

Σε µια εποχή που οι οικονοµικές δυσκολίες δοκιµάζουν την κάθε οικογένεια, η απόφαση των ∆ήµων Κορυδαλλού και Περάµατος να προσφέρουν δωρεάν µαθήµατα σκακιού αποκτά ακόµη µεγαλύτερη αξία. Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει ότι, ακόµη και µέσα σε απαιτητικούς καιρούς, µπορούν να γεννιούνται πράξεις κοινωνικής ευαισθησίας και ουσιαστικής στήριξης της δηµόσιας εκπαίδευσης, µε γνώµονα το δικαίωµα όλων των παιδιών στην ίση πρόσβαση στη γνώση και στον πολιτισµό.

Η Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία συγχαίρει θερµά τον ∆ήµο Περάµατος και τον ∆ήµο Κορυδαλλού, τους δηµάρχους Γιάννη Λαγουδάκο και Νίκο Χουρσαλά, για την έµπνευση και την υλοποίηση αυτής της σπουδαίας πρωτοβουλίας και εκφράζει την απόλυτη στήριξή της σε κάθε προσπάθεια που φέρνει το σκάκι πιο κοντά στη νέα γενιά. Συγχαρητήρια και στον Σκακιστικό Όµιλο Κορυδαλλού για τον συντονισµό της όλης δράσης.

Ευρωπαϊκό Οµαδικό Πρωτάθληµα 2025

Το φινάλε των οµάδων µας στο Μπατούµι της Γεωργίας δεν ήταν αυτό που προσδοκούσαµε. Η εθνική ανδρών στην κατηγορία Όπεν έχασε στους τρεις τελευταίους γύρους µε 1.5-2.5 από Αγγλία, Ιταλία και Τουρκία µε αποτέλεσµα να τερµατίσει στην 25η θέση της βαθµολογία µε 8β. Η οµάδα των γυναικών έχασε και αυτή στους δύο τελευταίους γύρους από Γερµανία (1-3) και Ρουµανία (1.5-2.5) µε αποτέλεσµα να υποχωρήσει στην 17η θέση µε 9β. Νικητές στην κατηγορία όπεν ήταν οι Ουκρανία 15β. Αζερµπαϊτζάν 13β. και Σερβία 13β. ενώ στις γυναίκες τα µετάλλια πήραν οι Πολωνία 16β. Ουκρανία 14β. και Γερµανία 13β.

Όµως η Ελλάδα είχε δύο σηµαντικές διακρίσεις. Η Σταυρούλα Τσολακίδου που πραγµατοποίησε εκπληκτική πορεία µε, συγκεντρώνοντας 7,5 βαθµούς σε 9 αγώνες µε απόδοση 2625 ΕΛΟ (!) πήρε το Αργυρό µετάλλιο στην πρώτη σκακιέρα αποδεικνύοντας για ακόµη µία φορά το τεράστιο ταλέντο, τη σταθερότητα και το ήθος της. Σηµειώνεται ότι η Σταυρούλα ξεκίνησε από τη θέση 33 στην κατάταξη των γυναικών βάσει ΕΛΟ και βάσει απόδοσης εκτοξεύτηκε στη θέση 2!

Επίσης ο ∆ηµήτρης Μαστροβασίλης κέρδισε το Χάλκινο Μετάλλιο στην 4η Σκακιέρα Ανδρών και πρόσθεσε άλλη µία σπουδαία διάκριση στο ενεργητικό του και στο ενεργητικό του ελληνικού σκακιού.

Ευρωπαϊκό Κύπελλο Συλλόγων

Το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Συλλόγων και το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Συλλόγων Γυναικών του 2025 ξεκίνησαν το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο, συγκεντρώνοντας 122 οµάδες και περίπου 800 σκακιστές και σκακίστριες από όλη την ήπειρο. Η επταήµερη διοργάνωση περιλαµβάνει πολλούς από τους ισχυρότερους συλλόγους της Ευρώπης και µια σειρά από σκακιστές και σκακίστριες παγκόσµιας κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων των Arjun Erigaisi, Anish Giri, Gukesh Dommaraju, Aleksandra Goryachkina και Zhu Jiner. Και τα δύο τουρνουά θα διεξάγονται από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Rodos Palace.

Στην κατηγορία όπεν οι ισχυρότερες οµάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο είναι η Bayegan Pendik Chess Sports από την Τουρκία, η Alkaloid από τη Βόρεια Μακεδονία, οι κάτοχοι του τίτλου τ Novy Bor από την Τσεχία, η SuperChess από τη Ρουµανία και η Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai από την Ουγγαρία. Μεταξύ των κορυφαίων ονοµάτων που συµµετέχουν είναι οι Arjun Erigaisi, Anish Giri, Vincent Keymer, Wei Yi και ο παγκόσµιος πρωταθλητής Gukesh Dommaraju, οι οποίοι ανήκουν όλοι στην πρώτη δεκάδα του κόσµου.

Στο γυναικείο πρωτάθληµα, η Cercle d’Echecs de Monte-Carlo ξεκινάει για άλλη µια φορά ως φαβορί, ακολουθούµενη από την Turkish Airlines Sports Club, την πρωταθλήτρια Tajfun SK Ljubljana, την SuperChess και την Sirmium Sremska Mitrovica. Η σύνθεση περιλαµβάνει κορυφαίες παίκτριες όπως οι Zhu Jiner, Aleksandra Goryachkina, Anna Muzychuk, Alexandra Kosteniuk και Divya Deshmukh, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο παιχνιδιού σε όλη τη διοργάνωση.

Οι κάτοχοι του τίτλου – Νόβι Μπορ στο ανοιχτό πρωτάθληµα και Ταϊφούν ΣΚ Λιουµπλιάνα στις γυναίκες – αντιµετωπίζουν σκληρό ανταγωνισµό από νέες διεκδικήτριες.

Μαθήµατα σκακιού στον Κύδωνα

Ο Α.Ο.Κύδων λειτουργεί τµήµατα εκµάθησης σκακιού για όσους ενδιαφέρονται να

γνωρίσουν τον µαγικό του κόσµο!

Στα τµήµατα εκµάθησης λειτουργούν τµήµατα αρχαρίων, προχωρηµένων και ενηλίκων.

Στο Εθνικό Στάδιο διδάσκει ο επικεφαλής προπονητής του Κύδωνα κ. Γιώργος Μυλωνάκης.

Για εγγραφές και κάθε είδους πληροφορία στο τηλέφωνο 6972442935.

Μαθήµατα στο Ακρωτήρι

Τµήµατα εκµάθησης σκακιού στο Ακρωτήρι, στο Ενοριακό Κέντρο Κουνουπιδιανών. Οι εγγραφές γίνονται καθηµερινά 6-8µ.µ. στο τηλέφωνο 6971735357

Μαθήµατα στις Μουρνιές

Τµήµατα εκµάθησης σκακιού λειτουργούν σε αίθουσα του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στις Μουρνιές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972442935