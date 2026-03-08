Παραμένουν υψηλά τα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη – Δράση της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά

Παραμένουν υψηλά τα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Αυτό μεταξύ άλλων ειπώθηκε στη δράση που προχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής στον Κήπο το “Γραφείο αντιμετώπισης ενδοικογενειακης βίας” της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων. Αστυνομικοί μοίρασαν λουλούδια στις θαμώνες του κήπου για την ημέρα της γυναίκας, ενώ παράλληλα υπήρξε ενημέρωση για τη λειτουργία του γραφείου ενδοοικογενειακής βίας μοιράζοντας σχετικό έντυπο και ψηφιακό υλικό.

«Γιορτάζουμε τις γυναίκες όλου του κόσμου, τη γυναίκα μάνα, γιαγιά, την αδελφή, την κόρη, τη σύντροφο, με τους καθημερινούς αγώνες που δίνουν στην οικογένεια, την εργασία, το σπίτι, με τις γυναίκες που περνάνε δύσκολα για λόγους υγείας. Για τις γυναίκες αστυνομικούς που έχουν πολλαπλό ρόλο μητέρας, συζύγου, εργαζομένης που δίνουν καθημερινό αγώνα με την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους για την προστασία των πολιτών μας» ανέφερε η προϊσταμένη του “Γραφείου αντιμετώπισης ενδοικογενειακής βίας Χανίων” κ. Ελένη Βιγλάκη.

Ερωτηθείσα από τους δημοσιογράφους για την εικόνα στο νησί σε ότι αφορά την ενδοοικογενειακή βία η κ. Βιγλάκη απάντησε πως «δυστυχώς η εικόνα είναι κλιμακούμενη, αυξανόμενη, δεν έχει σταματήσει το φαινόμενο. Αυτό μας ευχαριστεί από τη μια γιατί δείχνει ότι τα στόματα ανοίγουν, υπάρχουν δομές, υπηρεσίες, υπάρχει τιμωρία, αυστηρότητα του νόμου αλλά και βοήθεια ταυτόχρονα για τα θύματα και προγράμματα θεραπευτικά για τους δράστες! Οπότε, κάποιο θύμα καταγγέλει ένα περιστατικό».

Το “Γραφείο” υποστηρίζει τη γυναίκα που καταγγέλει, καταγράφοντας όσα αναφέρει το θύμα και στη συνέχεια προχωρούν στη σύλληψη του δράστη οδηγώντας τον στην εισαγγελία. Στο θύμα προτείνονται συμβουλευτικές δομές υποστήριξης όπου μπορεί να απευθυνθεί.

Η κ. Βιγλάκη παρατήρησε για το προφίλ των δραστών ότι είναι συνήθως από 35 έως 50 αλλά και μικρότερες ηλικίες, ενώ τόνισε πως «πολλές γυναίκες δυστυχώς παλινδρομούν. Αυτός μας στεναχωρεί ιδιαίτερα, ίσως να θέλουν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στο δράστη ή ίσως έχουν βιώσει βία από τα παιδικά τους χρόνια οπότε είναι μια κανονικότητα αυτό το κομμάτι