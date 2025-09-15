Παρασκακιστικά

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ: Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΙΚΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ GUKESH DOMMARAJU!

Ο 25χρονος γκραν μετρ Νικόλας Θεοδώρου από το Ρέθυμνο, επικράτησε στο Ουζμπεκιστάν του εν ενεργεία Παγκόσμιου Πρωταθλητή, Gukesh Dommaraju από την Ινδία, σε ένα από τα κορυφαία τουρνουά της χρονιάς, το FIDE Grand Swiss.

Από το 1886, όταν καθιερώθηκε ο τίτλος του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκάκι, είναι η πρώτη φορά που Έλληνας σκακιστής κερδίζει τον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή !

Ο Νικόλας Θεοδώρου, που κατέκτησε τον τίτλο του Γκραν μετρ το 2021 και αποτελεί την πρώτη σκακιέρα της Εθνικής μας Ομάδας, έχει ήδη καταγράψει σπουδαίες νίκες απέναντι σε κορυφαίους διεθνείς παίκτες όπως οι Caruana, Aronian, Erigaisi και Radjabov.

Η σημερινή του επικράτηση επιβεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη σταθερά ανοδική πορεία τόσο του ίδιου όσο και του ελληνικού σκακιού γενικότερα.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας Καθηγητής κ. Στάθης Ευσταθόπουλος δήλωσε:

«Η νίκη του Νικόλα Θεοδώρου αποτελεί ορόσημο για το ελληνικό σκάκι και πηγή έμπνευσης για όλους τους νέους που αγαπούν το κορυφαίο πνευματικό άθλημα.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Νικόλα, ο οποίος με το ταλέντο του, με τη σκληρή δουλειά του, τις επιτυχίες αλλά και το ήθος του, τιμά τη χώρα μας διεθνώς.»

Η ΕΣΟ συγχαίρει θερμά τον Νικόλα Θεοδώρου και προσβλέπει στις επόμενες μεγάλες επιτυχίες του, που προβάλλουν διεθνώς το ελληνικό σκάκι και ενθαρρύνουν όλο και περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με αυτό.

FIDE Grand Swiss tournaments Όπεν και Γυναικών

Οι Κρέϊμερ, Γκίρι, Φιρούτζα και Μπλουμπάουμ στην κορυφή του τουρνουά στον 9ο γύρο

Στο Ουζμπεκιστάν ολοκληρώνονται σήμερα τα Grand Swiss Tournaments στις κατηγορίες Όπεν και Γυναικών. Οι δύο πρώτες θέσεις σε κάθε τουρνουά δίνουν πρόκριση στους σκακιστές και σκακίστριες για το τουρνουά υποψηφίων για τον Παγκόσμιο τίτλο στις κατηγορίες Όπεν και Γυναικών. Τα τουρνουά έχουν σημαντικό ελληνικό ενδιαφέρον γιατί σε αυτά παίρνουν μέρος τόσο ο κορυφαίος Έλληνας σκακιστής, ο Νικόλας Θεοδώρου, όσο και η κορυφαία ελληνίδα σκακίστρια Σταυρούλα Τσολακίδου. Μετά την ολοκλήρωση του 9ου γύρου η κατάσταση είχε διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Στην κατηγορία Όπεν: Η ισοπαλία του Μπλουμπάουμ με τον Αμπτουσατόβοβ επέτρεψε σε τρεις σκακιστές που τον καταδίωκαν να ισοβαθμήσουν στην κορυφή της βαθμολογίας με 6.5/9 μετά την ολοκλήρωση του 9ου γύρου του πανίσχυρου τουρνουά της FIDE που διεξάγεται στο Ουζμπεκιστάν.

Ο Αλιρέζα Φιρούτζα κέρδισε τον Νιχάλ Σαρίν (ο οποίος ισοβαθμούσε στην πρώτη θέση με τον Μπλουμπάουμ) σε μία δραματική αναμέτρηση 82 κινήσεων, ο Βίνσεντ Κρέϊμερ σημείωσε δεύτερη συνεχόμενη νίκη επί του Παρχάμ Μαγκσουντλού, ενώ ο Άνις Γκίρι κέρδισε τον συμπατριώτη του Τζόρντεν Μακ Φόρεστ.

Πίσω από τους 4 πρωτοπόρους, με μισό βαθμό διαφορά βρίσκεται μία δυνατή ομάδα 7 σκακιστών που τους κυνηγούν και εξακολουθούν να διεκδικούν μία από τις δύο πρώτες θέσεις του τουρνουά που εξασφαλίζουν την συμμετοχή στο τουρνουά των υποψηφίων για τον παγκόσμιο τίτλο. Ανάμεσα τους είναι οι Χανς Νίμμαν και Αμπχιμανιού Μίσρα οι οποίοι ήρθαν ισόπαλοι μεταξύ τους μετά από μαραθώνια μάχη. Ο Νίμμαν πίεσε δυνατά πολύ στο φινάλε τον 16χρονο αντίπαλό του, αλλά δεν κατάφερε να τον κερδίσει. ‘Έτσι ο νεαρός Μίσρα είναι αήττητος στα τελευταία 65 παιχνίδια που έχει δώσει με κλασσικό χρόνο σκέψης. Στην ομάδα των διωκτών των πρωτοπόρων είναι και ο Αρζούν Εριγκάϊσι ο οποίος έβαλε τέλος στο αήττητο του Σαμ Σεβιάν , όπως και οι Μαξίμ Βασιέ-Λαγκρά που σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του νικώντας τον Γιαγκίζ Εργκομούζ και ο Γιου Γιανγκγί που νίκησε τον Μακ’ Άντρια Μαουρίτζι.

Ο Νικόλας Θεοδώρου πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση. Αν και είναι το Νο53 στην λίστα αξιολόγησης μετά τον 9ο γύρο βρίσκεται στην 16η θέση με 5.5β. Ο Θεοδώρου είναι αήττητος με δύο νίκες και 7 ισοπαλίες. Ιδιαίτερα η νίκη του επί του Παγκόσμιου πρωταθλητή Γκουκές Νταμαρατζού έκανε εντύπωση σε όλο τον κόσμο. Κέρδισε τους Γκουκές (Ινδία 2767) και Ορτίκ Νιγκμάτοβ (Ουζμπεκιστάν 2488) και ΄ήρθε ισόπαλος με τους Τζ. Βακχίντοβ (Ουζμπεκιστάν 2521), Ιχόρ Σαμουνένκοβ (Ουζμπειστάν 2550), Σ. Ναραγιάν 2591), Ίαν Νεπομνιάτσκι (Ρωσία 2742), Βίνσεντ Κρέϊμερ (Γερμανία 2751), Γιου Γιανκγί (Κίνα 2714)Ρίτσαρντ Ράππορτ (Ουγγαρία 2711). Στον 10ο γύρο αντιμετώπιζε τον Αγουόντερ Λιάνγκ (ΗΠΑ 2698).

Η βαθμολογία στο όπεν τουρνουά μετά την ολοκλήρωση του 9ου γύρου είχε ως ακολούθως: 1-4.Ματίας Μπλουμπάουμ (Γερμανία 2671) , Αλιρέζα Φιρούτζα (Γαλλία 2754), Βίνσεντ Κρέϊμερ (Γερμανία 2751), Άνις Γκίρι (Ολλανδία 2746) 6,5β. 5-11. Αμπχιμανιού Μίσρα (ΗΠΑ 2611), Αρτζούν Εριγκάϊσι (Ινδία 2771), Νόντιμπεργκ Αμβντουσατόροβ (Ουζμπεκιστάν (2748), Σαρίν Νιχάλ (Ινδία 2693), Χανς Νίμμαν (ΗΠΑ 2733), Μαξιμ Βασιέ Λαγκρά (Γαλλία 2738), Γιου Γιανγκγί (Κίνα 2714) 6β. …16. Νικόλας Θεοδώρου (2646) 5,5β.

Στην κατηγορία Γυναικών: Στο αντίστοιχο γυναικείο τουρνουά η Κατερίνα Λάχνο κατάφερε να διασώσει την ισοπαλία εναντίον της Ασαουμπάγιεβα και διατήρησε την πρωτοπορία της. Οι Βαϊσάλι Ραμεσαμπού και Σονγκ Γιουξίν ήρθαν ισόπαλες και παραμένουν μισό βαθμό πίσω από την Λάχνο. Η Ταν Ζονγκί σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της επικρατώντας της Καρίσα Γιπ. Η Ιρίνα Κράους επικράτησε της πρώην παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αντουανέτα Στεφάνοβα, ενώ η Μαρίνα Μούζιτσιουκ κέρδισε την Άννα Ουσένινα. Στον 10ο γύρο η Λάχνο αντιμετώπιζε με τα μαύρα την Ταν Ζονγκί, η Σονγκ με τα λευκά την Ασαουμπάγιεβακαι η Βαϊσάλι με τα λευκά την Μαρία Μούζιτσιουκ. Η Σταυρούλα Τσολακίδου με την ολοκλήρωση του 9ου γύρου με 5β. βρίσκεται στην 17η θέση της γενικής βαθμολογίας με 2 νίκες, μία ήττα και 6 ισοπαλίες. Κέρδισε τις Ελίνε Ρόεμπερτς (Ολλανδία 2377), Μαντινασομπού Καλίνοβα (Ουζμπεκιστάν 2148) έχασε από την Ταν Ζονγκί (Κίνα 2531) και ήρθε ισόπαλη με τις Γκοβχάρ Μπεϊντουλάγιεβα (Αζερμπαϊτζάν 2368), Αλεξάνδρα Μαλτσέβσκαγια (Πολωνία 2379), Όλγα Μπαντελκα (Αυστρία 2375), Κανίμ Μπαλατζάγιεβα (Αζερμπαϊτζάν 2331), Όλγα Γκίρια (Ρωσία 2386) και Χαρίκα Ντροναβάλι (Ινδία 2467). Στον 10 γύρο αντιμετώπιζε την Μάι Νάρβα (Εσθονία 2386). Η γενική βαθμολογία στην κορυφή μετά τον 9ο γύρο είχε ως ακολούθως: 1. Κατερίνα Λάχνο (Ρωσία 2505) 7β. 2-5.Ραμεσαμπού Βαϊσάλι (Ινδία 2452), μπιμπισάρα Ασσαουμπάγιεβα (Καζακστάν 2505), Ταν Ζονγκί (Κίνα 2531), Σονγκ Γιουξίν (Κίνα 2409) 6,5β. 6-7. Ιρίνα Κρας (ΗΠΑ 2366), Μαρία Μούζιτσιουκ (Ουκρανία 2484) ….17.Σταυρούλα Τσολακίδου (2445) 5β.

Μαθήματα σκακιού στον Κύδωνα

Ο Α.Ο.Κύδων λειτουργεί τμήματα εκμάθησης σκακιού για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον μαγικό του κόσμο! Στα τμήματα εκμάθησης λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων και ενηλίκων. Στο Εθνικό Στάδιο διδάσκει ο επικεφαλής προπονητής του Κύδωνα κ. Γιώργος Μυλωνάκης.

Για εγγραφές και κάθε είδους πληροφορία στο τηλέφωνο 6972442935.

Μαθήματα στο Ακρωτήρι

Τμήματα εκμάθησης σκακιού στο Ακρωτήρι, στο Ενοριακό Κέντρο Κουνουπιδιανών. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά 6-8μ.μ. στο τηλέφωνο 6971735357

Μαθήματα στις Μουρνιές

Τμήματα εκμάθησης σκακιού θα λειτουργήσουν σε αίθουσα του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στις Μουρνιές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972442935