Παράπονα για τη ∆ΥΠΑ

Το παράπονό της για την αντιµετώπιση που είχε στη ∆ΥΠΑ Χανίων (πρώην ΟΑΕ∆), διατυπώνει η ιδιωτική υπάλληλος, συγγραφέας, µέλος του ∆.Σ. της Ένωσης Πνευµατικών ∆ηµιουργών Χανίων Μαίρη Κουτρούλη – Σκαµνάκη.

Εξιστορώντας την περιπέτειά της, αναφέρει: «Έκλεισα ραντεβού να χρησιµοποιήσω τον κοινόχρηστο υπολογιστή, για να κάνω αίτηµα για κάρτα ανεργίας. Προσπάθησα, ξαναπροσπάθησα, αλλά δεν κατάφερα να κάνω το αίτηµα ως το τέλος.

Κάπου δεν ήξερα να προχωρήσω. Ζήτησα βοήθεια, αλλά η απάντηση που πήρα ήταν ότι δεν βοηθούν. ∆εν επιτρέπεται.

Μίλησα µε τον προϊστάµενο, µήπως και δώσει το ελεύθερο σε υπάλληλο να µου δείξει να προχωρήσω, αλλά µάταια. Μου είπε να πάω να βρω άτοµο από την οικογένεια µου, τους φίλους ή από γείτονες».

Η ίδια σχολιάζει πως «ένα οίκηµα µε αρκετούς υπαλλήλους κάλλιστα θα µπορούσε να έχει ένα άτοµο να εξυπηρετεί όσους δεν τα καταφέρνουν µε τους υπολογιστές».

Παράλληλα σηµειώνει πως είχε την αίσθηση ότι βρισκόταν σε «µία υπηρεσία αδιάφορη, απρόσωπη και µακριά από τον κόσµο» και διερωτάται αν αυτό είναι µια κεντρική γραµµή της Υπηρεσίας.

Αγανακτισµένη, τονίζει πως δεν µπορεί ο πολίτες να νοιώθεις πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον για άνεργα ανθρωπάκια».