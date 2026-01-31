menu
Παραμένουν οι ανάγκες για νερό άρδευσης – Σχέδιο για νέες γεωτρήσεις από τη ΔΕΥΑΒΑ

Γιώργος Κώνστας
0

Ποσοστό 50% επιτυχίας στις 4 γεωτρήσεις που επιχείρησε σε διάφορα σημεία του Δήμου Πλατανιά παρουσιάζει η ΔΕΥΑΒΑ (Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα), με το ζήτημα όμως της αντιμετώπισης των αναγκών σε νερό για αυτό το καλοκαίρι, να μην φαίνεται να έχει δρομολογηθεί.

Ο Δήμος Πλατανιά έχει υποβάλλει αίτημα για να ενταχθεί και πάλι σε αυτούς που αντιμετωπίζουν σοβαρό ζήτημα λειψυδρίας, έτσι ώστε να δικαιολογηθεί από το Υπουργείο η σχετική χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων αντιμετώπισης του προβλήματος.

«Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου ήμασταν σε διαδικασία λειψυδρίας και τώρα έχουμε υποβάλλει το αίτημα για να ενταχθούμε και πάλι. Είχαμε επιχορηγηθεί με ένα ποσό 150.000 ευρώ για να γίνουν νέες γεωτρήσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ κ. Ευτύχης Μαυρογένης.

Πιο συγκεκριμένα οι γεωτρήσεις που έγιναν:

ΚΟΛΕΝΙ: Έγινε γεώτρηση με επιτυχία σε αντικατάσταση παλαιότερης που αντιμετώπιζε λειτουργικά προβλήματα και το νερό της θα αξιοποιηθεί από φέτος.

ΝΕΡΙΑΝΑ: Έχει γίνει η γεώτρηση στα Νεριανά επίσης με επιτυχία και μένει η τοποθέτηση του τεχνικού εξοπλισμού ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος της βόρειας περιοχής των Βουκολιών, ο Ταυρωνίτης, το Πολεμάρχι.

ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ: Η συγκεκριμένη γεώτρηση που σχεδιάζονταν να καλύψει τη νότια πλευρά τον Βουκολιών δεν είχε αποτέλεσμα.

ΠΑΛΑΙΑ ΡΟΥΜΑΤΑ: Και αυτή η γεώτρηση δεν πέτυχε.

ΝΤΕΡΕΣ: Η επόμενη γεώτρηση σχεδιάζεται στο Ντερέ.

«Σχεδιάζουμε και άλλες γεωτρήσεις αλλά σε όλο το νομό Χανιών υπάρχει μόνο μια επιχείριση που κάνει γεωτρήσεις και αν χαλάσει ένα μηχάνημα μπορεί να περιμένουμε και ένα μήνα για να ξεκινήσει και πάλι», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ προσθέτοντας πως «όπου υπάρχει υποψία υπόγειου νερού μετά από υπόδειξη επιστημόνων που γνωρίζουν αυτά τα θέματα θα κάνουμε γεωτρήσεις για το δίκτυο μας. Είμαστε σε μια διαδικασία αναζήτησης νέων πεδίων παρέμβασης και έχουμε κάνει πρόνοια στο νέο προϋπολογισμό μας ώστε ακόμα και αν δεν φτάσουν τα χρήματα που μας έχουν επιχορηγήσει – που δεν θα φτάσουν- με ίδιους πόρους να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση».

ΟΑΚ – ΝΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ειδικά για την περιοχή των Βουκολιών που έχουν φυτευτεί πολλά αβοκάντο και τα τελευταία χρόνια είχε σοβαρό ζήτημα με το νερό άρδευσης ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ σημείωσε ότι «η Δ.Ε. Βουκολιων εξυπηρετείται για τις αρδευτικές ανάγκες της αποκλειστικά από τον ΟΑΚ. Εμείς δεχόμαστε πίεση από τους δημότες μας για να τους δώσουμε νερό. Εμείς έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε αλλά θα πρέπει να γίνει μια συνεννόηση με τον ΟΑΚ για το πως θα γίνει η χρήση των δικών τους αγωγών και με νόμιμο τρόπο».

Για τη χρησιμοποίηση νερού που θα προκύπτει από την τριτοβάθμια επεξεργασία του βιολογικού καθαρισμού του βορείου άξονα που τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζεται ο κ. Μαυρογέννης υπογράμμισε πως «μετά το τέλος του έργου επέκτασης του βιολογικού και των συμπληρωματικών εργασιών που προβλέπονται θα έχουμε νερό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση. Αυτό που δεν έχει προβλεφθεί είναι τα δίκτυα που θα μεταφέρουν αυτό το νερό που δεν θα πρέπει να μπαίνει μαζί με άλλα νερά αλλά να έχει δικό του αυτόνομο δίκτυο ξεχωριστές βάνες και κρουνούς κα. Για αυτά τα δίκτυα θα πρέπει να αναζητηθεί χρηματοδότηση».

