Παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συντακτική Ομάδα
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκολάου Παπαευσταθίου, παρατείνεται η κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού του 2021.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η παράταση κρίνεται αναγκαία, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρχική κήρυξη, οι οποίοι σχετίζονται με τις συνέπειες της ισχυρής σεισμικής δόνησης της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, ενώ το έργο αποκατάστασης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Η ισχύς της παράτασης ορίζεται για έξι (6) μήνες, έως και την 1η Οκτωβρίου 2026.
Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών, την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και τη στήριξη των πληγέντων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, παραμένοντας προσηλωμένη στην ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και στην επιστροφή της περιοχής σε πλήρη κανονικότητα.
Το επόμενο διάστημα μάλιστα, ο Δήμος θα επανεκκινήσει τις κατεδαφίσεις κόκκινων κτιρίων, αφού επανήλθε σε αυτόν η χρηματοδότηση ενώ οι σεισμόπληκτοι ιδιοκτήτες κίτρινων κτιρίων, χωρίς ζημιά στο φέροντα οργανισμό αλλά και κτιρίων που χαρακτηρίστηκαν πράσινα με ζημιές, θα πρέπει να προβούν σε αίτημα προς την ΤΑΕΦΚ (Κνωσσού 6, Ηράκλειο), εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία αποζημίωσης ανά τετραγωνικό μέτρο»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

