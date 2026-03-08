menu
10.6 C
Chania
Δευτέρα, 9 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Παραμένουν υψηλά τα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη – Δράση της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Παραμένουν υψηλά τα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Αυτό μεταξύ άλλων ειπώθηκε στη δράση που προχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής στον Κήπο το “Γραφείο αντιμετώπισης ενδοικογενειακης βίας” της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων. Αστυνομικοί μοίρασαν λουλούδια στις θαμώνες του κήπου για την ημέρα της γυναίκας, ενώ παράλληλα υπήρξε ενημέρωση για τη λειτουργία του γραφείου ενδοοικογενειακής βίας μοιράζοντας σχετικό έντυπο και ψηφιακό υλικό.

«Γιορτάζουμε τις γυναίκες όλου του κόσμου, τη γυναίκα μάνα, γιαγιά, την αδελφή, την κόρη, τη σύντροφο, με τους καθημερινούς αγώνες που δίνουν στην οικογένεια, την εργασία, το σπίτι, με τις γυναίκες που περνάνε δύσκολα για λόγους υγείας. Για τις γυναίκες αστυνομικούς που έχουν πολλαπλό ρόλο μητέρας, συζύγου, εργαζομένης που δίνουν καθημερινό αγώνα με την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους για την προστασία των πολιτών μας» ανέφερε η προϊσταμένη του “Γραφείου αντιμετώπισης ενδοικογενειακής βίας Χανίων” κ. Ελένη Βιγλάκη.
Ερωτηθείσα από τους δημοσιογράφους για την εικόνα στο νησί σε ότι αφορά την ενδοοικογενειακή βία η κ. Βιγλάκη απάντησε πως «δυστυχώς η εικόνα είναι κλιμακούμενη, αυξανόμενη, δεν έχει σταματήσει το φαινόμενο. Αυτό μας ευχαριστεί από τη μια γιατί δείχνει ότι τα στόματα ανοίγουν, υπάρχουν δομές, υπηρεσίες, υπάρχει τιμωρία, αυστηρότητα του νόμου αλλά και βοήθεια ταυτόχρονα για τα θύματα και προγράμματα θεραπευτικά για τους δράστες! Οπότε, κάποιο θύμα καταγγέλει ένα περιστατικό».
Το “Γραφείο” υποστηρίζει τη γυναίκα που καταγγέλει, καταγράφοντας όσα αναφέρει το θύμα και στη συνέχεια προχωρούν στη σύλληψη του δράστη οδηγώντας τον στην εισαγγελία. Στο θύμα προτείνονται συμβουλευτικές δομές υποστήριξης όπου μπορεί να απευθυνθεί.
Η κ. Βιγλάκη παρατήρησε για το προφίλ των δραστών ότι είναι συνήθως από 35 έως 50 αλλά και μικρότερες ηλικίες, ενώ τόνισε πως «πολλές γυναίκες δυστυχώς παλινδρομούν. Αυτός μας στεναχωρεί ιδιαίτερα, ίσως να θέλουν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στο δράστη ή ίσως έχουν βιώσει βία από τα παιδικά τους χρόνια οπότε είναι μια κανονικότητα αυτό το κομμάτι

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum