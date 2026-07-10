Παραμένει η ένταση στον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ

Την προκήρυξη έκτακτων εκλογών στον Σύλλογο Εργαζομένων Νομού Χανίων ζητά η ΔΑΣ ΟΤΑ, μετά τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο θέατρο «Βλησίδη», με τη συμμετοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης, περισσότερων από 100 εργαζομένων.

Η ΔΑΣ ΟΤΑ αναφέρει ότι η συνέλευση πραγματοποιήθηκε μετά τη συλλογή τουλάχιστον 200 υπογραφών εργαζομένων, οι οποίοι ζητούσαν να συζητηθούν οι εξελίξεις στον Σύλλογο. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ανάγκη να δοθεί λύση στην εσωτερική κρίση που έχει διαμορφωθεί και να εκφραστεί εκ νέου η βούληση των εργαζομένων μέσα από εκλογική διαδικασία.

Η παράταξη ασκεί σκληρή κριτική στις παρατάξεις ΔΗΚΕ και Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι η στάση τους οδηγεί τον Σύλλογο σε εσωστρέφεια και απομακρύνει τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων. Παράλληλα, επικαλείται τα αποτελέσματα των πρόσφατων αρχαιρεσιών, στις οποίες, όπως αναφέρει, η ΔΑΣ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 382 ψήφους, έναντι 261 της ΔΗΚΕ και 186 της Ανεξάρτητης Πρωτοβουλίας.

Σύμφωνα με τη ΔΑΣ ΟΤΑ, στη συνέλευση διατυπώθηκε από εργαζόμενους η ανάγκη για νέες εκλογές, ενώ η παράταξη ζητά έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα την προκήρυξή τους και την εκλογή εφορευτικής επιτροπής. Όπως σημειώνει, τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο –η ακρίβεια, η εργασιακή ανασφάλεια, οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ, το νέο πειθαρχικό και οι ευρύτερες αλλαγές που συζητούνται– δεν μπορούν να μένουν στο περιθώριο εξαιτίας εσωτερικών αντιπαραθέσεων.

Η ανακοίνωση καταλήγει με κάλεσμα συμμετοχής στη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για τις 14 Ιουλίου, από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, καθώς και στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.