Παρασκακιστικά

Σκακιστικές συµβουλές

«Αν πρέπει να απλοποιήσετε την θέση, µην κυνηγάτε τα κοµµάτια του αντιπάλου σας σε όλη την σκακιέρα. Τοποθετήστε τα στην καλύτερη δυνατή θέση και ο αντίπαλός σας θα τα ανταλλάξει για µην γίνει χειρότερος.»

«Να χάνετε µε αξιοπρέπεια. Αν έχετε υλικό λιγότερο και δεν υπάρχει ελπίδα, πρέπει να εγκαταλείπετε. Έτσι δείχνετε ότι σέβεστε τον αντίπαλό σας και το σκάκι.»

«Αν θέλετε να µάθετε ένα άνοιγµα, βρείτε πως το παίζει ένας κορυφαίος γκραν µετρ µέσα από τις παρτίδες του και µελετήστε το παιχνίδι του. είναι πολύ πιο χρήσιµο από το να αποστηθίζετε βαριάντες.»

Σκακιστικές… εξυπνάδες

1.Καταµετρώντας τα πάθη του ο Μίσα Ταλ, κάποτε δήλωσε: «Πίνω, καπνίζω, τζογάρω, αλλά σκάκι δι’ αλληλογραφίας, ευτυχώς, δεν έχω δοκιµάσει ακόµα!»

2.Το …διέπραξε –ποιος άλλος;- ο Γούντυ Άλεν: «∆εν µε δέχτηκαν στην οµάδα σκακιού του σχολείου, εξαιτίας του ύψους µου!»

3.«Ένα κοµπιούτερ µε κέρδισε στο σκάκι, αλλά δεν άντεξε στο συναγωνισµό στο κικµπόξιν που ακολούθησε» (Ίµο Φίλιπς).

4.Ο Μπλάκµπερν δεν χάριζε κάστανα: «Κάποτε ο αντίπαλός µου άφησε ένα ποτήρι ουίσκι “en prise” κι εγώ το άρπαξα “en passant”!»

5.«Μια παρτίδα έχει τρία στάδια: το άνοιγµα, όπου ελπίζεις ότι έχεις πλεονέκτηµα, το µέσον, όπου νοµίζεις ότι έχεις το πλεονέκτηµα, και το φινάλε… όπου ξέρεις ότι είσαι χαµένος!» (Σαβιέλι Ταρτακόβερ)

6.Στην διάρκεια ενός τουρνουά στο Άµστερνταµ το 1996, ένας φίλος του, έστειλε στον πρόσφατα παντρεµένο Ανάντ µια κάρτα: «Άναντ, συγχαρητήρια για τον γάµο σου. Ήσουν ένας µεγάλος παίκτης! Τώρα ετοιµάσου να χάσεις 100 µονάδες έλο…»

7.Παραπονέθηκε κάποτε η Ζούζα Πόλγκαρ: «Όταν οι άντρες χάνουν από µένα έχουν ή πονοκέφαλο, ή γρίπη, ή κάτι πιο σοβαρό… Ποτέ δεν µου έτυχε να κερδίσω έναν εντελώς υγιή άντρα!»

8.Όταν ρώτησαν την Τζούντιτ µε ποιόν από τους πεθαµένους πρωταθλητές θα ήθελε να παίξει σκάκι, απάντησε αφοπλιστικά: «Προτιµώ να παίζω µόνο µε ζωντανούς ανθρώπους!»

9. Σε ποιες περιπτώσεις αισθάνεσαι τον κίνδυνο σε µια παρτίδα σου:

α) Όταν το µόνο τετράγωνο που ελέγχεις είναι αυτό που στέκεται ο βασιλιάς σου

β) Όταν µετά την πρώτη σου κίνηση ο αντίπαλος ανακοινώνει µατ σε 12

γ) Όταν την ώρα που σκέφτεσαι πως θα ολοκληρώσεις την ανάπτυξή σου ο αντίπαλος παίζει ήδη το φινάλε.

δ) Όταν παρατηρείς µια αλλαγή στην πιονοδοµή: ο αντίπαλος έχει 8 κι εσύ κανένα.

ε) Όταν στην πρόταση ισοπαλίας σου όλοι οι συµµετέχοντες στο τουρνουά, µαζί κι ο διαιτητής, ξεσπούν σε τρανταχτά γέλια.

στ) Όταν ο αντίπαλος σηκώνεται κάθε τρεις και λίγο για να δανειστεί βασίλισσες από διπλανές σκακιέρες.

ζ) Όταν µπαίνεις σε µια µικρή πίεση χρόνου, µε 5’ να αποµένουν για τις υπόλοιπες 39 κινήσεις.

η) Όταν δεν σου επιτρέπει ο διαιτητής να κάνεις ροκέ και για τους 3 δυνατούς λόγους.

θ) Όταν στην σκακιέρα υπάρχουν 4 ίπποι, αλλά κανένας του δικού

χρώµατος.

ι) Όταν παρατηρείς ότι τα αρχικά του ονόµατος του αντιπάλου σου είναι

G.M.

10. «Πάρε ένα σετ κοµµατιών. Αφαίρεσε το καπάκι. Σήκωσε το κουτί µισό µέτρο πάνω από την σκακιέρα. Ταρακούνησε το καλά για να ανακατευτούν. Γύρισε το ανάποδα ώστε να πέσουν τα κοµµάτια κάτω. Αυτό είναι το στιλ του Στάινιτς!» -Τζ. Μέισον

11. «Ένας σκακιστής ποτέ δεν παθαίνει καρδιακή προσβολή όταν έχει καλή θέση»- Μπ. Λάρσεν

12. «Στ’ αλήθεια δεν γνωρίζουµε πώς εφευρέθηκε το σκάκι, αν και υπάρχουν υποψίες. Μόλις όµως ανακαλύψουµε τον ένοχο θα σας ενηµερώσουµε»- Μπ. Παντολφίνι

13. «Το στιλ παιχνιδιού µου είναι κάπου ανάµεσα σε αυτό του Ταλ και του Πετροσιάν»- Σ. Ρεσέβσκι

14. «Μέχρι αυτό το σηµείο ο παίκτης ακολούθησε γνωστά θεωρητικά µονοπάτια. Αλλά ακριβώς εδώ έκανε ένα µοιραίο λάθος: άρχισε να χρησιµοποιεί το µυαλό του»- Ζ. Τάρας

15. «Μπορείτε να φανταστείτε τι ανακούφιση είναι για µια µητέρα τα παιδιά της να κάθονται σε µια γωνία ήσυχα, για πολλές ώρες και δίχως να την ενοχλούν;» -Κλάρα Πόλγκαρ

Σκακιστικά ανέκδοτα

1.Σε ένα πάρκο οι άνθρωποι σταµατούν για να προσέξουν από κοντά ένα παράδοξο θέαµα: ένας άνθρωπος σε ένα παγκάκι παίζει σκάκι µε έναν σκύλο! Κάποια στιγµή, πετάγεται κάποιος από το συγκεντρωµένο πλήθος και λέει:

«Απίστευτο! ∆εν έχω ξαναδεί τόσο έξυπνο σκύλο!», για να πάρει την απάντηση από το αφεντικό του ζώου,

«Πού τον είδες τον έξυπνο; 4-1 τον κερδίζω µέχρι στιγµής!»

2.«Χτες είχαµε καλεσµένο για δείπνο έναν σκακιστή. ∆υστυχώς το τραπεζοµάντηλο ήταν ασπρόµαυρο καρό…»

«Και λοιπόν;»

«Του πήρε µιάµιση ώρα µέχρι να σπρώξει την αλατιέρα προς το µέρος µου…»

3.«Ποιος είναι εκείνος ο τύπος που τρέχει κρατώντας µια σκακιέρα µε στηµένα τα κοµµάτια;»

«Αααα, είναι ο ταχυδρόµος του χωριού»

«Και του αρέσει τόσο πολύ το σκάκι;»

«Αντίθετα, το σιχαίνεται, ιδίως το σκάκι δι’ αλληλογραφίας!»

4.∆υο φίλοι σκακιστές συναντιούνται στον δρόµο, κι ο πρώτος αρχίζει να διηγείται τον πόνο του.

«Άστα να πάνε. Αύριο παίζω τον τελευταίο γύρο στο τουρνουά και µε νίκη βγαίνω πρώτος. Όµως η γυναίκα µου µε απείλησε ότι αν πάω πάλι για σκάκι θα πάρει τα παιδιά και θα φύγει από το σπίτι…»

«Πω-πω! Και τι σκέφτεσαι να κάνεις;»

«Και το ρωτάς; 1.ε4, όπως πάντα!»

5.Ένας σκακιστής µπαίνει σε ένα βιβλιοπωλείο και µετά από ώρα ξεδιαλέγει ένα σκακιστικό βιβλίο που έψαχνε καιρό. Το πηγαίνει στην υπάλληλο στο ταµείο και ρωτάει την τιµή.

«Αυτό έχει 150 δολάρια», απαντάει η υπάλληλος.

Ο σκακιστής ακουµπάει το βιβλίο στον πάγκο απαλά-απαλά, λέει «Ζαντούµπ!» σαν γνήσιος σκακιστής και αποµακρύνεται σαν γνήσιος δροµέας.

6. ∆ύο φανατικοί σκακιστές σε επίπεδο µαιτρ ήταν αχώριστοι, µέχρι που ο ένας από τους δύο πέθανε αιφνίδια. Ο άλλος, όσο να ’ναι στενοχωρήθηκε µιας κι έχασε τον αγαπηµένο του συµπαίκτη. Το ίδιο βράδυ όµως πετάχτηκε από τον ύπνο του, καθώς άκουσε έκπληκτος την φωνή του πεθαµένου φίλου του να του απευθύνεται!

«Γιώργο εσύ; ∆εν το πιστεύω! Πώς είναι εκεί στον Άλλο Κόσµο;» ρώτησε µε αγωνία.

«Τι θες να ακούσεις πρώτα, τα καλά ή τα κακά νέα;» απάντησε η φωνή του φαντάσµατος.

«Πες µου πρώτα τα καλά»

«Ααα, τι να σου λέω, πραγµατικός Παράδεισος είναι εδώ πάνω! Όλη µέρα έχει τουρνουά και κανονικά και µπλιτς, παίζουµε φιλικές παρτίδες µε τον Μόρφυ, τον Στάινιτς, τον Μποτβίνικ, τον Αλιέχην, τον Ταλ, τον Φίσερ, αναλύει σπουδές του ο Κασπαριάν, άσε, θαύµα σου λέω!»

«Φανταστικό! Καταπληκτικό! Και τι κακά νέα µπορεί να υπάρχουν µετά από όλα αυτά;» αναρωτήθηκε ο…ζωντανός.

«Εεεε, χµµµ, να, το Σάββατο που µας έρχεται έχεις κληρωθεί να παίξεις µε τον Καπαµπλάνκα. Με τα µαύρα …