Με την αναχώρηση 400 ατόμων το βράδυ της Δευτέρας, με πλωτά του λιμενικού, θα γίνει προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης των μεταναστών στην Αγιά.

Ο αριθμός των μεταναστών μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας ήταν 1.139, ενώ αναμένονται άλλοι 100.

Το βράδυ της Κυριακής υπήρξαν εντάσεις μεταξύ των μεταναστών κατά το μοίρασμα του φαγητού με τους λιμενικούς να ζητούν την απομάκρυνση των μεταναστών που έχουν συμπληρώσει σχεδόν ένα μήνα και την ενίσχυση των υπηρεσιών φύλαξης.

Από τη Δευτέρα υπηρεσίες φύλαξης κάνει και η ΟΠΚΕ.