Παράπονα – ερωτήµατα για το Κοντοµαρί

Κύριε διευθυντά,

ευχαριστώ που µου δίνετε τη δυνατότητα να παρέµβω και να ρωτήσω µέσα από την εφηµερίδα σας τους τοπικούς άρχοντες αλλά και τους τεχνικούς στις τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου Πλατανιά, ποιος κυβερνά την τοπική κοινότητα του Κοντοµαρίου, µε ποια κριτήρια αξιολογούν τα προβλήµατα και βάζουν προτεραιότητες, γιατί χωρίζουν τους οικισµούς σε κατηγορίες αλλά και τους κατοίκους.

Γιατί σε έναν οικισµό έπεσαν τσιµέντα πάνω σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο, γιατί έπεσαν τσιµέντα σε δρόµο δουλειάς, γιατί έπεσαν ασφαλτικά πάνω σε παλιά ασφαλτικά που δεν είχαν σηµαντικές φθορές, γιατί στον κεντρικό δηµοτικό δρόµο Ξεροκάµπι -Κοιλάδα έγιναν τα τεχνικά και τα ασφαλτικά στο µισό τµήµα στα όρια του Ξεροκαµπίου και δεν ολοκληρώθηκαν µέχρι την Κοιλάδα, που είναι και το πιο προβληµατικό κοµµάτι στο τµήµα του δρόµου.

Έχει πέσει και κινδυνεύει ο οικισµός, να µην έχουν πρόσβαση µεγάλα οχήµατα.

Επίσης ένα άλλο πολύ σηµαντικό πρόβληµα που ήταν στις προτεραιότητες της Κοινότητας το 2017 είναι στον κεντρικό δηµοτικό δρόµο Κοντοµαρί- Κυπάρισσο, στο ύψος του οικισµού της Κοιλάδας, όπου και εκεί ένα τµήµα του δρόµου έχει πέσει.

Υπ’ όψιν ότι έχει καθηµερινά δροµολόγιο το λεωφορείο του ΚΤΕΛ.

Άµεσα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήµατα, και για του λόγου το αληθές αυτά που έγιναν είναι εκεί και αυτά που δεν έγιναν παραµένουν εκεί και αυτά.