Παρασκακιστικά

Ιστορικά ρεκόρ για το ελληνικό σκάκι τον τελευταίο μήνα!

Συγχαρητήριο μήνυμα του Προέδρου της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας για τη νέα μεγάλη επιτυχία της Σταυρούλας Τσολακίδου.

Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στη Σταυρούλα Τσολακίδου για τη νέα σπουδαία επιτυχία της, καθώς κατέλαβε την 21η θέση στην παγκόσμια κατάταξη σύμφωνα με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης (ΕΛΟ) της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει ποτέ ελληνίδα σκακίστρια στην κατάταξη των γυναικών στην ιστορία.

Με το επίτευγμα αυτό, η Σταυρούλα όχι μόνο σπάει το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύεται σε πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές, αποδεικνύοντας ότι αξιοποιώντας το ταλέντο με αφοσίωση και σκληρή δουλειά, η Ελλάδα μπορεί να διακριθεί στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου σκακιού.

Παράλληλα, ξεχωριστή αναφορά αξίζει και στον Νικόλα Θεοδώρου, ο οποίος συνεχίζει την ανοδική του πορεία, καταλαμβάνοντας την 67η θέση στην παγκόσμια κατάταξη με ΕΛΟ 2652, τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση που έχει επιτευχθεί ποτέ από έλληνα σκακιστή — μετά τον Βασίλη Κοτρωνιά, ο οποίος είχε φτάσει έως την 44η θέση το 1996.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες εβδομάδες ο Νικόλας πέτυχε μια επιβλητική νίκη επί του εν ενεργεία Ινδού παγκόσμιου πρωταθλητή Gukesh Dommaraju στο FIDE Grand Swiss 2024 στο Ουζμπεκιστάν — γεγονός μοναδικό στην ιστορία του ελληνικού σκακιού, καθώς πρώτη φορά Έλληνας σκακιστής επικρατεί επί εν ενεργεία παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Στάθης Ευσταθόπουλος δήλωσε:

«Η Σταυρούλα Τσολακίδου συνεχίζει να γράφει ιστορία για το ελληνικό σκάκι. Η νέα της επιτυχία αποτελεί δικαίωση μιας μακράς και επίμονης προσπάθειας, αλλά και ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο της όπως μπορεί με τα μέσα που διαθέτει και θα συνεχίσει να προσπαθεί να βελτιώνει τις συνθήκες ώστε οι αθλητές μας να φτάνουν ολοένα και ψηλότερα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα τελευταία 20 χρόνια οι επιτυχίες του ελληνικού σκακιού είναι πολλές και επαναλαμβανόμενες».

Παγκόσμια νεανικά 14-18 ετών 2025

Συνεχίζονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα Παγκόσμια Ατομικά Πρωταθλήματα 14 έως 18 ετών 2025 στο Δυρράχιο της Αλβανίας. Οι αγώνες διεξάγονται με ελβετικό σύστημα 11 γύρων σε 3 κατηγορίες: έως 14, 16 και 18 σε χωριστούς ομίλους όπεν και κοριτσιών και θα ολοκληρωθούν στις 15/10/2025. Συνολικά συμμετέχουν 717 σκακιστές και σκακίστριες από 83 χώρες.

Μετά την ολοκλήρωση του 7ου γύρου η κατάταξη των ελλήνων σκακιστών και σκακιστριών έχουν ως ακολούθως:

Όπεν -18: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου (2239) κάνει εξαιρετική εμφάνιση και είναι στην 25η θέση με 4,5β. και απόδοση 2509!

Κορίτσια -18: Η Δήμητρα Αλεξανδρή (2012) είναι 17η με 4,5β. και απόδοση 2121.

Όπεν -16: Ο Αντώνης Γκαβαρδίνας (2283) είναι 20ος με 5β. και απόδοση 2257. Ο Λευτέρης Μπουτίκος (2154) είναι 41ος με 4β. και απόδοση 2246. Ο Στέφανος Καζαντζόγλου (2222) είναι 6802 με 3,5β. και απόδοση 2118. Ο Γιώργος Μανταζής (2107) είναι 85ος με 3β. και απόδοση 2125.Ο Νίκος Σερέτης (2046) είναι 101ος με 3β. και απόδοση 2009.

Κορίτσια -16: Η Χανιώτισσα Χρυσή Χασουράκη (2012) είναι 52η με 3,5β. και απόδοση 186. Η Βασιλική Αλεξανδρή (1939) είναι 72η με 3β. και απόδοση 1767.

Όπεν -14: Ο Διονύσης Μερκουρόπουλος (2136) είναι 49ος με 4β. και απόδοση 2175)

Κορίτσια -14; Η Ευαγγελία Σίσκου (1990) είναι 43η με 4β. και απόδοση 1794. Η Χανιώτισσα Έλενα Ψαριανού (1766) είναι 63η με 3β. και απόδοση 1841. Η Βασιλική Ταλαβέρου (1608) είναι 84η με 2,5β. και απόδοση 1710.

Ευρωπαϊκό Ομαδικό Πρωτάθλημα 2025

Στο Μπατούμι της Γεωργίας διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Ομαδικό Πρωτάθλημα 2025. Οι αγώνες διεξάγονται με ομαδικό ελβετικό σύστημα 9 γύρων σε 2 ομίλους (όπεν και γυναικών), άρχισαν την Κυριακή 5/10 και θα ολοκληρωθούν αύριο Τρίτη 14/10. Στον όπεν όμιλο, όπου μετέχουν κυρίως άνδρες, έχουν δηλώσει συμμετέχουν 40 εθνικές ομάδες και στον όμιλο γυναικών 36. Οι ομάδες έχουν 4μελή σύνθεση με έναν αναπληρωματικό-αναπληρωματική αντίστοιχα.

Η Ενική ανδρών μετά την ολοκλήρωση των 6 πρώτων γύρων έχει σημειώσει νίκες επί των Μολδαβία με 3-1, Ισραήλ με 2.5-1.5, Σλοβενία με 2.5-1.5, δύο ισοπαλίες 2-2 με Αζερμπαϊτζάν και Ουγγαρία και μία ήττα από Σερβία με 1,5-2,5. Στην πρώτη σκακιέρα της Εθνικής μας ο Νικόλας Θεοδώρου (2652) κάνει μία μεγάλη εμφάνιση αήττητος και έχει σημειώσει 2 νίκες και 4 ισοπαλίες και έχει προσφέρει 4 βαθμούς με απόδοση 2786! Ο νεαρός σκακιστής από το Ρέθυμνο συνεχίζει την πορεία του προς την πρώτη εικοσάδα των κορυφαίων του κόσμου και όπως φαίνεται δεν αργεί η μέρα που θα φτάσει εκεί. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου (2623) έχει δύο ισοπαλίες και μία ήττα και έχει συνεισφέρει 1 βαθμό με απόδοση 2439. Ο Δημήτρης Μαστροβασίλης (2522) έχει σημειώσει δύο νίκες και 3 ισοπαλίες προσφέροντας 3,5β. στην ομάδα με απόδοση 2679. Ο Σταμάτης Κούρκουλος – Αρδίτης έχει σημειώσει μία νίκη, 3 ισοπαλίες και μία ήττα προσφέροντας 2,5β. με απόδοση 2601 και ο Αντώνης Παυλίδης (2579) έχει σημειώσει μία νίκη, 3 ισοπαλίες και μία ήττα συνεισφέροντας 2,5β. και απόδοση 2565. Στη γενική βαθμολογία προηγείται η Ουκρανία με 11β. και ακολουθούν 2. Ολλανδία 10β. 3. Αζερμπαϊτζάν 9β. 4-10. Ρουμανία, Αγγλία, Ελλάδα, Τουρκία, Σερβία, Γαλλία και Ουγγαρία 8β. κ.α.

Η Εθνική γυναικών στους 6 πρώτους γύρους έχει κερδίσει την Αυστρία 2.5 – 1.5, την Σλοβενία 3-1 και έχει έρθει ισόπαλη 2-2 με Ισλανδία, Αζερμπαϊτζάν και Ισπανία, ενώ έχει χάσει με 1.5-.25 από την Ουκρανία. Στην πρώτη σκακιέρα η Σταυρούλα Τσολακίδου είναι εξαιρετική. Έχει 3 νίκες και 3 ισοπαλίες προσφέροντας στην ομάδα 4,5β. με απόδοση 2530! Η Αναστασία Αβραμίδου (2316) πολύ σταθερή, έχει σημειώσει μία νίκη, 3 ισοπαλίες και μία ήττα, προσφέροντας 2,5β. με απόδοση 2289. Η Κατερίνα Παυλίδου (2217) καλή, με δύο νίκες μία ισοπαλία και 2 ήττες έχει προσφέρει 2,5β. με απόδοση 2195. Η Χανιώτισσα Τόνια Χριστοδουλάκη (2171) έχει μία ισοπαλία και δύο ήττες με απόδοση 1916. Η Γεωργία Γράψα κάνει καλή εμφάνιση σημειώνοντας δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα, προσφέροντας 3β. με απόδοση 2188.Η βαθμολογία στην κατηγορία γυναικών μετά την ολοκλήρωση του 6ου γύρου είχε ως ακολούθως: 1. Πολωνία 12β. 2-4. Γερμανία, Ουκρανία, Ρουμανία 9β. 5-8. Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Γαλλία, Ουγγαρία 8β. 9-15. Αρμενία, Ελλάδα, Αγγλία, Ελβετία, Τουρκία, Ισπανία, Γεωργία2 7β. κ.α.

